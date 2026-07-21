Morawiecki zwrócił się do „intrygantów” w PiS. „Trzymam się kurczowo”

We wtorek w Ulinie Wielkiej (gm. Gołcza, Małopolskie) Morawiecki spotkał się z członkami klubu „Gazety Polskiej”. W trakcie wystąpienia podkreślił swoje przywiązanie do partii. Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości – mówił były premier.
Morawiecki zwrócił się także do partyjnych oponentów: Mam taką prośbę do wszystkich intrygantów: przestańcie nas wypychać z Prawa i Sprawiedliwości, to jest to co mam im do powiedzenia.
W ostatnich dniach kierownictwo PiS, w tym sam Jarosław Kaczyński, zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania, pod groźbą wykluczenia z partii. Dotyczy to m.in. stowarzyszenia „Rozwój Plus” Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin już ogłosił zakończenie działalności swojego stowarzyszenia, Morawiecki natomiast zadeklarował chęć pozostania w PiS przy dalszej pracy w ramach „Rozwoju Plus”.
Apel o jedność i rozmowy w partii
Były premier zapewnił, że robi wszystko, by członkowie jego stowarzyszenia pozostali w PiS. Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć, będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden – to jest dzisiejszy rząd – podkreślił Morawiecki.
W liście do prezesa PiS, podpisanym przez 45 polityków związanych z „Rozwojem Plus”, zadeklarowano wolę jedności partii i ponownego dotarcia do wyborców, którzy odeszli od PiS w ostatnich latach.
Rozmowy trwają, czy klamka zapadła?
Według polityków związanych z Morawieckim, rozmowy z kierownictwem partii wciąż trwają. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że prezes Jarosław Kaczyński nie ma obecnie zaplanowanego spotkania z Morawieckim, ale nie wykluczył, że do takiego spotkania może dojść.
Takiego spotkania nie ma, takie spotkanie nie jest zaplanowane. Nie ma go w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Nikt o takie spotkanie nie zabiegał - stwierdził Bochenek na antenie internetowego Radia RMF24.
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości potwierdził również, że niektórzy członkowie partii już złożyli stosowne oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszeń. Pierwsza podpisała pani poseł Anita Czerwińska (nie była członkiem Stowarzyszenia „Rozwój Plus”), mamy też oświadczenie pana Daniela Obajtka, który również spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Takie oświadczenie złożył wczoraj, występując automatycznie ze stowarzyszenia („Rozwój Plus”) - dodał Bochenek.