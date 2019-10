Profesor Piotr Hofmański – pierwszy Polak zasiadający w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze – odmówił udziału w spotkaniu Andrzeja Dudy z szefem tego trybunału Chilem Eboe-Osujim - ustalili reporterzy RMF FM. Prezydent odwiedził trybunał haski przy okazji oficjalnej wizyty w Holandii. To międzynarodowa instytucja powołana do sądzenia osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni. "Nie szanuję postawy, którą reprezentuje głowa państwa. Uznałem, że mój udział – chociaż byłem zapraszany do udziału w spotkaniu – nie jest niezbędny" – mówi tylko w RMF FM sędzia Hofmański. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski podkreśla, że spotkanie odbyło się na zaproszenie władz MTK i podkreśla, że Andrzej Duda spotkał się z pracownikami administracyjnymi, którzy pochodzą z Polski.

