12 przemytniczych balonów nad Podlasiem i Mazowszem. Zatrzymano dwie osoby

Na kontrabandę natrafiono głównie w województwie podlaskim - tam wykryto 9 balonów. Spadały koło posesji we wioskach powiatu białostockiego, a także na drogę w okolicach Sokółki. Jeden z nich zahaczył o linię energetyczną - ta rozerwała paczkę, z której wypadły papierosy.
Trzy balony policjanci znaleźli też na polu w powiecie sokołowskim na Mazowszu. Te miały doczepionych osiem paczek owiniętych folią, w których było w sumie 12 tysięcy paczek papierosów.
Do tych pakunków zazwyczaj przymocowane były pudełka, w których umieszczono urządzenia GPS, a także karty SIM.
Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM, wynika, że podczas działań na Podlasiu w ręce funkcjonariuszy wpadły dwie osoby, które miały brać udział w przemycie. Wszystkie te sprawy przejęła Straż Graniczna i zajmuje się już nimi prokuratura.