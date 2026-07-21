Morawiecki zwrócił się do „intrygantów” w PiS. „Trzymam się kurczowo”

RMF24

Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i były premier, podczas spotkania z sympatykami w Małopolsce zadeklarował, że nie zamierza opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie przyznał, że w partii są osoby, które próbują wypchnąć jego środowisko ze struktur ugrupowania.

We wtorek w Ulinie Wielkiej (gm. Gołcza, Małopolskie) Morawiecki spotkał się z członkami klubu „Gazety Polskiej”. W trakcie wystąpienia podkreślił swoje przywiązanie do partii. Ja trzymam się kurczowo Prawa i Sprawiedliwości, za wszelką cenę nie chcę wychodzić z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety są ludzie, którzy chcą wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości – mówił były premier.

Morawiecki zwrócił się także do partyjnych oponentów: Mam taką prośbę do wszystkich intrygantów: przestańcie nas wypychać z Prawa i Sprawiedliwości, to jest to co mam im do powiedzenia.

W ostatnich dniach kierownictwo PiS, w tym sam Jarosław Kaczyński, zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania, pod groźbą wykluczenia z partii. Dotyczy to m.in. stowarzyszenia „Rozwój Plus” Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin już ogłosił zakończenie działalności swojego stowarzyszenia, Morawiecki natomiast zadeklarował chęć pozostania w PiS przy dalszej pracy w ramach „Rozwoju Plus”.

Apel o jedność i rozmowy w partii

Były premier zapewnił, że robi wszystko, by członkowie jego stowarzyszenia pozostali w PiS. Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć, będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden – to jest dzisiejszy rząd – podkreślił Morawiecki.

W liście do prezesa PiS, podpisanym przez 45 polityków związanych z „Rozwojem Plus”, zadeklarowano wolę jedności partii i ponownego dotarcia do wyborców, którzy odeszli od PiS w ostatnich latach.

„PiS nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji”. Morawiecki wydał oświadczenie „Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem: możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej…

Rozmowy trwają, czy klamka zapadła?

Według polityków związanych z Morawieckim, rozmowy z kierownictwem partii wciąż trwają. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że prezes Jarosław Kaczyński nie ma obecnie zaplanowanego spotkania z Morawieckim, ale nie wykluczył, że do takiego spotkania może dojść.

Takiego spotkania nie ma, takie spotkanie nie jest zaplanowane. Nie ma go w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Nikt o takie spotkanie nie zabiegał - stwierdził Bochenek na antenie internetowego Radia RMF24.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości potwierdził również, że niektórzy członkowie partii już złożyli stosowne oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszeń. Pierwsza podpisała pani poseł Anita Czerwińska (nie była członkiem Stowarzyszenia „Rozwój Plus”), mamy też oświadczenie pana Daniela Obajtka, który również spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Takie oświadczenie złożył wczoraj, występując automatycznie ze stowarzyszenia („Rozwój Plus”) - dodał Bochenek.