Ministerstwo Zdrowia podało aktualne dane o zakażeniach koronawirusem i zgonach z powodu COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło 658 nowych zakażonych - to o jeden przypadek więcej niż w piątek. Resort poinformował także o 5 kolejnych osobach, które zmarły w wyniku Covid-19.

Zdj. ilustracyjne / Davor Puklavec / PAP/PIXSELL

Jak podał resort, wykryto 658 zakażeń koronawirusem. Najwięcej - odnotowano w województwach śląskim (214) i małopolskim (157). Na kolejnych miejscach są województwa: mazowieckie (60), łódzkie (42), wielkopolskie (39), podkarpackie (26), lubelskie (18), pomorskie (17), warmińsko-mazurskie (17), dolnośląskie (15), zachodniopomorskie (15), kujawsko-pomorskie (11), lubuskie (9), opolskie (7), świętokrzyskie (7) i podlaskie (4).



Ministerstwo poinformowało też o 5 zgonach z powodu COVID-19. Nowe ofiary to: 94-letni mężczyzna (Krapkowice), 82-letni mężczyzna (Gliwice), 55-letni mężczyzna (Chorzów), 71-letnia kobieta i 86-letnia kobieta (Racibórz). Większość tych osób miała choroby współistniejące.



W sumie w Polsce odnotowano 46 346 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1721 osób.



W ostatnich dniach liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie. W piątek informowano o 657 nowych zakażeniach , a dzień wcześniej - o 615.



Minister Szumowski w RMF FM: Sześć największych ognisk koronawirusa na Śląsku i w Małopolsce

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z reporterem RMF FM tłumaczył, że gwałtowny przyrost zakażeń w Polsce wynika z sześciu ognisk.

Mamy trzy kopalnie i trzy zakłady pracy - mówił. I dodał: Jeśli to jest wzrost w ogniskach, możemy te ogniska bardzo szybko przebadać, odizolować chorych od zdrowych, i tak samo jest tutaj. Będziemy mieli wzrost liczby chorych. Wiemy, że on taki będzie. Przez najbliższe dni to będzie 500, 600 zakażonych osób codziennie. Ale to jest ogromna liczba badań. Robimy teraz 35 tysięcy testów dziennie. To efekt między innymi przesiewów w dużych ogniskach.

Szef resortu zdrowia wyliczał, że gdyby przebadać sześć ognisk naraz, to "mielibyśmy trzy-pięć tysięcy przypadków w ciągu jednej doby".

Szumowski mówił też o przygotowaniach do jesiennej fali zachorowań. Wtedy będzie przeprowadzanych kilkadziesiąt tysięcy testów w ciągu doby.

WHO: Rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w piątek wieczorem o rekordowej liczbie nowych zakażeń koronawirusem na świecie. Według WHO, w ciągu ostatniej doby wykryto 292 527 przypadków Covid-19.

Zgodnie z codziennym raportem WHO, największe wzrosty odnotowano w Brazylii (69 tys.), Stanach Zjednoczonych (65 tys.) i Indiach (55 tys.). W Europie zdiagnozowano 25 tysięcy nowych przypadków Covid-19, w tym 2800 w Hiszpanii.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ponownie ostrzegł przed katastrofalnymi skutkami pandemii. "To kryzys zdrowotny, który zdarza się raz na sto lat, a którego skutki będą odczuwalne przez dziesięciolecia" - powiedział.