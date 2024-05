Według autorów komunikatu na identyfikację grupy APT28 pozwoliły wskaźniki techniczne i podobieństwa do już opisywanych ataków. Poinformowali, że grupa ta jest kojarzona z Głównym Zarządem Wywiadowczym Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU).

Jakie socjotechniki wykorzystują hakerzy?

Pierwszy element kampanii prowadzonej przez APT28 to wysyłka wiadomości e-mail. Jej treść wykorzystuje elementy socjotechniki, które mają wywołać zainteresowanie u odbiorcy i nakłonić go do kliknięcia w link - wyjaśnili.

Dodali, że link kieruje do adresu w domenie run.mocky.io - darmowym serwisie używanym przez programistów - jednak w tym przypadku został on wykorzystany tylko do przekierowania na kolejny serwis - webhook.site.

To również popularny adres wśród osób związanych z IT. Wykorzystanie darmowych, powszechnie używanych usług, zamiast własnych domen, pozwala na znaczne ograniczenie wykrycia złośliwych linków, a jednocześnie obniża koszt prowadzonej operacji. To trend, który obserwujemy u wielu grup APT - zaznaczyli.

Uderzenie w niemiecką partię

Grupa APT28 jest oskarżana o to, że w 2023 r. dokonała cyberataku na zarząd Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). W piątek szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock oświadczyła, że potwierdziło to prowadzone pod nadzorem MSZ śledztwo w tej sprawie.