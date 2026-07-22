Kryzys w PiS. Czy dojdzie do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim?

RMF24

Czy w PiS dojdzie do rozłamu? Czy dojdzie do spotkania ostatniej szansy prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim? Ilu członków stowarzyszenia Rozwój Plus jest gotowych podporządkować się decyzji kierownictwa PiS ws. przynależności do stowarzyszeń? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Jacka Sasina, byłego wicepremiera i byłego ministra aktywów państwowych, posła PiS. Zapraszamy!

W PiS trwa odliczanie do terminu ultimatum postawionego przez kierownictwo partii. Każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w ugrupowaniu, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Brak tego dokumentu ma być równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym.

Czy w PiS dojdzie do rozłamu? Czy jest szansa na spotkanie ostatniej szansy między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim z byłym premierem Mateuszem Morawieckim? Ilu członków stowarzyszenia Rozwój Plus jest gotowych podporządkować się decyzji kierownictwa PiS ws. przynależności do stowarzyszeń?

W Porannej rozmowie w RMF nie zabraknie pytań dotyczących relacji polsko-ukraińskich oraz sytuacji w służbie zdrowia.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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