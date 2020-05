Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 318 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 15 osób zmarło. Łącznie w kraju odnotowano 13 693 zakażeń oraz 678 zgonów. 3945 wyzdrowiało. Nasz kraj przygotowuje się do kolejnego etapu luzowania obostrzeń. Od jutra otwarte będą m.in. galerie handlowe. Także Tatrzański Park Narodowy otwiera szlaki. W wielu krajach, jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, spada liczba nowych przypadków koronawirusa. We Włoszech odnotowano najniższy bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 od 14 marca. Na całym świecie patogen wykryto u blisko 3,5 mln osób.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

- W Polsce koronawirusa wykryto u 13 693 osób. Zmarło 678 z nich, a wyzdrowiało 3945.

- Polska przygotowuje się do odmrożenia gospodarki. Od poniedziałku otwarte będą m.in. galerie handlowe.

- W USA wykryto najwięcej zakażeń na świecie - ponad 1,1 mln.

- Na całym świecie odnotowano ponad 3,4 mln przypadków koronawirusa.

22:11 FRANCJA

Francja nie będzie nakładać kwarantanny na "nikogo, bez względu na narodowość, pochodzącego z Unii Europejskiej, strefy Schengen lub Wielkiej Brytanii" - zapowiedział Pałac Elizejski.



W innych przypadkach, gdy Francuzi lub Europejczycy będą przybywać z innego obszaru niż UE, strefa Schengen lub Wielka Brytania, warunki zostaną określone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych "w najbliższych dniach" - informuje agencja AFP, powołując się na biuro prezydenta Francji.



21:43 USA

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo poinformował, że w stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby zmarło 280 osób, o 19 mniej niż poprzedniego dnia. Chociaż także inne wskaźniki wykazują pozytywny trend, ostrzegał przed przedwczesnym optymizmem.



Podczas codziennej konferencji prasowej w Albany Cuomo zaznaczył, że z 280 ofiar śmiertelnych w ciągu ostatniej doby 251 odnotowały szpitale, a 29 domy opieki dla osób starszych.

21:23 FRANCJA

We Francji z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło w szpitalach i domach opieki 135 osób; łącznie liczba zgonów od 1 marca, czyli od początku epidemii, to 24 895. Zmniejsza się liczba hospitalizowanych pacjentów - podało ministerstwo zdrowia.



20:50

W Bayernie Monachium wszystkie przeprowadzone wśród piłkarzy i pracowników sztabu testy na obecność koronawirusa dały wynik negatywny - poinformował dziennik "Bild". Napastnikiem mistrza Niemiec i liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi jest Robert Lewandowski.

20:44 ROSJA

W Rosji ograniczenia wprowadzone z powodu epidemii koronawirusa mogą zostać przedłużone po 12 maja, jeśli obywatele nie będą ich przestrzegać w najbliższych dniach - ostrzegła Anna Popowa, szefowa urzędu Rospotriebnadzor, odpowiedzialnego za kwestie sanitarne.



20:31 JORDANIA

Jordania poinformowała w niedzielę, że zniosła wszystkie ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, aby pomóc w szybkim uruchomieniu gospodarki pozbawionej środków pieniężnych.



W blisko 10-milionowej Jordanii potwierdzono 460 przypadków koronawirusa; zmarło 9 osób. Władze twierdzą, że epidemię Covid-19 powstrzymano.

20:28 USA:

"Jest wiele dowodów na to, że koronawirus pochodzi z laboratorium w chińskim Wuhan" - powiedział sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Amerykański wywiad informował, że Sars-CoV-2 nie został stworzony przez człowieka.



20:02 WŁOCHY

62 procent Włochów twierdzi, że potrzebuje wsparcia psychologicznego, by stawić czoło powrotowi do normalności po dwóch miesiącach kwarantanny - wynika z sondażu zaprezentowanego w niedzielę. Najwięcej wśród tych, którzy chcą wsparcia, jest osób samotnych.



19:43 USA

W miarę jak wiele amerykańskich stanów stopniowo znosi restrykcje coraz więcej obywateli USA wychodzi z domów - wynika z analiz danych z telefonów komórkowych. Najmniej Amerykanów opuszczało dom w Wielkanoc.



Władze ponad 30 stanów stopniowo otwierają gospodarkę, część decyduje się na zakończenie nakazu pozostania w domu. Po początkowej dyscyplinie coraz więcej Amerykanów zaczyna luźniej podchodzić do izolacji - pisze portal radia NPR.



Zgodnie z analizą firmy SafeGraph dla NPR na początku marca 21 proc. telefonów komórkowych w USA pozostawało w domu swoich właścicieli. Z powodu epidemii odsetek ten rósł przez miesiąc aż osiągnął szczyt w Wielkanoc (12 kwietnia) - 50 proc. Od tego dnia spada - 27 kwietnia wynosił już 37 proc..



19:20 HISZPANIA I PORTUGALIA

W ciągu ostatniej doby w Portugalii zakażenie koronawirusem stwierdzono u 92 osób; to najniższa liczba zachorowań od 16 marca - podało ministerstwo zdrowia. Rownież w Hiszpanii zanotowano najniższą od prawie 7 tygodni dobową liczbę zgonów - 164.





18:55 CZECHY

W Pradze wylądował ostatni samolot mostu powietrznego, którym od 20 marca do Czech docierały kupione w Chinach środki ochrony osobistej. Wydano na nie ok. 151 mln euro.



W niedzielę w Czechach zanotowano najmniej zakażeń koronawirusem od 8 tygodni.





18:23 WŁOCHY

"We Włoszech w ciągu doby zmarły 174 osoby zakażone koronawirusem" - podała Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans zmarłych wzrósł do 28 884.

To najniższa liczba zgonów jednego dnia zanotowana od 14 marca.



Rzym / PAP/EPA/CLAUDIO PERI /





18:15 WARSZAWA

Warszawa nie otworzy ośrodków sportowych i boisk szkolnych do czasu otrzymania szczegółowych wytycznych sanitarnych - przekazał w niedzielę stołeczny magistrat.





Ratusz przypomniał przy tym, że premier ogłosił, że ośrodki sportowe oraz boiska przyszkolne mogą zostać otwarte 4 maja, ale decyzję w tym zakresie pozostawia samorządom. Władze Warszawy - o czym poinformowano w niedzielę - nie otworzą tych miejsc ze względu na brak dokładnych wytycznych sanitarnych.



Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak szczegółowych wytycznych ministerstwa zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie stosowania określonych procedur, środków i zasad, które uchronią mieszkańców przed zakażeniem - poinformował ratusz, podkreślając, że aby otworzyć te miejsca, Warszawa musi wiedzieć, jakie procedury sanitarne mają obowiązywać dzieci i młodzież, które rozpoczną swoje treningi na miejskich boiskach. Musimy również zadbać o bezpieczeństwo kadry trenerskiej, a także innych osób przebywających w danym obiekcie - dodano.

18:13 POZNAŃ

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR) od poniedziałku wznawiają funkcjonowanie kortów, boisk i obiektów hotelowych. W pierwszej kolejności ruszą m.in. obiekty Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce oraz boisko piłkarskie na Golęcinie.



18:03 WIELKA BRYTANIA

Brytyjski premier Boris Johnson ujawnił, że w czasie gdy był na intensywnej terapii z powodu ciężkiego zakażenia koronawirusem, stworzone zostały "plany awaryjne" na wypadek jego śmierci.





18:00 FRANCJA

Księża z Limoges we francuskim regionie Nowa Akwitania co sobotę spowiadają wiernych na przykościelnym parkingu. Osoby, które chcą się wyspowiadać, nie wychodzą z samochodów. Nietypowy pomysł "spowiedzi drive" opisał m.in. dziennik "Le Parisien".



17:40 WIELKA BRYTANIA

O 315 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 28 446 - poinformował minister bez teki w rządzie Michael Gove.



Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę, gdzie testy potwierdziły obecność koronawirusa. W środę brytyjskie ministerstwo zdrowia zmieniło sposób podawania statystyki i obecnie uwzględnione w nich są wszystkie zgony, a nie tylko te w szpitalach.



315 nowych zgonów to wyraźnie bilans niż ten z soboty, gdy informowano o 621 zmarłych.







17:35 SZWECJA

W Sztokholmie przed szwedzkim parlamentem codziennie przybywa kwiatów składanych przez tych, którzy w epidemii Covid-19 stracili bliskich. Tak jak każdego dnia wzrasta liczba zgonów.



Do wielu bukietów dołączane są bardzo osobiste listy, na części z nich widnieją oskarżenia skierowane do szwedzkiego państwa. "Zatrzymać ludobójstwo!", "Tlen dla wszystkich (pacjentów)", "Ocalmy Szwecję" - można przeczytać na kartkach.

17:33 OPOLE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przygotowuje się do badań na obecność koronawirusa - poinformował dyrektor szpitala Dariusz Madera. Placówka będzie wykonywała do stu testów dziennie.



Mamy już maszyny. W ciągu najbliższych dni powinniśmy otrzymać testy do naszych urządzeń. Każda z maszyn może dziennie przeprowadzić 24 testy, a wyniki będą dostępne już po 45 minutach. Jest to szczególnie ważne dla naszego szpitala, który przyjmuje w ciągu dnia setki pacjentów na SOR, także tych ofiar wypadków z terenu całego regionu oraz na oddziały szpitalne - podkreśla dyrektor Madera.

17:20 GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zakład Mikrobiologii Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. rozpoczął wykonywanie szybkich testów diagnostycznych do wykrywania zakażenia koronawirsuem na aparacie GeneXpert Real Time PCR; wynik takiego testu otrzymujemy maksymalnie w ciągu godziny.



Jak poinformowała Katarzyna Wojtowicz z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w niedzielę (3 maja br.) oznaczeniom zostały poddane wymazy od pacjentów, którzy planowo są przyjmowani na oddziały szpitalne (9 osób) oraz oznaczenia pilne z hematologii (1 osoba). Wszystkie testy są negatywne.

17:00 HOLANDIA

W Holandii liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła o 335 i wynosi 40 471 - podał Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Zarejestrowano 69 kolejnych zgonów, co oznacza, że liczba zmarłych przekroczyła 5 tys.



Według najnowszego bilansu w Holandii na Covid-19 zmarło do tej pory 5 056 osób.



16:31 AFGANISTAN

Ministerstwo zdrowia publicznego Afganistanu ogłosiło, że jedna trzecia z 500 testów na koronawirusa wykonanych losowo jest pozytywna, co wzmaga obawy o rozszerzanie się niewykrytych zakażeń w kraju, gdzie służba zdrowia jest na słabym poziomie.

16:15 IZRAEL

W Izraelu otwarto część szkół - po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.



Do nauki mogły wrócić pierwsze trzy klasy podstawówek i dwie ostatnie klasy szkół średnich.



Uczniowie mają mieć maseczki. W klasie może być maksimum 15 osób.

15:50

U 36 osób w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym Niebieski Parasol w Chojnowie wykryto zakażenie koronawirusem - podał legnicki sanepid. Zakażenie nowym patogenem wykryto tam u 26 podopiecznych ośrodka oraz u 10 osób z personelu.



Do tej pory znane są wyniki badań 50 osób z tego ośrodka.





15:33 BIAŁORUŚ

877 nowych przypadków zakażenia Sars-CoV-2 i dwa zgony osób z koronawirusem odnotowano w ciągu minionej doby na Białorusi - podało ministerstwo zdrowia w Mińsku.

Dzień wcześniej wykryto 911 infekcji. Od początku epidemii zmarło w sumie 99 osób.





14:57

Do 52 wzrosła liczba zakażonych z ogniska koronawirusa w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Chełmnie (Kujawsko-pomorskie). W niedzielę COVID-19 potwierdzono u osoby, która miała kontakt z pracownikiem klasztoru. Biskup toruński wezwał do modlitwy za chorych.





14:46

Wydaje się, że w trwającym okresie epidemicznego zagrożenia zdaliśmy egzamin z patriotyzmu - ocenił w czasie mszy za ojczyznę w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Zdali go rządzący i rządzeni; zdało go polskie państwo, nade wszystko polskie rodziny - przejmując z dnia na dzień od szkoły zadnie kształcenia - wyliczał. Mogliśmy doświadczyć, jak pojemne są nasze nawet małe mieszkania w dużych blokach - gdzie na czterdziestu kilku metrach kwadratowych mieści się żłobek i szkoła, hotel i restauracja, plac zabaw, a nawet kaplica. Egzamin zdało nasze społeczeństwo; my jako wspólnota wierzących również zdaliśmy egzamin, o czym świadczy działanie Caritas! - podkreślił hierarcha w homilii.





14:32



Premier Bułgarii Bojko Borisow zapowiedział dalsze rozluźnienie restrykcji wprowadzonych w kraju w związku z epidemią SARS-CoV-2. Od poniedziałku będą mogły działać bary i restauracje, gdzie są tarasy. Wznowione zostaną kursy na prawo jazdy.



Władze zezwoliły również na przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, pod warunkiem, że testy ze znajomości zasad ruchu odbędą się online. W samochodach podczas części praktycznej egzaminu może znajdować się tylko osoba szkolona oraz instruktor - zaznaczono w nowych przepisach. Podobne zasady obowiązują podczas jazd szkoleniowych.



Nastąpi dalsza liberalizacja wycieczek w góry i do parków narodowych. Od 6 maja zostaną zniesione ograniczenia wjazdów i wyjazdów z dużych miast. Kierowcy zagranicznych ciężarówek przejeżdżających tranzytem przez terytorium Bułgarii nie będą już musieli składać oświadczeń dotyczących dokładnej wcześniejszej trasy przejazdu.



Dozwolone będzie uprawianie sportów na wolnym powietrzu. Rząd uznał jednak, że na organizowanie rozgrywek i zawodów sportowych jest jeszcze za wcześnie.



Innym ważnym krokiem jest zgoda na działalność kawiarni i restauracji, które jednak muszą posiadać tarasy - jak wskazano w rozporządzeniu rządu. Obsługa klientów w pomieszczeniach zamkniętych nie będzie na razie możliwa. Stoliki ustawiane na zewnątrz muszą być rozstawione tak, by została zachowana między nimi zalecana odległość.





14:20

W poniedziałek 50 osób z każdego klubu piłkarskiej Ekstraklasy przejdzie testy na koronawirusa. Wśród tych, którzy zostaną poddani testom, są nie tylko zawodnicy i członkowie sztabów szkoleniowych, ale również osoby pracujące w klubach, które będą miały kontakt z zawodnikami w czasie treningów czy meczów. Będą to badania przesiewowe, za które zapłaci Polski Związek Piłki Nożnej.

14:09

Od poniedziałku w Gdyni włączona zostanie ponownie strefa płatnego parkowania. Zawieszenie opłat za parkowanie aut w mieście zostało wprowadzone 16 marca w związku z epidemią koronawirusa.



13:26

79 ofiar śmiertelnych epidemii odnotowano w ciągu minionej doby w Belgii - wynika z raportu Federalnej Publicznej Służby Zdrowia (SPF). 77 osób przyjęto do szpitali - wskazano. Epidemia, choć dalej zbiera śmiertelne żniwo, wyraźnie słabnie.

44 przypadki śmiertelne odnotowano w szpitalach, a 35 w domach opieki. Cześć zmarłych miało koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzonego testem, resztę zakwalifikowano na podstawie objawów. Całkowita liczba zgonów przypisanych Covid-19 wynosi w Belgii 7844.

13:12

318 nowych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformował w niedzielę resort zdrowia. Zdecydowana większość - aż 130 - zanotowano w województwie śląskim.

Ministerstwo poinformowało także o zgonach 15 osób. Większość miała choroby współistniejące. Resort zdrowia poinformował zarazem, że ze względu na zdublowany w sobotę zgon z Bydgoszczy usuwa go z wykazu.

Łącznie w Polsce zanotowano 13 693 przypadków koronawirusa oraz 678 zgonów. 3 945 osób wyzdrowiało.

12:36

Papież Franciszek zaapelował w niedzielę o międzynarodową współpracę w celu rozwiązania kryzysu wokół pandemii koronawirusa i połączenie wysiłków naukowców, by wypracować szczepionkę i skuteczne leczenie. Apel wystosował po południowej modlitwie w Watykanie.

Zwracając się za pośrednictwem mediów do wiernych z biblioteki Pałacu Apostolskiego po odmówieniu modlitwy maryjnej Regina coeli papież powiedział: Po raz kolejny pragnę wyrazić moją bliskość z chorymi na Covid-19 oraz tymi, którzy opiekują się wszystkimi cierpiącymi w każdy sposób z powodu pandemii.

12:14

W ciągu ostatniej doby zanotowano w Hiszpanii 164 zgony z powodu Covid-19. To najniższa od blisko 7 tygodni dobowa liczba ofiar śmiertelnych wywołanych przejściem Covid-19 - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Resort zaznaczył w swym komunikacie, że po raz ostatni równie niska liczba nowych zgonów w ciągu doby notowana była 18 marca.

Pomiędzy sobotą a niedzielą odnotowano też 884 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Liczba wszystkich zakażonych w Hiszpanii wzrosła tym samym do 217 466.

11:06

Zdrowie starszych trenerów i innych pracowników klubów budzi obawy generalnych menedżerów klubów koszykarskiej ligi NBA w kontekście wznowienia rozgrywek przerwanych przez pandemię koronawirusa. Choroba Covid-19 jest bowiem bardziej niebezpieczna dla osób starszych.

Martwię się o tych facetów. Nie chcę narażać ich na niebezpieczeństwo - powiedział anonimowo portalowi ESPN jeden z menedżerów.

W dyskusjach nad wznowieniem rozgrywek poruszana jest m.in. kwestia maksymalnego ograniczenia liczby osób, które byłyby obecne w hali w trakcie meczów. Szczególnie miałoby to dotyczyć tych po 60. roku życia. Szkoleniowcy są jednak niezbędni.

10:53

Stale rośnie liczba nowych zakażeń w Meksyku. W ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 1349 osób, podczas gdy dzień wcześniej dobowa liczba zakażeń wyniosła 970. Zmarło 89 osób - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia Meksyku.

O ile liczba zgonów jest o tylko nieco wyższa niż w przeddzień, gdy podano, że zmarły 84 osoby, o tyle dobowa liczba zakażeń rośnie lawinowo.

10:44

300 tys. zł trafi z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w postaci mikrograntów do działających w woj. łódzkim organizacji pozarządowych. Dofinansowanie do 5 tys. zł ma zostać przeznaczone na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa.

Łódzki Urząd Marszałkowski poinformował o rozpoczęciu nabór ofert na realizację zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa. Chodzi o różnego rodzaju programy i działania, które przyczynią się do zwalczania skutków COVID-19 w regionie.

10:30

W Rosji wykryto 10 633 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby, a łączna liczba zakażeń wynosi teraz 134 687 - poinformował w niedzielę sztab rządowy. Zmarło 58 pacjentów z Covid-19; łączna liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 1280.

Jest to kolejny rekordowy przyrost zakażeń w ciągu jednej doby, dzień wcześniej było ich 9623. Liczba zgonów praktycznie się nie zmieniła - w sobotę sztab informował o 57 przypadkach.

1626 pacjentów wypisano od soboty ze szpitali, co oznacza, że od początku pandemii wyleczono w tym kraju 16 639 osób.

09:56

502 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w ciągu minionej doby na Ukrainie. Zmarło 9 kolejnych osób, które zapadły na Covid-19 - podał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażonych wzrósł tym samym do 11913, a zmarłych do 288.

Jak precyzuje Centrum Zdrowia Publicznego, łącznie na Covid-19 zachorowało dotąd 829 dzieci i 2325 pracowników służby zdrowia. 1547 pacjentów już wyzdrowiało.

09:37

Pięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; wykryto też 56 nowych zakażeń - wynika z danych opublikowanych w niedzielę na rządowej stronie poświęconej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na Węgrzech.

Liczba zgonów wywołanych Covid-19 wzrosła tym samym do 340, zaś liczba wszystkich stwierdzonych od początku epidemii zakażeń do 2998.

Do tej pory 629 osób uznano za wyleczone. 1005 nadal przebywa w szpitalach, przy czym 51 musi korzystać z respiratora.

08:52

Od poniedziałku będą ponownie otwarte wszystkie szlaki turystyczne w Tatrach. Poruszając się po górach należy jednak pamiętać o stosowaniu się do zaleceń związanych z epidemią - apelują władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

W poniedziałek będą złagodzone obostrzenia związane z działalnością hotelarską czy popularnymi w Zakopanem kwaterami prywatnymi. Ruszą też kolejki linowe na Kasprowy Wierch i Gubałówkę.

W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu między ludźmi, władze TPN rekomendują zakup biletów wstępu do parku drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową tpn.pl oraz aplikacje SkyCash, mPay.

08:41

Zachowywanie dystansu, dbałość o higienę i dezynfekcję sprzętu, zakaz spożywania żywności na terenie galerii - m.in. takie wytyczne przygotował resort rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla galerii i centrów handlowych, które zostaną otwarte 4 maja.

W związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki MR we współpracy z GIS i przedstawicielami zainteresowanych środowisk opracowało rekomendacje dla poszczególnych branż, w tym dla galerii i centrów handlowych oraz znajdujących się w nich stref gastronomicznych.

Jak przypomniano w komunikacie, na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem: stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), stref gier, kin oraz wysp handlowych.

07:47

W niedzielę z koronawirusem będzie walczyć 8484 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1489 jednostek sprzętu - napisał szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze.

06:36

74 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła w RFN do 6649.

W ostatnich 24 godzinach obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 793 osób. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w tym kraju wzrosła do 162 496.

06:24

Brytyjski premier Boris Johnson przedstawi w przyszłą niedzielę plan znoszenia ograniczeń spowodowanych koronawirusem, w ramach którego od 1 czerwca otwarte zostaną ponownie szkoły podstawowe - podał "The Sunday Telegraph".

Jak napisała gazeta, w przyszłą niedzielę, 10 maja, brytyjski premier wygłosi orędzie do narodu, w którym przedstawi "mapę drogową" wychodzenia z ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii. Wcześniej ministrowie mają dokonać oceny badań pokazujących tempo rozprzestrzeniania się wirusa w Wielkiej Brytanii.

06:22

Do 530 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa w Japonii - poinformowała w niedzielę japońska telewizja publiczna NHK. Dotychczas potwierdzono w tym kraju ponad 15 500 przypadków zakażenia koronawirusem.

W poniedziałek rząd premiera Shinzo Abe podejmie decyzję w sprawie przedłużenia o kolejny miesiąc, do 6 czerwca, stanu wyjątkowego.

06:00

Ponad 66 tys. osób zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W ciągu minionej doby odnotowano 1435 zgonów - to drugi dzień z rzędu z mniej niż 2 tys. ofiar śmiertelnych.



W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono też do tej pory ponad 1 mln 132 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 27 tys. Od miesiąca liczba ta nie wykazuje dziennie większych wahań i oscyluje wokół 30 tys.