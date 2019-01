Ogromny wstrząs w kopalni Rudna koło Polkowic. Jak dowiedział się reporter RMF FM Bartłomiej Paulus, w rejonie zagrożenia mogło być od 25 do 30 górników.

W zakładzie trwa sprawdzanie, kto z górników zgłosił się do specjalnych stref bezpieczeństwa, do których pracownicy muszą się udać w takich sytuacjach.



Jeden z poszkodowanych górników został wyprowadzony przez ratowników na powierzchnię. Trafił do szpitala. Wciąż trwa akcja po wstrząsie.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że kilku lekko rannych górników wciąż czeka na ewakuację pod ziemią.



Nie wiadomo wciąż, jak duże są straty pod ziemią. Na miejscu pracują ratownicy, lądował także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, w pogotowiu są także karetki.

Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło około godziny 14. Miał on siłę górniczej "siódemki". Doszło do niego na oddziale G2.

Wstrząsy w polskich kopalniach

W ostatnim czasie w polskich kopalniach doszło do dwóch wstrząsów. Dziś informowaliśmy o tym, że ziemia zatrzęsła się nad ranem w kopalni Rydułtowy. Wstrząs miał siłę porównywalną do 2,6 dziesiątych stopnia w skali Richtera. Na dole nie było ludzi i nie ma żadnych szkód, ale wstrząs był odczuwalny na powierzchni.

Do znacznie groźniejszego wstrząsu doszło w kopalni Rydułtowy w ostatni wtorek przed północą. Przy ścianie wydobywczej 1150 metrów pod ziemią pracowało wówczas 20 górników, którzy w większości opuścili zagrożony rejon o własnych siłach. 44-letni górnik zginął - jego ciało zostało zakleszczone między sekcjami obudowy. Ratownicy potrzebowali około 10 godzin oraz specjalistycznego sprzętu, aby je wydostać, przenieść do szybu i przetransportować na powierzchnię. Ośmiu innych górników zostało poszkodowanych; dwaj z nich z niezagrażającymi życiu obrażeniami pozostali na leczeniu w szpitalach.

Artykuł jest aktualizowany. Więcej informacji wkrótce.