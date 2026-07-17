Kaczyński spotkał się z Morawieckim. Bez rozstrzygnięcia „sprawy zasadniczej”

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w piątek z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek, nie doprowadziło ono do „rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej”. W formacji są bowiem napięcia związane ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rzecznik formacji podkreślił w piątek, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” pozostaje aktualna.

„Decyzja obowiązuje i jest aktualna”. Kaczyński spotkał się z Morawieckim

Kierownictwo PiS w środę podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Chodzi między innymi o stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i stowarzyszenie Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Na tym tle narosły napięcia w formacji. Tymczasem w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

„To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej” – napisał na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek, informując o piątkowym spotkaniu polityków.

Bochenek podkreślił, że Kaczyńskiemu zależy na „jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich”.

„Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca br. obowiązuje i wciąż jest aktualna. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Każdy decyduje samodzielnie, bez przymusu. O jedności nie wystarczy mówić – trzeba ją realizować” – można przeczytać we wpisie.

Do prezesa PiS skierowano list. Stanowisko kierownictwa partii jest jednak niezmienne

Europoseł PiS Piotr Müller powiedział w piątek w rozmowie z Polsat News, że – na podstawie jego wiedzy – było to konstruktywne spotkanie, choć „jeszcze bez żadnych finalnych konkluzji”. Jego zdaniem, Morawiecki wykazuje chęć zachowania jedności w partii.

Członkowie stowarzyszenia Morawieckiego podkreślili w liście skierowanym wcześniej w piątek do prezesa PiS , że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Podpisało go 45 parlamentarzystów PiS.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca br. Polityk PiS z kierownictwa PiS przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że do piątku deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń złożyło ok. 130 parlamentarzystów.