Premier Włoch poinformował, że zamknięte zostaną wszystkie sklepy, restauracje i punkty usługowe. Szef Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że koronawirus może być określany już jako pandemia. Na całym świecie odnotowano już ponad 121,5 tys. przypadków zakażeń. W samej Polsce odnotowano łącznie 31 zachorowań. W związku z sytuacją rząd podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, kulturalnych i szkół wyższych od poniedziałku. Przerwa ma potrwać dwa tygodnie.

22:34

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o wsparcie dla placówek służby zdrowia, a do mieszkańców o odpowiedzialność i rozsądek. Apel umieścił w środę na swoim profilu na facebooku, gdyż przebywa na zwolnieniu lekarskim.



Trzaskowski podkreślił, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa "jako społeczeństwo mierzymy się z bezprecedensową sytuacją, która wymaga od nas odpowiedzialności, rozsądku i troski, zwłaszcza o najsłabszych, najbardziej narażonych". "Panika, strach - to nie są najlepsi doradcy" - napisał.





22:28

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wstrzymuje od czwartku do odwołania przeprowadzanie egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz wstrzymuje przeprowadzanie szkoleń - podał Ośrodek w wydanym w środę komunikacie.



"Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie egzaminowanych oraz pracowników Ośrodka. (...) Ma na celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa i wpisuje się w ogólne działania podejmowane przez rząd i władze województwa śląskiego w tym zakresie" - głosi komunikat.



O nowych terminach egzaminów oraz szkoleń Ośrodek powiadomi wszystkich zainteresowanych indywidualnie. Zapewniono, że wniesione opłaty za egzaminy zachowają ważność.





22:00

Włoski rząd zadecydował o zamknięciu wszystkich sklepów, restauracji i punktów usługowych. Otwarte pozostaną tylko punkty z żywnością i apteki.





21:58

Środa była w Rzymie dniem modlitwy i postu, ogłoszonym przez papieskiego wikariusza dla tej diecezji kardynała Angelo De Donatisa w związku z epidemią koronawirusa. Orędzie wideo na mszę w podrzymskim sanktuarium Divino Amore wystosował papież Franciszek.



Msza zgodnie z zaleceniami Episkopatu Włoch i władz kraju została odprawiona bez udziału wiernych.







21:51

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński - w związku z zagrożeniem koronawirusem - zawiesił w środę działalność dziennych placówek wsparcia i opieki, m.in. centrów integracji społecznej, klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej na terenie całego regionu.





21:45

Według zarządzenia wydanego przez rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Tadeusza Trziszkę, polscy studenci i doktoranci mają do 17 marca opuścić akademiki. Studenci i doktoranci, którzy nie mogą opuścić akademików z powodu pracy lub braku innego miejsca zamieszkania muszą pisemnie wystąpić o zgodę na pozostanie w domu studenckim.



W akademikach mogą pozostać studenci i doktoranci z zagranicy, ale - jak zaznaczono w zarządzeniu - w razie konieczności muszą się przenieść do wskazanego przez uczelnię domu studenckiego.





21:41

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym, które miały się odbyć w dniach 16-22 marca w Montrealu, zostały odwołane z powodu epidemii koronawirusa - poinformowały władze prowincji Quebec.



Decyzję ogłosiła minister zdrowia prowincji Quebec, Danielle McCann.





21:30

W związku z licznymi pytaniami i pojawiającymi się fake newsami przekazujemy komunikat MR:

Obiekty handlowe działają normalnie. Nie rozważamy wprowadzenia nakazu dotyczącego zamykania obiektów handlowych. Zarówno pracownicy takich obiektów, jak i klienci, są proszeni o przestrzeganie wytycznych dotyczących przestrzegania zasad higieny, o których informuje Główny Inspektorat Sanitarny.





21:19

W Niemczech do środy do godziny 18.10 zarażenie koronawirusem wykryto u łącznie 1567 osób, z których trzy zmarły - poinformował prowadzący ogólnoniemieckie statystyki epidemiologiczne Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.



Według berlińskiego instytutu, w Północnej Nadrenii-Westfalii nosicielstwo koronawirusa stwierdzono u 484 osób, a wszystkie trzy zgony nastąpiły właśnie w tym kraju związkowym. W Bawarii liczba zarażonych wzrosła do 366, a w Badenii-Wirtembergii do 277. W pozostałych krajach związkowych nosicieli jest znacznie mniej - od 90 w Berlinie i 75 w Dolnej Saksonii do 14 w Kraju Sary i 10 w Turyngii.



21:07

O pierwszej osobie zmarłej w Irlandii z powodu koronawirusa poinformował naczelny lekarz kraju Tony Holohan. Liczba nowych zakażeń tymczasem wzrosła w ciągu ostatniego dnia o 9 i osiągnęła 43.



Ofiarą śmiertelną jest kobieta w starszym wieku, która miała również inne problemy zdrowotne. Do zgonu doszło w szpitalu w miejscowości Naas niedaleko Dublina. Irlandia nadal znajduje się w fazie powstrzymywania rozprzestrzeniania się koronawirusa.







21:00

Ministerstwo spraw zagranicznych Szwecji radzi obywatelom, by unikali podróży do Tyrolu w Austrii w związku z epidemią nowego koronawirusa - podaje Reuters.



We wtorek władze Szwecji wydały podobny komunikat dotyczący podróży do Włoch, największego ogniska epidemii w Europie.







20:51

W związku z ogłoszeniem przez rząd włoski dalszych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, belgijskie linie lotnicze Brussels Airlines odwołały loty do i z Włoch między 12 marca a 3 kwietnia.



"Decyzje jest obecnie wdrażana w systemach rezerwacji, a pasażerowie, których to dotyczy, są informowani o zmianach i opcjach zmiany rezerwacji" - poinformował przewoźnik lotniczy.





20:45

Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosław Mika, u którego potwierdzono obecność koronawirusa czuje się dobrze - powiedział w Kołbaskowie (Zachodniopomorskie) prezydent Andrzej Duda, który odwiedził punkt kontroli sanitarnej na polsko-niemieckiej granicy.



Ministerstwo obrony narodowej poinformowało we wtorek, że po powrocie z Niemiec u dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosława Miki potwierdzono obecność koronawirusa, a osoby towarzyszące generałowi





20:31

Apeluję do wszystkich rodaków, wobec których zastosowano kwarantannę domową, aby to traktować poważnie. To zarówno kwestia państwa zdrowia, ale także i innych osób - powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do informacji o stwierdzonych przypadkach nieprzestrzegania kwarantanny.





20:30

Francuski resort zdrowia i solidarności poinformował, że liczba zmarłych zakażonych koronawirusem wzrosła w ciągu doby o 15 osób - do 48; zarejestrowano też blisko 500 przypadków infekcji. Liczba zakażonych we Francji wynosi łącznie 2281.

105 osób hospitalizowanych ze względu na Covid-19 przebywa na oddziałach intensywnej opieki medycznej - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Olivier Veran. Otwierając ją przypomniał, że wcześniej w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała zachorowania na nowego koronawirusa za pandemię.

19:56

Finałowy mecz piłkarskiego Pucharu Hiszpanii, który miał się odbyć 17 kwietnia w Sewilli między drużynami Athletic Bilbao i Real Sociedad San Sebastian, został przełożony z uwagi na epidemię koronawirusa - postanowiła tamtejsza federacja.

Decyzję podjęto po konsultacjach z prezesami dwóch baskijskich klubów, którzy nie chcieli, by mecz rozgrywano bez publiczności.

19:55

W czwartek o godz. 11:30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się spotkanie z przedstawicielami klubów parlamentarnych - poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Według informacji PAP w spotkaniu wezmą udział m.in. Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński z klubu Koalicji Obywatelskiej, Marcelina Zawisza i Dariusz Wieczorek z klubu Lewicy, Władysław Kosiniak-Kamysz i Stanisław Tyszka z klubu PSL-Kukiz15 oraz Jakub Kulesza i Krzysztof Bosak z koła Konfederacji.

19:50

W związku z koronawirusem Ministerstwo Rozwoju nie rozważa zamykania obiektów handlowych - poinformował resort.



19:22

Waszyngton, Kalifornia i Nowy Jork - to stany, gdzie istnieje najwyższe ryzyko zarażenia koronawirusem. Przed chwilą podano najnowsze dane. W USA z powodu COVID19 zmarło 31 osób. Gubernator stanu Nowy Jork powiedział, że koronawirus jest jak "huragan Katrina zdrowia publicznego". Katrina w 2005 spustoszyła Nowy Orlean. Był to jeden z najgorszych huraganów w historii, które uderzyły w USA. Posłuchajcie relacji korespondenta RMF FM w USA Pawła Żuchowskiego:

Waszyngton, Kalifornia i Nowy Jork - to stany, gdzie istnieje najwyższe ryzyko zarażenia koronawirusem Paweł Żuchowski /RMF FM

18:54

Prezydent Mołdawii Igor Dodon zaapelował do mołdawskich emigrantów, by w związku z koronawirusem nie wracali do kraju. W środę potwierdzono czwarty przypadek zakażenia w tym państwie. Zainfekowana osoba to młody mężczyzna.

Wszyscy zakażeni byli wcześniej we Włoszech. Według oficjalnych danych, na które powołuje się Interfax-Ukraina, w tym kraju mieszka i pracuje ponad 200 tys. Mołdawian. Wielu z nich w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa chce wrócić do kraju - podkreśla agencja.

Szanowni obywatele, czekamy na was w domu, ale rekomendujemy, byście zostali tam, gdzie jesteście. Nie próbujcie masowo wracać do domu. W strefach tranzytowych możecie trafić na kwarantannę na kilka tygodni. Zostańcie tam, gdzie mieszkacie, gdzie macie pomoc medyczną, w innym wypadku nie zdołamy wam pomóc - powiedział prezydent.

18:53

U jednego z deputowanych liberalnej Partii Wolnych Demokratów (FDP) do Bundestagu wykryto zakażenie koronawirusem, co jest pierwszym takim przypadkiem w niemieckim parlamencie - poinformowała agencja dpa.

18:48

Komisja Europejska prowadzi rozmowy z branżą medyczną ws. zwiększenia produkcji sprzętu ochrony osobistej w związku z epidemią koronawirusa. Jak informuje, firmy wytwarzające ten sprzęt zadeklarowały chęć zwiększenia produkcji.

Jak powiedział w Brukseli rzecznik KE Eric Mamer, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton odbył telekonferencję ze znaczącymi producentami sprzętu ochrony osobistej w UE. Wyrazili oni zamiar zwiększenia produkcji, by zaspokoić rosnący popyt - powiedział Mamer dodając, że Breton będzie w kontakcie z przedstawicielami branży.

W najbliższych dniach Breton ma rozmawiać w tej samej sprawie z przedstawicielami sektora medycznego i farmaceutycznego. Tematem będzie między innym sprzęt medyczny, w tym respiratory, jak i produkty farmaceutyczne.

18:47

Z 631 do 827 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowała Obrona Cywilna. Obecnie w całym kraju jest 10 590 chorych.



18:45

W Rosji wykryto osiem kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował specjalny sztab powołany w związku z epidemią. Sześć przypadków stwierdzono w Moskwie, dwa - w obwodzie moskiewskim. Wszystkie zakażone osoby niedawno powróciły z Włoch.

Jedną z osób zakażonych w Moskwie jest dziecko, które nie ma objawów choroby. U dziecka brak wszelkich symptomów choroby, jest ono tylko nosicielem (wirusa) - poinformował sztab odpowiedzialny za kontrolę i monitorowanie sytuacji wokół koronawirusa.

18:24

Kontrola sanitarna na byłym polsko-słowackim przejściu granicznym w Barwinku / PAP/Darek Delmanowicz /

Cztery nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce, łącznie 31.

Potwierdzone wyniki dotyczą: kobiety z woj. wielkopolskiego (Poznań), mężczyzny z opolskiego (Opole), a także dwóch kobiet z woj. warmińsko-mazurskiego (Ostróda). Stan wszystkich jest dobry. W sumie to już 31 przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce.

/ RMF FM

18:00

Gubernator stanu Nowy Jork, który na swoim terenie ogłosił stan zagrożenia, powiedział, że ten koronawirus jest jak "huragan Katrina zdrowia publicznego".

17:47

Przewodniczący Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom powiedział, że koronawirusa można już określić jako "pandemię".



17:35

503 infekcji koronawirusem potwierdzono do środy w Holandii; to o 121 więcej niż we wtorek - podał instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM). Wzrost tłumaczy w dużej mierze dodatkowymi badaniami w szpitalach w Brabancji, gdzie odnotowano dużo przypadków.

Jak dotąd z powodu wywoływanej przez koronawirus choroby zmarło w Holandii pięć osób.

17:34

Zarażona koronawirusem kobieta z Łodzi miała kontakt z osobą chorą w Norwegii - poinformował wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Podkreślił, że pacjentka wykazała się dużą odpowiedzialnością obywatelską, zgłaszając się po powrocie do kraju do szpitala. Jej stan ogólny jest dobry.

17:23

Na oddziale zakaźnym szpitala miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przebywa obecnie 16 pacjentów. Obecność koronawirusa potwierdzono w poniedziałek u jednej z kobiet, jej stan lekarze określają jako ciężki i są bardzo ostrożni w rokowaniach. Tylko w ciągu ostatniej doby, próbki pobrano od 39 osób, większość z nich została wypuszczona do domu. Pacjenci mają podporządkować się wytycznym dotyczącym kwarantanny domowej. Personel w ciągu minionych 24 godzin zużył około 150 kompletów ochronnych. Przy tej liczbie pacjentów powinno to wystarczyć na mniej więcej tydzień - tłumaczy zastępca dyrektora medycznego placówki Mariusz Stawiński.

17:22

Dwóch kolejnych pacjentów zmarło w wyniku koronawirusa w Belgii; to zwiększa liczbę śmiertelnych przypadków Covid-19 do trzech - podają belgijskie media.

Wcześniej z powodu koronawirusa zmarła w Brukseli 90-letnia osoba. W środę po południu belgijskie media przekazały, ze w wyniku zakażenia Covid-19 zmarły dwie kolejne osoby, również w Brukseli, w wieku 86 lat i 73 lat.

17:20

Władze obejmującego stolicę Szwecji regionu Sztokholm poinformowały w środę o pierwszym zgonie osoby zakażonej koronawirusem. To pacjent w podeszłym wieku, który miał także inną chorobę.

Zmarła osoba przebywała na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Karolinska w Huddinge pod Sztokholmem.

17:19

Tomasz Pleban, wicestarosta powiatu kieleckiego oraz czterech innych pracowników urzędu zostało objętych kwarantanną domową w związki z koronawirusem. Samorządowcy w niedzielę wrócili z wyjazdu służbowego z Plauen w Niemczech. Urzędnicy w ostatni czwartek, jak co roku, pojechali do partnerskiego powiatu w Plauen. W pięcioosobowej delegacji byli m.in. wicestarosta Tomasz Pleban i członek zarządu powiatu Cezary Majcher.

16:49

Podróżni z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Szwajcarii nie będą od czwartku wpuszczani na terytorium Malty - ogłosił premier kraju Robert Abela. Wcześniej, w poniedziałek, wyspiarskie państwo zdecydowało o zakazie wjazdu dla przyjezdnych z Włoch.

Jak donosi dziennik "Malta Independent", decyzja wejdzie w życie o północy. Oznacza to, że wszystkie loty i rejsy z objętych zakazem krajów zostaną odwołane. Wyjątkiem są dostawy żywności i leków. Zakaz jest bezterminowy.

16:48

Jedna osoba z województwa śląskiego, u której potwierdzono obecność koronawirusa, jest w stanie poważnym, pozostali pacjenci są w stanie dobrym - poinformował wojewoda śląski, Jarosław Wieczorek. Łącznie w dwóch szpitalach na terenie województwa przebywa 8 osób z potwierdzonym koronawirusem.

16:45

W Bułgarii zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem - podał resort zdrowia. Krajowy Sztab Operacyjny, który odpowiada za walkę z Covid-19, podjął decyzję o wprowadzeniu restrykcji w związku z zakażeniami. Dotąd w kraju potwierdzono siedem przypadków.

W szpitalu w stolicy kraju od wtorku leczone było starsze małżeństwo - 66-letnia kobieta zmarła, a stan jej męża określany jest jako ciężki i lekarze walczą o jego życie. Dyrekcja szpitala poinformowała, że oboje byli w oddzielnym budynku i placówka funkcjonuje normalnie, a zmarła cierpiała na wiele schorzeń.

16:41

Wszystkie osoby przybywające do Pekinu z zagranicy będą poddawane obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie - ogłosiły władze chińskiej stolicy. Decyzja ma związek ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem wśród osób, które przyjechały z zagranicy.

Liczba nowych infekcji potwierdzanych codziennie w Chinach kontynentalnych znacznie spadła. W ostatnich dniach rośnie jednak liczba zakażeń przywleczonych z zagranicy. We wtorek potwierdzono 10 takich przypadków, w tym sześć w Pekinie.

16:37

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła w minionych 24 godzinach z 373 do 456 - poinformowało brytyjskie ministerstwo zdrowia. To największy od początku epidemii dobowy wzrost zakażeń. W kraju z powodu wirusa zmarło sześć osób.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii jest 387 przypadków, przy czym 104 z nich w Londynie, w Szkocji - 36, w Irlandii Północnej - 18, zaś w Walii - 15.

16:35

W ciągu doby w Hiszpanii z powodu koronawirusa zmarło 11 osób, a ponad 300 zostało zainfekowanych. Od początku epidemii w kraju tym zanotowano łącznie 47 zgonów z powodu Covid-19.

Aż 10 osób, które zmarły w ciągu ostatniej doby, to ludzie z terenów wspólnoty autonomicznej Madrytu. W regionie Madrytu do środowego popołudnia zanotowano łącznie 31 zgonów oraz ponad 1000 przypadków zakażenia Covid-19.

16:31

Regularna obsługę przystanków "na żądanie", dodatkowe wietrzenie pojazdów czy zawieszenie sprzedaży biletów przez kierowców - to niektóre nowe działania organizatorów i przewoźników komunikacji publicznej w woj. śląskim, mające zapobiegać zakażeniom koronawirusem.

Zarząd Transportu Metropolitalnego, który organizuje komunikację miejską na terenie zrzeszającej 41 miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii już w ubiegłym tygodniu zalecił przewoźnikom, aby wszystkie drzwi w pojazdach były otwierane przez kierowców, a nie pasażerów - aby ci nie musieli dotykać przycisków.

16:27

W związku z koronawirusem Ukraina zawiesza połączenia lotnicze z Włochami - ogłosił ukraiński premier Denys Szmyhal. Dodał, że od czwartku z 219 do 49 zmniejszona zostanie liczba działających na Ukrainie przejść granicznych.

Z 219 przejść granicznych od jutra będzie działać 49. Pozostałe nie będą przepuszczać obywateli ani pojazdów - powiedział Szmyhal na briefingu po posiedzeniu rządu. Nie sprecyzował, które przejścia graniczne będą zamknięte.

16:26

Premier Kanady Justin Trudeau ogłosił w środę pakiet pomocy dla osób i firm dotkniętych problemami w związku z epidemią koronawirusa. Na początek państwo wyda 1 mld dolarów kanadyjskich na pomoc dla prowincji i terytoriów oraz na ułatwienia dla biznesu i pracowników.

Rząd postanowił przeznaczyć 1 mld CAD na fundusz pomocy dla 13 kanadyjskich prowincji i terytoriów. W ramach tej kwoty 275 mln przeznaczono na badania nad wirusem i opracowanie szczepionki.

15:57

Podlaska Straż Graniczna odmówiła wjazdu do Polski już pięciu cudzoziemcom z powodu podwyższonej temperatury ciała wykazanej w trakcie badania w punktach sanitarnych na przejściach granicznych. Badania te były prowadzone w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Komendant dodał, że podwyższoną temperaturę miał też Polak wracający do kraju, pozwolono mu na powrót, ale został skierowany na kwarantannę pod nadzorem sanepidu.

15:56

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku od jutra wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów od piątku nie będzie planowych zabiegów. Powody są dwa i mają związek z koronawirusem.

Po pierwsze w rybnickim szpitalu kończą się jednorazowe środki ochrony personelu, np. maski chirurgiczne. Jak mówi rzecznik szpitala Michał Sieroń - sprzęt jest zamówiony, ale są problemy z dostawami. Po drugie u pięciorga mieszkańców Rybnika potwierdzono zakażenie koronawirusem, więc potencjalnie chorych może być więcej.

Dziś pacjenci byli jeszcze przyjmowani, jutro będą mieli zaplanowane zabiegi. Kolejne są wstrzymane do odwołania. Normalnie pracować będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy.

15:53

Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg ogłosiła w mediach społecznościowych zawieszenie do odwołania piątkowych strajków szkolnych. Powodem jest rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Musimy słuchać rad ekspertów i naukowców. To dotyczy oczywiście wszystkich kryzysów (...). My, młodzi ludzie, jesteśmy najmniej zagrożeni wirusem, ale ważne jest, abyśmy okazali solidarność z najbardziej narażonymi - oświadczyła Thunberg.

15:46

Indusi przestali jeść mięso przez plotki rozsiewane w internecie. Zdaniem internautów można się zarazić koronawirusem jedząc drób. Kilogram kurczaka jest już tańszy niż owoc chlebowca różnolistnego. Hodowcy tracą 1,6 mln USD dziennie.

W czasie epidemii koronawirusa ceny drobiu spadły o 70 proc., a sprzedaż o połowę. Kilogram kurczaka kosztuje w północnych Indiach ok. 80 rupii (ok. 4,1 zł), a kilogram chlebowca różnolistnego, znanego pod nazwą kathal, który ma zastąpić mięso, aż 120 rupii (6,2 zł). Zdaniem kupujących brunatnozielony owoc może być doskonałym substytutem mięsa w birjani.

15:44

Rząd Węgier wprowadził stan zagrożenia w związku z epidemią koronawirusa na całym terytorium kraju; będzie on obowiązywać do odwołania - ogłosił minister kierujący kancelarią premiera Gergely Gulyas.

Gulyas powiedział, że wśród najważniejszych posunięć jest zakaz wjazdu dla osób przybywających z Włoch, Chin, Korei Południowej i Iranu. Nikt z tych krajów nie może dostać się na terytorium Węgier, o ile nie jest obywatelem Węgier - powiedział. W przypadku obywateli Węgier będzie w takich wypadkach obowiązywać 2-tygodniowa kwarantanna domowa lub - w razie potrzeby - szpitalna.

15:28

Zawieszenie spotkań, zajęć i imprez dla seniorów, świetlic i klubów młodzieżowych, zajęć dla osób niepełnosprawnych, a nawet pracy miejskiej biblioteki - takie decyzje podjęły w środę w związku z zagrożeniem koronawirusem władze Katowic.

W środowym komunikacie prezydenta miasta przypomniano, że W Katowicach aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa i podkreślono, że wszystkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości.

15:24

W związku z zagrożeniem koronawirusem od czwartku do odwołania wstrzymane zostały egzaminy na prawo jazdy przeprowadzane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie - podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Jak poinformowano, decyzja ta została podjęta przez dyrektorów tych instytucji "w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz pracowników".

15:15

Od czwartku do odwołania zamknięte zostanie dla odwiedzających mini zoo w Białymstoku, nie będzie też można adoptować psa z miejskiego schroniska w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem - informują władze placówek.

W środę na stronie Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku, pod które podlega też ogród zoologiczny Akcent ZOO, zamieszczono komunikat o zamknięciu od czwartku tych dwóch placówek.

15:03

Do 354 wzrosła w Iranie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zmarły 63 osoby - poinformowały irańskie władze. Dotychczas potwierdzono 9 tys. przypadków zakażenia.

14:54

Kuria diecezjalna w Tarnowie zdecydowała o zawieszeniu od czwartku do dowołania udzielania sakramentu bierzmowania. Ponadto w diecezji tarnowskiej nie będą organizowane rekolekcje szkolne oraz wszelkiego rodzaju spotkania rejonowe czy dekanalne.

Kanclerz kurii ks. Robert Kantor poinformował, że decyzję tę podjęto "w związku z zagrożeniem powodowanym przez koronawirus oraz podjętymi decyzjami władz państwowych".

14:52

Piątkowe jak również zbiorowe modlitwy są odwołane w Centrach zarządzanych przez LM w RP z powodu uzasadnionego zagrożenia związanego z możliwością narażenia wiernych na zarażenie przedmiotowym wirusem i tym samym rozprzestrzeniania się epidemii - napisał Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP Nedal Abu Tabaq.

Wyjaśnił, że Rada Imamów i Rada Fatł przy Lidze Muzułmańskiej w RP podjęła decyzję o zamknięciu Centrów Muzułmańskich na okres nie krótszy niż dwa tygodnie począwszy od środy. Decyzja ta ma na celu ochronę ludzkiego życia i zdrowia jak również ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa - uzasadnił mufti.

Liga Muzułmańska w RP jest zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, liczy ok. 4 tys. członków.

14:39

Kolejne dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce - informuje Ministerstwo Zdrowia. W Cieszynie odnotowano pozytywny test dziecka, w Łodzi zarażona jest młoda kobieta.

Tym samym liczba zakażonych w naszym kraju wzrosła do 27.



14:37

W Albanii zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Jest to 73-letnia kobieta z chorobą serca, która wróciła niedawno z Włoch.

W kraju odnotowano do tej pory 11 przypadków zakażenia koronawirusem.

14:34

Kolejne osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafiły na odział zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. To trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci. Od wszystkich pacjentów pobrano próbki do badań, czekamy na wyniki - powiedziała PAP rzeczniczka szpitala Anna Mazur-Kałuża.

Pięć osób, w tym dwoje dzieci, trafiło w środę na oddział zakaźny kieleckiego Szpitala. Wśród hospitalizowanych pacjentów są kobieta i mężczyzna, którzy wrócili z Niemiec oraz kolejny mężczyzna, który niedawno przebywał we Włoszech.

14:30

Policjanci przynajmniej raz na dobę będą kontrolować osoby, które zostały poddane kwarantannie. Apelujemy, by te osoby stosowały się do poleceń służb - poinformował PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Jak przekazał rzecznik KGP, policjanci na bieżąco otrzymują od inspekcji sanitarnej wykaz osób objętych kwarantanną. Ta liczba się zmienia, bo niektórym na przykład się kwarantanna kończy, a niektóre osoby mogą ją dopiero rozpoczynać - powiedział inspektor.

14:25

Brytyjski minister finansów Rishi Sunak zapowiedział pakiet stymulacyjny dla gospodarki o wartości 30 miliardów funtów, co ma złagodzić skutki epidemii koronawirusa.

Sunak zapowiedział trzy główne obszary pomocy. Po pierwsze, publiczna służba zdrowia ma dostać wszelkie niezbędne środki do walki z epidemią, czy to na zatrudnianie nowych pracowników, czy to na badania nad szczepionką.

Drugi punkt to pomoc dla pracowników, którzy będą uprawnieni do zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia choroby, przy czym obejmować to będzie także osoby poddające się izolacji, nawet jeśli nie wykazują objawów koronawirusa, a także będzie to dotyczyć osób niemających umowy o pracę, np. na samozatrudnieniu.

Trzeci obszar pomocy to pomoc dla biznesu, m.in. w przypadku firm zatrudniających do 250 pracowników pokrycie z budżetu tej części kosztów zasiłków chorobowych, które są ponoszone przez pracodawców, przez 14 pierwsze dni choroby.

14:17

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu odwołuje zabiegi - przekazał na konferencji prasowej wicedyrektor placówki Mariusz Stawiński. Podkreślił, że "sytuacja w szpitalu jest wytężona i bardzo poważna".

Na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przebywa 57-letnia pacjentka zakażona koronawirusem.

14:16

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zarządził odwołanie na Pomorzu Zachodnim imprez artystycznych i rozrywkowych m.in. w instytucjach kultury. Powodem jest zagrożenie koronawirusem.

Wojewoda, powołując się na decyzję rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zarządził do odwołania organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki - poinformowały służby prasowe wojewody.

14:12

Eksperci wciąż nie wiedzą i nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego w Afryce notuje się na razie względnie niewielką liczbę infekcji koronawirusem - pisze na swym portalu czasopismo "New Scientist". To trudne do wytłumaczenia, bo kontakty z Państwem Środka są bardzo intensywne, a Chiny są bardzo bliskim partnerem handlowym wielu afrykańskich krajów. Najprostsze wyjaśnienie, że w Afryce jest wykonywanych mniej testów nie wszystkich przekonuje. Gdyby nie wykrywano ognisk choroby byłyby niewyjaśnione zgony. A na razie nie ma. Nic nie wiadomo też o możliwych uwarunkowaniach klimatycznych.

14:03

Trwające od 2 marca natowskie ćwiczenia wojskowe "Cold Response" na północy Norwegii zostały przerwane z powodu obaw związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformowało norweskie wojsko.

5 marca potwierdzono, że zakażony wirusem jest jeden z norweskich żołnierzy. Z tego powodu baza wojskowa, w której przebywał, została zamknięta, a znajdujących się w niej 850 wojskowych zostało poddanych kwarantannie. Dodatkowo 250 osób związanych z bazą umieszczono w kwarantannie domowej.

13:55

Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie szkoły na Ukrainie będą zamknięte przez trzy tygodnie - zdecydował rząd w Kijowie. Ogłoszono też zakaz organizowania wydarzeń z ponad 200 uczestnikami, ale nie dotyczy to wydarzeń o znaczeniu państwowym.

13:53

Zaplanowane na 3-5 kwietnia Targi Książki w Białymstoku, które co roku odbywały się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, zostały odwołane - poinformowali organizatorzy. Mają się odbyć w późniejszym terminie.

Białostockie targi książki to największa taka impreza na wschód od Wisły. Jak co roku, na targi miało przyjechać kilkudziesięciu wystawców z całego kraju, a także z zagranicy. W ramach targów odbywa się też festiwal literacki, spotkania z pisarzami z Polski i innych krajów. Rokrocznie targi odwiedza kilkanaście tysięcy ludzi.

13:40

Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak zaapelował o rozważenie możliwości przesunięcia terminu wyborów prezydenckich na jesień. Poinformował też, że dalszą kampanię będzie prowadził wyłącznie poprzez spotkania indywidualne i kameralne.

13:28

Tylko w styczniu indyjska branża diamentów straciła 6 mld rupii (ok. 81 mln USD) przez epidemię nowego koronawirusa. Spadek popytu w Chinach kontynentalnych i Hongkongu prowadzi do obniżek cen pojedynczych diamentów. Pracę tracą robotnicy w fabrykach indyjskiego Suratu.

Surat w zachodnioindyjskim stanie Gudźarat jest sercem branży diamentów. Przez bazar Mahidharpur przepływa 90 proc. wydobywanych na świecie diamentów. Przy obróbce diamentów w 4,5 tys. małych i większych fabrykach pracuje ok. 500 tys. osób.

13:27

Cyberprzestępcy wykorzystują poszukiwanie informacji o epidemii koronawirusa do wyłudzenia danych logowania do Facebooka i kodów BLIK - ostrzega CERT Polska prowadzony przez NASK. Eksperci zalecają szczególną ostrożność przy podawaniu tych informacji.





13:20

93 przypadki zakażenia nowym koronawirusem wiązane są z biurem call center w Seulu - przekazał w mer południowokoreańskiej stolicy Park Won Sun. Narastają obawy o masowe infekcje na zamieszkanym 25 mln osób obszarze metropolitarnym.

Infekcje wykryto po przebadaniu 207 osób pracujących w call center na 11. piętrze wieżowca. Wśród 93 potwierdzonych przypadków są również krewni pracowników firmy - powiedział na konferencji prasowej Park, cytowany przez agencję Yonhap.

13:00

Ponad 77 tysięcy uczniów w Poznaniu od środy nie uczęszcza na zajęcia szkolne. Miasto na 14 dni zawiesiło lekcje w miejskich placówkach oświatowych - poinformowały na konferencji władze Poznania.



W środę zamknięto wszystkie placówki oświatowe, podległe miastu.



Decyzję o zawieszeniu zajęć podjęto w 101 przedszkolach, 72 szkołach podstawowych, 15 liceach, 8 zespołach ogólnokształcących, 20 szkołach zawodowych, 16 szkołach specjalnych, 4 szkołach artystycznych, 9 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i 3 miejskich domach kultury.



W placówkach przebywa łącznie 77 tysięcy 581 osób.







12:46

BBN: W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o przełożeniu na innym termin dorocznej odprawy kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP.



12:40

Trzecia osoba zmarła w RFN z powodu koronawirusa - informują niemieckie media. To także trzeci zgon w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia i drugi w powiecie Heinsberg, gdzie znajduje się największe skupisko zakażeń w kraju.



W Niemczech do wtorku wykryto 1296 przypadków zakażenia wirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. RKI, instytucja podlegająca rządowi federalnemu i odpowiedzialna za zapobieganie chorobom i ich kontrolę, przekazał, że zakażenia koronawirusem potwierdzono we wszystkich 16 krajach związkowych Niemiec.



Najwięcej przypadków - 484 - odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii, a w samym powiecie Heinsberg potwierdzono ich ponad 290.



W poniedziałek w Niemczech odnotowano pierwsze zgony z powodu Covid-19. Zmarli to 89-letnia kobieta z Essen i 78-letni mężczyzna z Heinsbergu.





12:22

Większość ludzi zakazi się koronawirusem, naszym celem jest spowolnienie jego rozprzestrzeniania się - powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel na poświęconej epidemii konferencji w Berlinie.



Prawdopodobnie nawet 70 proc. populacji zakazi się koronawirusem, który rozprzestrzenia się na świecie - mówiła Merkel. Dodała, że ponieważ na razie nie ma na niego lekarstwa, należy skupić się na tym, by spowolnić jego rozprzestrzenianie i "zyskać czas".



Jeżeli ten wirus jest wokół nas, a ludzie nie mają odporności i nie istnieją żadne (pozwalające wyleczyć go - PAP) terapie, wówczas 60 do 70 proc. populacji będzie zakażona - ostrzegała niemiecka kanclerz.



12:19

Ok. 50 polskich turystów jest poddanych kwarantannie w hotelu na Cyprze Północnym, po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u przebywającej tam turystki z Niemiec. Wszyscy czują się dobrze i podchodzą do tej sytuacji ze zrozumieniem - powiedział przedstawiciel biura podróży.



Sytuacja jest pod kontrolą. Hotel zapewnia im takie same warunki, jakie mieli w czasie swoich oficjalnych wakacji. Nikt nie ponosi dodatkowych opłat - zaznaczył Marcin Małysz, jeden z członków zarządu Exim Tours, biura turystycznego, w której wakacje w Tureckiej Republice Cypru Północnego (TRCP) wykupiła spora część objętych kwarantanną Polaków.



Większość polskich turystów przyjechała na wyspę w zeszłym tygodniu, a długość ich pobytu miała być różna. Niektórzy mieli wyjechać już w środę.





11:59

"Administracyjne dekrety, nakazy i zakazy nie powstrzymają epidemii, konieczna jest społeczna odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych" - podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaapelował, by poważnie potraktować istniejące ryzyko.



11:42

Ministerstwo zdrowia Belgii poinformowało o śmierci pierwszego pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2. Chodzi o 90-letniego mężczyznę, który zmarł w klinice w Etterbeek w stołecznym regionie Brukseli. W Belgii jest 267 zakażonych koronawirusem.



W osobnym komunikacie belgijskiego resortu zdrowia podkreślono, że "nie ma mowy o jakimś znacznym zwiększeniu liczby zakażonych". Dodano jednak, że koronawirus SARS-CoV-2 "krąży po Belgii" i w najbliższych dniach można się tylko spodziewać wykrycia dalszych przypadków.





11:33

Rząd zdecydował o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury - teatrów, oper, filharmonii, muzeów i kin. Powodem jest koronawirus. Do tej pory w całym kraju w całym kraju potwierdzono 25 przypadków zarażenia COVID-19.



11:30

"Zdecydowałem o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach w terminie od 12 marca do 25 marca - powiedział wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Jak wyjaśnił, zawieszenie zajęć dydaktycznych nie oznacza zamknięcia uczelni.





11:20

Prosimy, żeby wszyscy, którzy mogą już od jutra powstrzymali się od posyłania dzieci do szkoły, zwłaszcza do szkół średnich; młodzież świetnie sobie sama ze sobą poradzi" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.





11:01

Najlepszym wyjściem dla naszych dzieci jest niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci w sposób nieświadomy mogą zarażać innych - powiedział premier Mateusz Morawiecki po środowym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

W porozumieniu z ekspertami, obserwując przebieg choroby, korzystając z doświadczeń innych państw, chcemy znowu działać szybciej - mówił szef rządu.



Jak dodał, po wtorkowej rozmowie z unijnymi przywódcami, było widać bardzo wyraźnie, że "inni zaczynają podejmować bardzo podobne decyzje".



Dla naszych dzieci najlepsze wyjście dzisiaj, to niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci są nośnikami, w bardzo łatwy sposób mogą przenosić, zakażać, zarażać innych - podkreślił.



To jest zachowanie, które jest bardzo odpowiedzialne, ponieważ dzieci w sposób nieświadomy mogą zarazić swoich dziadków, babcie - dodał premier.

Zdaniem premiera, o ile dzieci rzadko zapadają na chorobę i jeśli już zapadną, to przechodzą ją w sposób stosunkowo łagodny, ale - jak zaznaczył - "one jednak przenoszą chorobę i mogą zarazić nasze babcie, naszych dziadków i może to się stać bardzo niebezpieczne".





10:58

Minister zdrowia Łukasz Szumowski: Bez społecznej odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, żadne administracyjne dekrety nie powstrzymają epidemii.



10:43

Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku na dwa tygodnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki. W czwartek i piątek placówki oświatowe będą otwarte, rodzice muszą się przygotować do nowej sytuacji - zaznaczył.



10:37

Rząd decyduje o zamknięciu placówek oświatowych!



/ RMF FM /

10:33

Ponad 10 i pół tysiąca maseczek ochronnych próbował przemycić do Polski mężczyzna zatrzymany przez ukraińskich pograniczników. Jak dowiedział się reporter RMF FM, Ukrainiec wpadł na przejściu granicznym Zosin-Ustiług.





10:21

Wszyscy pasażerowie wycieczkowca Costa Fortuna, 1631 osób, zeszli już na ląd w Singapurze - poinformowały w środę miejscowe media, powołując się na komunikat władz. Na pokładzie statku znajdowało się 107 Polaków, w tym 105 turystów i dwóch członków załogi.



Wycieczkowiec nie został wcześniej wpuszczony do Malezji i Tajlandii z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Na statku były m.in. osoby, które niedawno przyjechały z dotkniętych epidemią krajów.



Statek przybył do Singapuru we wtorek rano, a na ląd zaczęli schodzić pierwsi pasażerowie. Do północy z wtorku na środę wszystkim pasażerom zezwolono na opuszczenie statku - napisano we wspólnym komunikacie ministerstwa zdrowia, urzędu morskiego i portowego oraz rady turystyki Singapuru.





10:00

W bibliotece Pałacu Apostolskiego w Watykanie rozpoczęła się w środę rano pierwsza papieska audiencja generalna bez udziału wiernych. Transmitują ją watykańskie media. Plac Świętego Piotra został zamknięty.

W papieskiej bibliotece usiadł Franciszek, a razem z nim, w odległości co najmniej metra, księża czytający pozdrowienia i streszczenie katechezy w różnych językach, także po polsku.



/ VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

09:37

Wójt gminy Nadarzyn na Mazowszu Dariusz Zwoliński poinformował w nocy z wtorku na środę, że wraz z żoną rozpoczęli kwarantannę domową w związku z potwierdzeniem w organizmie ich dorosłego syna obecności koronawirusa. Jego syn mieszka w Pruszkowie. Jego rokowania są bardzo dobre.



W środę rano Ministerstwo Zdrowia potwierdziło czwarty przypadek koronawirusa na Mazowszu. Pacjent to młody mężczyzna hospitalizowany w Warszawie.



W nocy z wtorku na środę wójt podwarszawskiego Nadarzyna napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, że w związku z potwierdzeniem koronawirusa u jego syna, mieszkańca Pruszkowa, rozpoczął on kwarantannę, która potrwa do 22 marca pod warunkiem, że nie wystąpią u niego niepożądane objawy.



"Wszystkie osoby, które miały kontakt z moją osobą w ostatnich 48 godzinach, będą poddane tzw. obserwacji. To znaczy, że przez najbliższe dwa tygodnie muszą dokonywać pomiaru temperatury rano i wieczorem. Jeśli pojawi się u nich wysoka gorączka powyżej 38 st. C oraz suchy kaszel, czy problemy z oddychaniem muszą zgłosić ten fakt na numer alarmowy Inspektoratu Sanitarnego w Pruszkowie lub do najbliższego szpitala zakaźnego" - podkreślił Zwoliński.

09:25

"W związku z zagrożeniem koronawirusem uznałem za zasadne i zalecam niezwłoczne zawieszenie do odwołania działalności w instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. W przypadku czterech instytucji, gdzie jesteśmy współorganizatorem, zwróciłem się z prośbą do władz Gdańska, Sopotu i Powiatu Wejherowskiego o wydanie podobnej - wspólnej decyzji " - poinformował w komunikacie Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego.



09:20

W Lublinie prezydent miasta zdecydował o odwołaniu zajęć w szkołach od jutra (czwartek, 12 marca) do końca tygodnia. Dalsze decyzje będą podejmowane na bieżąco.

09:13

Młoda kobieta z Wrocławia, o której zakażeniu koranawirusem resort zdrowia poinformował w we wtorek, przebywa w kwarantannie domowej. Jej stan jest dobry.



Według informacji sanepidu, kobieta jest z tego samego ogniska epidemicznego co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Z tego ogniska jest też leczona w tym szpitalu 74-latka, u której stwierdzono zakażenie nowym patogenem. Stan starszego mężczyzn jest ciężki, ale stabilny, zaś 74-latki poważny. 73-latek zaraził się od osoby z rodziny, która przyjechała z USA.

09:00

W Cieszynie ma dziś się rozpocząć dezynfekcja pierwszej z zamkniętych szkół. Po tym, jak u dwóch osób wykryto tam koronawirusa, zapadła decyzja o zamknięciu wszystkich cieszyńskich podstawówek i szkół średnich podległych starostwu. Dezynfekcja budynków ma trwać do piątku.

08:48

Potwierdzono kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem w kraju - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.



Potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u kobiety w Łańcucie jest pierwszym w województwie podkarpackim.



W Warszawie hospitalizowani są wszyscy czworo pacjenci z potwierdzonym zakażeniem w województwie mazowieckim. Pierwszy przypadek w stolicy potwierdzono w niedzielę u Hiszpanki, która przyleciała z Niemiec. Inny pacjent jest młodą osobą, która niedawno wróciła z Włoch. Obecność koronawirusa potwierdzono również u dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosława Miki, po jego powrocie z wojskowej narady w Niemczech.



W przypadku województwa lubelskiego pierwszy przypadek potwierdzono we wtorek wieczorem u mężczyzny w wieku ok. 50-60 lat. Pacjent jest w ciężkim stanie, trafił do szpitala w Bełżycach. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiadał, że jeśli stan pacjenta na to pozwoli, zostanie on przetransportowany do Lublina. Razem w województwie stwierdzono już dwa zachorowania.



Łącznie w Polsce potwierdzono do tej pory 25 przypadków zarażenia koronawirusem.



08:18

Potwierdzono kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem w kraju - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.





08:01

Nie zmienia się stan trzech pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna. Trafił do szpitala w piątek. Zaraził się koronawirusem od osoby z rodziny, która przejechała z USA. Później do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznych im. J. Gromkowskiego trafiła 74-letnia kobieta związana rodzinnie ze starszym mężczyzną. Potwierdzono u niej zakażenie koronawirusem. Stan zdrowia kobiety jest poważny - podała Małecka.



Z kolei 26-letni mężczyzna, który jest pierwszym na Dolnym Śląsku pacjentem ze stwierdzonym zakażeniem nowym patogenem, jest w stanie bardzo dobrym. Wkrótce mają mu zostać wykonane ponowne badania na obecność koronawirusa.



We wtorek resort zdrowia poinformował, że we Wrocławiu stwierdzono czwarty przypadek zakażenia koronawirusem. To młoda kobieta z tego samego ogniska epidemicznego co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu - mówi państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar. Stan tej pacjentki - według Klakočara - jest dobry.

07:23

Uczniowie ponad dwustu szkół i przedszkoli w Poznaniu mają dziś przymusowe wolne. Po wczorajszej rekomendacji władz miasta, dyrektorzy podjęli decyzję o ich zamknięciu. Powód: zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Zajęcia odwołały też dwie uczelnie: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny. Miasto zamknęło też m.in. Centrum Kultury Zamek, teatry - Muzyczny i Polski, oraz wszystkie filie biblioteki Raczyńskich.





07:15

Odwołane wizyty, zabiegi i operacje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. To jeden znajwiększych szpitali w kraju.

Jak twierdzi dyrekcja placówki to dla bezpieczeństwa i pacjentów i personelu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W szpitalu brakuje tak zwanych pakietów osobistych chodzi m.in. o maseczki i fartuchy dla pracowników.



07:00

Mer Moskwy Siergiej Sobianin w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa zakazał organizowania w stolicy imprez masowych z udziałem powyżej 5 tys. uczestników. Zakaz obowiązuje do 10 kwietnia. Oznacza m.in., że nie będą się mogły odbywać demonstracje.



Rozporządzenie mera, wydane we wtorek wieczorem, dotyczy imprez "sportowych, widowiskowych, publicznych i innych wydarzeń masowych". Decyzję tę Sobianin podjął w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Rosji potwierdzono dotąd 20 przypadków zakażenia.



Władze rosyjskiej ekstraklasy zapowiedziały, że naradzą się z Rosyjskim Związkiem Piłki Nożnej, jak realizować zakaz dużych imprez.



W związku z rozporządzeniem mera nie odbędzie się m.in. zaplanowany na 15 marca w Moskwie festyn związany z kolejną rocznicą anektowania przez Rosję Krymu w 2014 roku.

06:55

Badania wykluczyły obecność koronawirusa u 23-letniego obywatela Turcji, który wieczorem we wtorek jechał autokarem z Berlina do Poznania. Polskie służby medyczne zatrzymały pojazd na przejściu granicznym w Świecku. Mężczyzna miał 40 stopni gorączki. Trafił do szpitala w Zielonej Górze.

W tym czasie kilkudziesięciu pasażerów czekając na wyniki - kilka godzin spędziło w podgrzewanych namiotach ustawionych przez straż pożarną. Tuż przed godziną trzecią nad ranem autokar ruszył w dalszą drogę.

06:40

W Turcji potwierdzono pierwszy w tym kraju przypadek koronawirusa. Jak poinformował w nocy z wtorku na środę minister zdrowia Fahrettin Koca, wirusa zdiagnozowano u mężczyzny, który niedawno podróżował do Europy.



To pierwszy przypadek w naszym kraju. Ogólny stan zdrowia pacjenta jest jednak dobry - powiedział minister. Dodał, że mężczyzna przebywa w szpitalu, ale nie ujawnił, w jakim mieście. Rodzina pacjenta znajduje się pod obserwacją.





06:26

O 95 proc. wzrosła sprzedaż ryżu, o 84 proc. mąki - wynika z najnowszych danych firmy Nielsen. Sklepy reagują spokojnie. Towar jest, a braki na półkach są regularnie uzupełniane - podaje w środę "Gazeta Wyborcza". Nielsen przeanalizował zakupy Polaków w ostatnim tygodniu lutego (24 lutego - 1 marca), czyli już po tym, gdy stwierdzono pierwsze zarażenie koronawirusem w kraju.





06:10

Władze kościelne zwróciły się do pielgrzymów o zaprzestanie obejmowania figury św. Jakuba Apostoła, która znajduje się w katedrze w Santiago de Compostela. Związane jest to z tradycją pątników, którzy przechodzą tak zwaną Drogę do Santiago.





05:40

LOT do 3 kwietnia przedłuża zawieszenie połączeń z Warszawy do Mediolanu i Wenecji. Dodatkowo do 25 kwietnia zawiesza rejsy z Warszawy do Pekinu, a do 8 kwietnia z Budapesztu do Seulu. Ogranicza też loty do Tel Awiwu.



05:20

Brytyjska wiceminister zdrowia Nadine Dorries, która w zeszłym tygodniu była m.in na przyjęciu wydanym przez premiera Borisa Johnsona z okazji Dnia Kobiet, ma koronawirusa - twierdzi dziennik "The Times".