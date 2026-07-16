„Decyzja zapadła”. Wrze w PiS-ie po spotkaniu kierownictwa partii

RMF24

„Decyzja co do zaangażowania członków PiS w stowarzyszenie zapadła. Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej” - przekazał w mediach społecznościowych rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. To pokłosie uchwały podjętej po prezydium Komitetu Politycznego PiS-u, w której kierownictwo partii zobowiązało działaczy wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina.

Kierownictwo PiS zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń o charakterze politycznym. Jacek Sasin ogłosił zakończenie działalności swojego stowarzyszenia „Po pierwsze Polska”, podkreślając potrzebę jedności w PiS. Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować „Rozwój Plus” - w swoim wpisie na X poinformował, że stowarzyszenie ma być miejscem dyskusji o przyszłości Polski oraz promowania rozwoju i silnej wizji państwa. Czy to oznacza jego wykluczenie z partii?

„Cele stoją w sprzeczności z działalnością PiS”

W najnowszym wpisie Rafał Bochenek, rzecznik PiS-u, stawia sprawę jasno.

Decyzja, co do zaangażowania członków PiS-u w stowarzyszenia, zapadła. Albo chce się być w jednej organizacji, albo w drugiej - podkreśla.

Cele stowarzyszenia „Rozwój Plus” są jasne - polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością PiS. Co więcej, działalność stowarzyszenia prowadzi do rozbijania struktur partii, wykorzystywania zasobów PiS do budowania własnej organizacji oraz podsycania konfliktów. Pomimo prób wmawiania, że jest inaczej, trzeba powiedzieć wprost: stowarzyszenie „Rozwój Plus” nie pomaga, a szkodzi jedności polskiej prawicy, a przez to także przyszłości naszej Ojczyzny - czytamy.

Jak podkreśla Bochenek, termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa 23 lipca i „każdy dokonuje wyboru samodzielnie, bez przymusu”.

Osobiste ambicje pojedynczych osób nie mogą stać na drodze do sukcesu całego środowiska polskich patriotów. Polska potrzebuje rozwoju i konstruktywnej oferty na przyszłość dla szerokich, zróżnicowanych grup społecznych – i nad tym od wielu tygodni pracujemy. Wkrótce zaprezentujemy kolejne pozytywne, społecznie oczekiwane rozwiązania. Do zwycięstwa - dodaje we wpisie Bochenek.



Politycy PiS mają 7 dni

Wcześniej Bochenek poinformował, że w środę do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane zostało oświadczenie, w którym „będą mieli oświadczyć, że nie są członkami takiej organizacji”. Dodał, że czas na wypełnienie oświadczenia wynosi siedem dni od czwartku.

Rzecznik PiS zaznaczył też, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, „wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego”.