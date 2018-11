W środę Władimir Putin pierwszy raz zabrał głos w sprawie incydentu na Morzu Czarnym. Prezydent Rosji oskarżył władze Ukrainy o prowokację. Pokłosiem kryzysu na linii Ukraina - Rosja może być odwołanie spotkania pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. To najistotniejsze wiadomości ze świata. Z kolei wśród najważniejszych informacji z Polski znalazła się wiadomość o tym, że prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie byłego szefa KNF Marka Ch. Śledczy mogą mieć wkrótce więcej pracy, bo komisja ds. VAT poinformowała, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa gabinetu premiera Sławomira Nowaka i byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Dowiedzieliśmy się również, że Warszawie "grozi paraliż śmieciowy" - tak przynajmniej twierdzi minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Były szef KNF Marek Ch. trafi do aresztu? Jest wniosek prokuratury

Jest wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie - na dwa miesiące - byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Ch. Usłyszał on zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień przewodniczącego KNF. Jak powiedział prokurator Tomasz Tadla jest obawa, że podejrzany będzie mataczył. Poza tym grozi mu wysoka kara 10 lat więzienia.

Władimir Putin: Incydent na Morzu Czarnym był prowokacją

Incydent na Morzu Czarnym był "prowokacją", zorganizowaną przez ukraińskie władze z myślą o podbiciu notowań prezydenta Petra Poroszenki przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi i "obliczoną na to, by wykorzystać ją jako pretekst" do wprowadzenia na Ukrainie stanu wojennego - oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin w przemówieniu wygłoszonym podczas forum inwestycyjnego w Moskwie.

Zaznaczył również, że ukraińskie okręty - zatrzymane później przez rosyjskie siły specjalne - nie odpowiadały na zapytania ze strony służb pogranicznych Rosji i wpłynęły na wody terytorialne jego kraju.

Trump grozi odwołaniem spotkania z Putinem, Kreml przekonuje: "Przygotowania trwają"

W związku z wydarzeniami na Morzu Azowskim Donald Trump nie wykluczył odwołania spotkania z Władimirem Putinem, które zaplanowano podczas zbliżającego się szczytu G20 w Buenos Aires. Amerykański prezydent poinformował o tym w wywiadzie dla "Washington Post".

"Potępiam tę agresję" - zaznaczył.

Faktyczne odwołanie spotkania byłoby dla Władimira Putina mocnym ciosem. Na razie jednak - mimo oświadczenia samego Trumpa - strona rosyjska podkreślała, że przygotowania do rozmów trwają.

"Przygotowania trwają, spotkanie jest uzgodnione" - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Warszawa jak Neapol. "Grozi nam paraliż"

Minister środowiska Henryk Kowalczyk oskarża władze stolicy o zaniedbania. Chodzi o wciąż nierozstrzygnięty przetarg na wywóz śmieci, a obecne umowy kończą się pierwszego stycznia. "Grozi nam paraliż śmieciowy, Warszawa może być drugim Neapolem, jeśli chodzi o zawalenie odpadami" - ostrzega minister środowiska. Z kolei miasto oskarża ministra o zamykanie kolejnych instalacji do odbioru odpadów ze stolicy.





Kowalczyk: Minister środowiska nie jest od zbierania odpadów Karolina Bereza /RMF FM



Elżbieta Chojna-Duch: Sądzę, że były szef KNF Marek Ch. działał sam. Jest czarną owcą

Sądzę, że działał sam, że jest czarną owcą, ale będzie to wszystko wiadomo po jego przesłuchaniu" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister finansów, odnosząc się do sprawy Marka Ch., byłego szefa KNF, podejrzanego o korupcję. Na stanowisko szefa KNF rekomendował go prezes NBP Adam Glapiński, który - zdaniem Chojnej-Duch - "na pewno jest w szoku (...), bo ufał swojemu podopiecznemu".

Robert Mazurek poruszył także temat komisji śledczej ds. VAT. Chojna-Duch zdradziła m.in., co prowadziło do powstania gigantycznej luki w VAT.

To nie tylko przepisy, ale cały ciąg zdarzeń po tym. Czyli stosowanie prawa, administracja podatkowa, kontrola skarbowa, orzecznictwo, interpretacje podatkowe zbyt łagodne. To nie tylko prawo polskie, ale i europejskie - wyjaśnia wiceminister finansów w latach 2007-2010.

Chojna-Duch: Luka VAT-owska była wielkości rocznego budżetu Polski Karolina Bereza /RMF FM



Rząd nie chce przykręcać śruby Uberowi

W środę na ulice Warszawy wyjechali protestujący taksówkarze, którzy chcieli zwrócić uwagę na brak przepisów regulujących zasady przewozu osób. Protestowali, bo wśród kierowców zajmujących się nielegalnych przewozem są m.in. osoby niemające prawa jazdy i obcokrajowcy nieposiadający prawa pobytu w Polsce, a osoby zatrudniane są bez umowy, na czarno.

Tymczasem ustawa o transporcie drogowym, nad którą pracuje rząd, nie będzie tak restrykcyjna, jak domagają się taksówkarze - ustalił reporter RMF FM.



Komisja Europejska nie zamierza wycofać skargi z TSUE przeciwko Polsce

Mimo spełniających oczekiwania Brukseli zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, KE nie wycofuje na razie skargi w tej sprawie z Trybunału Sprawiedliwości UE; nie rezygnuje również z procedury z art 7. - wynika ze słów komisarz ds. sprawiedliwości Viery Jourovej.

Komisja śledcza chce zawiadomić prokuraturę ws. Rostowskiego i Nowaka

Komisja śledcza ds. VAT zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i byłego szefa gabinetu premiera Sławomira Nowaka. Zapowiedział to przewodniczący tej komisji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała.

Horała o zawiadomieniach ws. Rostowskiego i Nowaka TVN24/x-news

Po niejawnym posiedzeniu komisji śledczej ds. VAT Horała powiedział, że komisja zdecydowała, iż wystąpi do prokuratury ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego; dotyczy to czterech obszarów. Pierwsze z nich to jest przekroczenie uprawnień przez pana ministra - wyjaśnił Horała.

Z kolei zarzut skierowany wobec Sławomira Nowaka dotyczy doprowadzenia do strat w mieniu publicznym.





Steve Wozniak o sztucznej inteligencji

Steve Wozniak / Paweł Supernak / PAP

Sztuczna inteligencja może być dużym zagrożeniem dla ludzkości. Samodzielnie myślące maszyny mogą sprowadzić na nas wiele zagrożeń. Zwłaszcza, jeśli chodzi o autonomiczne samochody i wojsko - tak w specjalnym wywiadzie dla RMF FM i Interii mówi Steve Wozniak, jeden z najbardziej znanych inżynierów świata i współtwórca koncernu Apple.

Boję się, że będziemy zbyt polegać na sztucznej inteligencji i że zaufanie jej doprowadzi nas do wielu nieszczęść. Weźmy przykład chociażby autonomicznych samochodów. Wątpię, aby doszło do tego, że samochody będą jeździć w pełni samodzielnie. Pierwsze próby już spowodowały wiele wypadków, a nawet doprowadziły do śmierci. Nie wiem, czy dojdziemy do punktu, w którym ta technologia stanie się wystarczająco bezpieczna - ocenia Wozniak.





Sztuczna inteligencja nie jest w stanie myśleć. Gdyby była, rola człowieka mogłaby się zmienić. Istniałoby ryzyko, że człowiek stanie się podwładnymi maszyn. Ale to nie jest możliwe w najbliższych stuleciach. Aby mogło do tego dojść, maszyny musiały mieć kontrolę nad wszystkim na świecie, włącznie z własną konserwacją, co oznaczałoby również wydobycie i przetwarzanie wszystkich elementów potrzebnych w ich konstrukcji, jak również komunikację między wieloma maszynami bez udziału człowieka. Ludzie byliby potrzebni w transporcie, w logistyce. Istniejące maszyny nie są jednak wystarczająco "naturalne". Myślę, że nie dojdzie do czegoś takiego - zauważa współtwórca koncernu Apple.





Rosjanie szykują zimową wyprawę na K2. "Mamy kłopoty finansowe, ale i tak pojedziemy"

Około 12 stycznia zespół złożony z himalaistów z Rosji, Kazachstanu i Kirgizji zamierza pojawić się w bazie pod K2 - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Rodak. Wspinacze mają podjąć próbę pierwszego zimowego wejścia na ostatni niezdobyty o tej porze roku ośmiotysięcznik. Organizatorzy wyprawy przyznają jednak, że borykają się z problemami finansowymi. W czwartek swoje plany na zimę ujawni natomiast pierwszy zimowy zdobywca Nanga Parbat Alex Txikon. Bask dotąd nie potwierdził spekulacji, że także miałby zaatakować szczyt K2.

Minister środowiska: Nie umawiam się z celebrytami

Henryk Kowalczyk / Karolina Bereza / RMF FM



Mam wpisane w kalendarz spotkania z ministrami środowiska z różnych krajów - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister środowiska Henryk Kowalczyk pytany o to, czy na szczycie klimatycznym w Katowicach spotka się z liderem grupy U2 - Bono. Nie umawiam się z celebrytami, umawiam się z ministrami środowiska, których będzie naprawdę wielu. Będziemy rozmawiać o ochronie klimatu - tłumaczył Kowalczyk.

Kowalczyk o Bono: Nie umawiam się z celebrytami Karolina Bereza /RMF FM





Nie idziemy na zwarcie z Komisją Europejską. Wykonujemy wszystkie zalecenia KE. Tutaj nie ma żadnych sprzeczności - stwierdził Kowalczyk pytany o walkę z ociepleniem klimatu. Dopytywany o ogłoszoną przez KE strategię klimatyczną zauważył, że "Komisja nie narzuca nikomu metody, tylko narzuca cel".





Najpierw ochłodzenie, później ocieplenie. Długoterminowa prognoza pogody

Prognoza długoterminowa dla Polski. W kolejnych dniach czeka nas drastyczna zmiana temperatury. Najpierw temperatury w nocy spadną nawet do -13 stopni Celsjusza. Z kolei po weekendzie temperatura znacznie wzrośnie, termometry wskażą nawet +13 stopni.

Pracujesz ponad 50 godzin tygodniowo? To szkodliwe dla Twojej psychiki

Praca ponad 50 godzin tygodniowo zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych. To rezultaty najnowszych badań francuskich naukowców na temat higieny pracy i pracoholizmu.

Według naukowców z francuskiej Fundacji Pierre’a Denikera ryzyko pojawienia się zaburzeń psychicznych zwiększają również nieregularne godziny pracy, zbyt duży stres, mobbing oraz niezadowolenie z wykonywania błahych obowiązków służbowych. Rezultaty badań wskazują również, że kobiety dwa razy gorzej znoszą problemy zawodowe.

Dostaliście SMS-a z informacją o pożyczce? Uważajcie, to oszustwo!

"Twoje zlecenie pożyczki na 20 tysięcy złotych zostało przyjęte, pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 60 minut" - uwaga na takie SMS-y! To oszustwo, które ma na celu wyłudzenie danych logowania do kont i kradzież pieniędzy.

Wiadomości o pożyczkach-widmo są rzekomo rozsyłane przez Profil Zaufany - to jedynie próba uwiarygodnienia SMS-a.

