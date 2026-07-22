Duma i uprzedzenie na Nowogrodzkiej. Spotkanie Kaczyński-Morawiecki w samo południe

RMF24

„Jutro o godzinie 12:00 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się spotkanie p. premiera Jarosława Kaczyńskiego - prezesa PiS - z p. wiceprezesem Mateuszem Morawieckim” - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek.

W czwartek w samo południe Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim. Poinformowali o tym rzecznik PiS Rafał Bochenek oraz europoseł PiS, członek założonego przez Morawieckiego stowarzyszenia „Rozwój Plus”, Piotr Müller.

Kierownictwo PiS w ubiegłym tygodniu zobowiązało w uchwale działaczy partii - pod groźbą wykluczenia - do wystąpienia ze stowarzyszeń „prowadzących działalność polityczną” w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o „Rozwój Plus” Morawieckiego i „Po pierwsze Polska” posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji wyznaczono do czwartku, 23 lipca, do końca dnia.

Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiS podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki zadeklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce „wygranej ambitnej Polski”.

Kto kogo grilluje w PiS? Kaczyński mówi, czy dojdzie do rozłamu w partii „My nikogo nie wyrzucamy, my tylko domagamy się elemetarnej lojalności wobec partii” - powiedział w wywiadzie dla Kanału TAK! prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że „przedsięwzięcia, które zostały podjęte przez stowarzyszenie, na czele którego…

Szpagat Morawieckiego

Natomiast członkowie stowarzyszenia Morawieckiego w ubiegły piątek, w liście skierowanym do prezesa PiS - podkreślili, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od partii. Podpisało go 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów, w tym m.in. Müller, rzecznik rządu w czasie, gdy Morawiecki był premierem.

Tego samego dnia, jak informował rzecznik PiS, doszło do spotkania Kaczyńskiego z Morawieckim, które jednak nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy. Bochenek przekazał wówczas, że decyzja o nakazie wystąpienia ze stowarzyszeń wciąż jest aktualna.

Prezes daje sobie czas. Ostateczne decyzje w przyszłym tygodniu

Bochenek poinformował także we wtorek na platformie X, że w przyszłym tygodniu spotka się komitet polityczny partii, by podjąć decyzje w sprawie zatwierdzenia deklaracji parlamentarzystów co do ich członkostwa w ugrupowaniu. „Czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia” - napisał.

Z kolei w środę około południa rzecznik PiS ocenił, że stowarzyszenie „Rozwój Plus” prowadzi „działalność rozłamową”. We wpisie na X Bochenek zaznaczył, że ci, którzy chcą pozostać w PiS, do czwartku mają czas na złożenie oświadczeń.

Dziś po południu Mateusz Morawiecki napisał na X m.in., że „rządy Zjednoczonej Prawicy i współpraca wielu środowisk w ramach PiS zmieniły Polskę” i wezwał, by iść drogą, która dała PiS zwycięstwo. „Idźmy drogą zgody, ambicji, solidarności i rozwoju” - dodał. W dołączonym nagraniu Morawiecki powiedział m.in., że nie pozwoli, aby „osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji”.