Kto kogo grilluje w PiS? Kaczyński mówi, czy dojdzie do rozłamu w partii

RMF24

„My nikogo nie wyrzucamy, my tylko domagamy się elemetarnej lojalności wobec partii” - powiedział w wywiadzie dla Kanału TAK! prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że „przedsięwzięcia, które zostały podjęte przez stowarzyszenie, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki, to są przedsięwzięcia, które mogą nas bardzo drogo kosztować” - dodał, wymieniając jako przykład grilla organizowanego 31 lipca przez stowarzyszenie „Rozwój Plus” Morawieckiego.

Wczoraj na spotkaniu polityków PiS kierownictwo partii podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. W innym przypadku politykom grozi wykluczenie. Jacek Sasin od razu poinformował o zakończeniu działalności swojego stowarzyszenia. Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił natomiast, że „Rozwój Plus” zostaje.

Czy PiS zostanie murem podzielony?

Jarosław Kaczyński udzielił dzisiaj wywiadu dla Kanału TAK!, gdzie został zapytany, czy dojdzie do rozłamu w partii. Stwierdził, że nie zależy to od niego.

My nikogo nie wyrzucamy. My tylko domagamy się najbardziej elementarnej lojalności wobec partii (...). Partia nie może mieć dwóch kandydatów na premiera - dodał, informując, że jeden z członków stowarzyszenia zgłosił Morawieckiego na nowego kandydata PiS na ten urząd.

Mieć ciastko i zjeść ciastko

„Moja deklaracja jest jasna: chcę pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, chcę rozwijać 'Rozwój Plus'. Chcę wygranej ambitnej Polski. To wszystko możliwe tylko razem” - tak zadeklarował były premier Mateusz Morawiecki.

Premier Donald Tusk: Grillujesz, Mateusz!

Po wczorajszych doniesieniach wpis na platformie X zamieścił premier Donald Tusk. „Grillujesz, Mateusz!” - napisał szef rządu, nawiązując do wydarzenia, które organizuje 31 lipca stowarzyszenie Morawieckiego. Również do wspomnianego grilla, podczas którego mają się odbyć panele i dyskusje dotyczące przyszłości Polski, odniósł się dziś Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił uwagę na aspekt finansowy sytuacji. Według niego zorganizowanie grilla mogłoby być postrzegane jako próba ominięcia ustawy i zasad finansowania partii politycznych, co skutkowałoby utratą subwencji.