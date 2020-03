11 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce – poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia. W sumie liczba zakażonych w Polsce wynosi 547. Kolejne przypadki zarażenia odnotowano też dzisiaj m.in. w Chinach, Korei Południowej, Erytrei i Ugandzie. W związku z pandemią kolejne kraje decydują się na wprowadzenie godziny policyjnej - zrobiły tak m.in. Indie. Pojawiają się także głosy, że w we włoskiej Lombardii liczba zakażonych może być w rzeczywistości 10 razy większa. Region ten został gwałtowanie zaatakowany przez wirusa.

Według najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce odnotowano dotąd 547 przypadków zakażenia. 5 osób zmarło w wyniku powikłań. Na razie nieznana jest dokładna przyczyna śmierci 37-latki z Poznania, która również była zarażona, ale miała także inne schorzenia.

09:55

Popieramy zalecenia władz państwowych, aby ograniczać wychodzenie z domu, niemniej kościoły pozostają otwarte, także licheńska bazylika - przekazał PAP kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej ks. Janusz Kumala MIC. Dodał, że bazylika jest dezynfekowana i wietrzona.

09:39

Władze Rumunii poinformowały o pierwszej w swoim kraju ofierze wirusa Covid-19. To 67-letni mężczyzna, który chorował także na raka. Koronawirusem zaraził się 18 marca i został przewieziony do szpitala w mieście Krajowa.

W Rumunii zanotowano 367 przypadków koronawirusa.

09:34

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Czechach wzrosła do 1047. W samą sobotę zanotowano 158 nowych zarażeń.

Sześć osób jak na razie wyzdrowiało. W kraju nie zarejestrowano zgonów spowodowanych wirusem.

09:00

11 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce - poinformowało rano Ministerstwo Zdrowia.

Wśród zakażonych jest 5 osób z województwa śląskiego, po 2 osoby z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, oraz po 1 osobie z województw warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego.

Oprócz tego jedna osoba zmarła - to 37-letnia kobieta, która do szpitala w Poznaniu trafiła także z innymi chorobami. Na razie nie wiadomo, czy to dokładnie powikłania spowodowane koronawirusem są przyczyną

W sumie liczba zakażonych w Polsce wynosi 547.

08:58

W nadzwyczajnych okolicznościach odbywają się dziś wybory uzupełniające i przedterminowe w kilku polskich gminach. Nadzwyczajne okoliczności związane są ze środkami ostrożności, które musiały zostać podjęte w związku z trwającym stanem epidemii w kraju. W lokalach mają być jednorazowe długopisy, komisja siądzie w maseczkach i rękawiczkach, każdy wyborca zdezynfekuje ręce.





08:54

O godz. 10:30 odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego; głównym tematem spotkania - analiza działań podjętych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

08:30

W Głogowie zmarł 45-letni mężczyzna, który po powrocie z Niemiec przebywał w kwarantannie w swoim mieszkaniu. Nie jest na razie znana przyczyna zgonu 45-latka; trwa badanie okoliczności śmierci mężczyzny.



08:12

Lotniska w Pekinie nie będą przyjmować pasażerów z międzynarodowych rejsów - podała chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego. Rejsy do Pekinu będą przekierowywane na inne lotniska w kraju, gdzie pasażerowie przejdą badania na obecność SARS-CoV-2.



07:44

Sejm w piątek ma rozpatrywać rządowy projekt tzw. tarczy antykryzysowej - wynika ze wstępnego harmonogramu izby, do którego dotarła PAP. Posiedzenie ma być jednodniowe.

07:36

Ministerstwo zdrowia Tajlandii poinformowało w niedzielę rano o rekordowym wzroście liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w tym kraju. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 188 nowych przypadków, co zwiększyło całkowity bilans zakażeń koronawirusem do 599.

07:07

Brytyjski premier Boris Johnson ostrzegł, że publiczna służba zdrowia (NHS) może zostać przytłoczona liczbą chorych, jeśli ludzie nie będą działać, aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Johnson wezwał mieszkańców Wielkiej Brytanii, by przyłączyli się do "heroicznego i zbiorowego wysiłku narodowego" i postępowali zgodnie z zaleceniami utrzymywania dystansu społecznego.

Liczby są bezwzględne i przyspieszają. Włosi mają wspaniały system opieki zdrowotnej. A jednak ich lekarze i pielęgniarki są całkowicie przytłoczeni potrzebami. Żniwo śmierci we Włoszech liczone jest już w tysiącach i rośnie. Jeśli nie będziemy działać razem, jeśli nie podejmiemy heroicznego i zbiorowego narodowego wysiłku by spowolnić rozprzestrzenianie się choroby - wtedy jest prawdopodobne, że również nasza NHS będzie podobnie przytłoczona - ostrzegł brytyjski premier.

07:04

Do piątku do godz. 23:00 do Polski wróciło ponad 20 tys. osób w ramach 150 akcji powrotnych "Lot do domu"; 45 tys. osób zgłosiło chęć powrotu, za wcześnie, by prognozować, kiedy akcja dobiegnie końca - poinformowała PAP rzeczniczka MSZ Monika Szatyńska-Luft.

06:53

Prezydent USA Donald Trump wysłał list do przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una w ramach działań mających na celu zaangażowanie przywódców państw całego świata w walkę z pandemią koronawirusa - poinformował Biały Dom.



06:47

Koszykarze z różnych stron świata wracają do Chin i liczą na wznowienie rozgrywek ligowych, po tym jak epidemia koronawirusa wygasa w tym kraju. W tym gronie są między innymi byli gracze NBA i mistrz Polski z Asseco Gdynia (2012) Litwin Donatas Motiejunas (Szanghaj Sharks).

W Chinach - jak podał portal yahoo!sports - zameldowali się też urodzony w Stanach Zjednoczonych, mający tajwańskie korzenie Jeremy Lin, Amerykanie Sonny Weems i Ekpe Udoh - mistrz Euroligi z Fenerbahce Stambuł (2017), były gracz Golden State Warriors, Milwaukee Bucks i LA Clipers.

06:43

Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił decyzję o wstrzymaniu na całym terytorium kraju wszelkiej działalności produkcyjnej, która nie jest niezbędna. To kolejny krok zaostrzający walkę z epidemią koronawirusa.

O kolejnym rozporządzeniu szef rządu poinformował w dniu, w którym bilans zmarłych osób zakażonych koronawirusem wzrósł o prawie 800 osób do 4825, a zachorowań o ponad 4800.

06:30

Od niedzieli w Bangkoku, stolicy Tajlandii, mają być zamknięte centra handlowe, szkoły i uniwersytety. Ograniczenia mają na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się Covid-19. Otwarte pozostaną m.in. supermarkety i apteki. Takie same przepisy wprowadza pięć sąsiadujących z Bangkokiem prowincji.

Oprócz centrów handlowych, szkół i uczelni do 12 kwietnia nieczynne będą też m.in. salony spa i masażu, centra rozrywkowe, kawiarnie internetowe, baseny i pola golfowe, areny walk kogutów, centra konferencyjne oraz wszystkie targowiska, poza tymi z żywnością.



06:17

Angola, Erytrea i Uganda poinformowały o pierwszych przypadkach koronawirusa, a Mauritius o zgonie pierwszego zarażonego. Eksperci podkreślają, że wirus zaczyna rozprzestrzeniać się na Afrykę, mimo prób rządów krajów tego kontynentu zapobieżenia temu.



06:15

W nocy z soboty na niedzielę wylądowały w Czechach samoloty z Chin z transportem środków ochrony oraz z testami na obecność koronowirusa. Nie sprowadzono filtrów chroniących przed zakażeniem, które - jak powiedział czeski minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek - są niedostępne w Chinach.

Na lotniskach w Pardubicach i w Pradze wylądowały samoloty z środkami ochrony osobistej - maseczkami, filtrami, odzieżą ochronna okularami oraz testami na obecność koronawirusa.

Do Pragi przyleciał samolot China Eastern z transportem 7 milionów maseczek. W Pardubicach wylądowała jedna z największych maszyn transportowych świata, ukraiński Rusłan AN-124 ze 106 tonami ładunku. Z Chin przywiózł m.in. 2 mln filtrów niższych klas i 5 mln. maseczek, które będą rozdysponowane między samorządy oraz szpitale podlegające ministerstwu zdrowia. Na pokładzie ukraińskiej maszyny sprowadzono także 200 tys. szybkich testów na obecność koronawirusa, 120 tys. ubrań ochronnych oraz 80 tys. okularów.

06:13

W Lombardii faktyczna liczba zakażonych koronawirusem może być dziesięć razy wyższa od tej oficjalnej, bo ten bilans nie uwzględnia osób bez objawów, lub z lekkimi dolegliwościami - to jedna z hipotez przedstawionych w niedzielę przez dziennik "Corriere della Sera".

Dziennik podkreśla, że nie wiadomo, dlaczego Lombardia na północy Włoch została tak gwałtownie zaatakowana przez wirusa i z jakiego powodu wskaźnik śmiertelności na Covid-19 jest tam wyjątkowo wysoki.

Najnowszy bilans z tego regionu to 3095 zmarłych osób zakażonych i 25 tysięcy oficjalnie potwierdzonych przypadków.

06:08

Kuwejt i Indie wprowadziły godzinę policyjną aby ograniczyć rozszerzanie się epidemii koronawirusa. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Jordania.

06:04

W kontynentalnych Chinach stwierdzono 46 nowych przypadków koronawirusa. Wszystkie nowe przypadki, z wyjątkiem jednego stwierdzono u osób, które przyjechały z zagranicy - poinformowała w niedzielę Narodowa Komisja Zdrowia.

W sobotę kolejnych sześć osób zmarło.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach od początku epidemii wzrosła do 81 054 a liczba zgonów - 3 261.

06:00

Korea Południowa poinformowała o 98 nowych przypadkach koronawirusa, co - zdaniem ekspertów - zdaje się potwierdzać obniżającą się tendencję z ostatnich dni.

Jak podało południowokoreańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom, łączna liczba zakażonych wzrosła do 8 897. Liczba zgonów wynosi 104.

Najwięcej nowych przypadków (43) wykryto w mieście Daegu, szczególnie dotkniętym przez epidemię, a 26 w rejonie Seulu.