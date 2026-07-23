Ultimatum Kaczyńskiego dobiega końca. „Spotkanie ostatniej szansy”

Informację o czwartkowym spotkaniu przekazał w środę wieczorem rzecznik PiS Rafał Bochenek. Potwierdził ją również europoseł PiS i członek założonego przez Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Müller.

To pokłosie uchwały, którą PiS przyjął 15 lipca. Zakłada ona zakaz działania członków ugrupowania w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym. Parlamentarzyści dostali siedem dni na opuszczenie organizacji lub złożenie deklaracji o braku przynależności. Niezastosowanie się do decyzji kierownictwa ma skutkować wykluczeniem z partii.

Spór wokół stowarzyszenia Rozwój Plus

Uchwała uderza przede wszystkim w członków stowarzyszenia Rozwój Plus, powołanego przez Mateusza Morawieckiego. Były premier od początku zapowiadał, że nie zamierza likwidować organizacji ani rezygnować z jej działalności. Podtrzymał także plany organizacji zapowiedzianego na 31 lipca spotkania w Warszawie, określanego jako „grill”, podczas którego mają odbyć się panele i dyskusje o przyszłości Polski.

Morawiecki konsekwentnie przekonuje, że Rozwój Plus nie jest konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało z przekonania, że obóz patriotyczny musi docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Stowarzyszenie nie jest alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości, lecz przestrzenią do wymiany myśli i przygotowania rozwiązań programowych – podkreśla były premier.

W rozmowie z „Super Expressem” Morawiecki zaznaczył, że celem stowarzyszenia jest przygotowanie prawicy do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Celem powinno być stworzenie szerokiego obozu prawicy i centroprawicy, który będzie przygotowany do przejęcia odpowiedzialności za państwo. Chcemy ponownie nadać Polsce dynamiczny impuls rozwojowy. Zamiast zwierać szeregi, rozpościerajmy skrzydła! – powiedział.

Były premier ponownie zaapelował także do Jarosława Kaczyńskiego o jedność „ponad wewnętrznymi różnicami”.

Część działaczy nie zamierza podpisać deklaracji

Jeszcze przed czwartkowym terminem członkowie Rozwoju Plus zapowiadali, że nie podporządkują się ultimatum władz partii. Należący do stowarzyszenia poseł Krzysztof Szczucki zapewnił, że on i jego koledzy nie złożą wymaganych oświadczeń.

Jednocześnie we wtorek Rafał Bochenek poinformował, że deklaracje złożyli już europoseł Daniel Obajtek oraz posłanka Anita Czerwińska. Ta ostatnia nie należała do stowarzyszenia Rozwój Plus, ale podpisała wcześniejszy list otwarty skierowany do prezesa PiS. Podkreślono w nim, że celem stowarzyszenia jest utrzymanie jedności ugrupowania oraz odzyskanie wyborców, którzy w ostatnich latach przestali popierać Prawo i Sprawiedliwość.

Podpisał oświadczenie, ale broni Morawieckiego. „To moja jasna deklaracja” Daniel Obajtek sprzeciwił się ewentualnemu wyrzuceniu Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Były prezes Orlenu zaapelował o „pokój PiS” przed zbliżającym się terminem, do którego - zgodnie z wolą kierownictwa - członkowie partii mają…

Bez przełomu po pierwszym spotkaniu

To już kolejne rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. W ubiegły piątek obaj politycy spotkali się w siedzibie PiS, jednak - jak informował później Rafał Bochenek - nie przyniosły one przełomu.

W ostatnich dniach konflikt przeniósł się także do mediów społecznościowych. Mateusz Morawiecki opublikował wpis w serwisie X, w którym podkreślił, że rządy Zjednoczonej Prawicy i współpraca różnych środowisk w ramach PiS zmieniły Polskę.

Idźmy drogą zgody, ambicji, solidarności i rozwoju – napisał.

W dołączonym nagraniu dodał, że nie pozwoli, aby „osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji”.