12 przemytniczych balonów nad Podlasiem i Mazowszem. Zatrzymano dwie osoby

RMF24

12 przemytniczych balonów z Białorusi przejęli na Podlasiu i w Mazowieckiem funkcjonariusze policji i straży granicznej. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, przechwycono w sumie 55,5 tys. paczek papierosów.

Na kontrabandę natrafiono głównie w województwie podlaskim - tam wykryto 9 balonów. Spadały koło posesji we wioskach powiatu białostockiego, a także na drogę w okolicach Sokółki. Jeden z nich zahaczył o linię energetyczną - ta rozerwała paczkę, z której wypadły papierosy.

Trzy balony policjanci znaleźli też na polu w powiecie sokołowskim na Mazowszu. Te miały doczepionych osiem paczek owiniętych folią, w których było w sumie 12 tysięcy paczek papierosów.

Do tych pakunków zazwyczaj przymocowane były pudełka, w których umieszczono urządzenia GPS, a także karty SIM.

Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM, wynika, że podczas działań na Podlasiu w ręce funkcjonariuszy wpadły dwie osoby, które miały brać udział w przemycie. Wszystkie te sprawy przejęła Straż Graniczna i zajmuje się już nimi prokuratura.