Wtorek był kolejnym dniem, w którym serwisy informacyjne zdominowały informacje dotyczące śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wieczorem pojawiły się ważne doniesienia z Wielkiej Brytanii dotyczące Brexitu. Co jeszcze się wydarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie dnia!

Znana jest data pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

W sobotę odbędzie się pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Według niektórych lokalnych mediów, nie jest wykluczone, że Adamowicz - który, przypomnijmy, został ugodzony nożem w trakcie niedzielnego gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Ostateczna decyzja należy jednak do jego rodziny.

Znana jest data pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza W sobotę odbędzie się pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Według niektórych lokalnych mediów, nie jest wykluczone, że Adamowicz - który, przypomnijmy, został ugodzony nożem w trakcie niedzielnego gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zostanie pochowany w Bazylice... czytaj więcej

Pawlak o Adamowiczu: Wielki wizjoner. Nieśmiały i niezwykle ciepły

"Myślę, że zapamiętam go głównie jako wielkiego wizjonera, który tą wizją kierując się prowadził Gdańsk. Wyprowadził go z dosyć prowincjonalnego miasta na prawdziwą europejską metropolię" - tak o Pawle Adamowiczu, zmarłym prezydencie Gdańska mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Antoni Pawlak, przyjaciel, jego wieloletni rzecznik. "Był wyjątkowo nieśmiały, a potrafił przemawiać do tłumów. To mi strasznie imponowało. Zawsze to podziwiałem i nigdy nie byłem w stanie tego zrozumieć, jak można potrafić się aż tak przełamać" - wspominał gość Roberta Mazurka.



>>>CAŁA ROZMOWA ROBERTA MAZURKA DO PRZECZYTANIA TUTAJ<<<



Dulkiewicz: Przyjęłam propozycję objęcia funkcji komisarza w Gdańsku

"Przyjęłam propozycję szefa KPRM Michała Dworczyka i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha dotyczącą objęcia funkcji komisarza w Gdańsku" - poinformowała we wtorek pierwsza wiceprezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Zaznaczyła, że formalności związane z objęciem przez nią obowiązków będą musiały potrwać.



Służba Więzienna sprawdza, jak wyglądało odbywanie kary przez Stefana W.

Prokuratura czeka na wyniki analizy zlecanej przez szefa Służby Więziennej, która dotyczy przebiegu odbywania kary przez Stefana W. Sprawdzana będzie między innymi historia choroby 27-latka.





Poznaliśmy wynik badania Stefana W. Podczas ataku nie był pod wpływem alkoholu

Badanie krwi Stefana W. wykazało, że w niedzielę, gdy zaatakował on nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, napastnik nie był pod wpływem alkoholu - poinformowała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.



WIĘCEJ O WYNIKACH BADAŃ PRZECZYTASZ TUTAJ





Tłumy gdańszczan czekają by wpisać się do księgi kondolencyjnej

Mieszkańcy, urzędnicy, współpracownicy, znajomi żegnają tragicznie zmarłego, zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W kolejce ustawiło się wielu gdańszczan. Z uwagi na dużą liczbę chętnych przedłużono czas wystawienia księgi.





Kolejne miasta ogłaszają żałobę

W sześciu miastach ogłoszono już żałobę po śmierci tragicznej prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Oprócz Gdańska zdecydowali się na to prezydenci Sopotu, Poznania, Warszawy, Kielc i Olsztyna.





Umowa ws. Brexitu odrzucona

Izba Gmin nie poparła proponowanej przez rząd umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia. To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

Komentarze do wyników głosowania ws. Brexitu znajdziecie tutaj.





"Następny będzie Grzymowicz". 24-latek z zarzutami za grożenie prezydentowi Olsztyna

Zarzuty nawoływania do zabójstwa prezydenta Olsztyna i posiadania blisko 400 gramów marihuany usłyszał 24-letni mieszkaniec tego miasta. Jak przekazał prok. Krzysztof Stodolny, mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT! >>>>

Ekspertki o mowie nienawiści: Hejterów łączą negatywne emocje. W przypadku każdej wypowiedzi liczy się kontekst

"Hejterów łączą negatywne emocje, które siedzą z tyłu głowy i które wypływają do internetu. (...) Biorą się one z frustracji, ze złości, z poczucia bezradności - a czasami jest to też, jak twierdzą socjologowie internetu, pewna moda i konwencja, że język internetu jest bardzo ostry i tak się po prostu tam mówi" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, poświęconej zagadnieniu mowy nienawiści, Agnieszka Mikulska-Jolles z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Agnieszka Mikulska-Jolles, HFPC: Każdy hejter jest inny. Łączą ich negatywne emocje, które siedzą z tyłu głowy i które wypływają do internetu Karolina Bereza /RMF FM

Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon przyznała zaś, że "do pewnego stopnia jest rzeczywiście tak, że wyznaczenie granicy pomiędzy dozwoloną krytyką a obrażaniem, wypowiedziami, które przekraczają granice wolności słowa, jest czasami trudne".

"Najczęściej trzeba oceniać to w oparciu o konkretne okoliczności sprawy, bo liczy się kontekst, kogo to dotyczy, jakie dokładnie słowa zostały użyte, czy stało się to w odpowiedzi na jakąś inną, np. zaczepną albo prowokacyjną wypowiedź - to wszystko ma znaczenie" - podkreśliła.

Odnosząc się do debaty politycznej, zaznaczyła, że poglądów politycznych nie ma wśród przesłanek pozwalających stwierdzić mowę nienawiści.

"Ale oczywiście przemoc wobec polityka w sieci może wypełniać znamiona innych przestępstw: np. gróźb karalnych, ogólnego nawoływania do przemocy czy chociażby znieważenia albo zniesławienia" - zastrzegła Dorota Głowacka.

Całą rozmowę Marcina Zaborskiego z Agnieszką Mikulską-Jolles z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Dorotą Głowacką z Fundacji Panoptykon znajdziecie TUTAJ! >>>>

Co robić w rozmowie oko w oko z hejterem? Agnieszka Mikulska-Jolles, HFPC: Odczytać jego teksty na głos. Wtedy dociera do niego, co tak naprawdę mówi Karolina Bereza /RMF FM

Wisła Kraków dostała pożyczkę. Pieniądze mają trafić na konta piłkarzy

W poniedziałek późnym wieczorem podpisane zostały umowy, na mocy których Wisła Kraków SA otrzyma pożyczkę w wysokości czterech milionów złotych. Dzięki tym środkom piłkarzom wypłacone zostaną zaległe pieniądze, a klub może liczyć na odzyskanie licencji na grę w ekstraklasie. Dodatkowo pożyczkodawcy przejmują kontrolę nad klubem piłkarskim na czas znalezienia nowego inwestora. Jak napisał na Twitterze Jarosław Królewski, pieniądze już zostały przelane na konta piłkarzy.



Wisła Kraków dostała pożyczkę. Pieniądze mają trafić na konta piłkarzy W poniedziałek późnym wieczorem podpisane zostały umowy, na mocy których Wisła Kraków SA otrzyma pożyczkę w wysokości czterech milionów złotych. Dzięki tym środkom piłkarzom wypłacone zostaną zaległe pieniądze, a klub może liczyć na odzyskanie licencji na grę w ekstraklasie. Dodatkowo... czytaj więcej

TSUE odwołał rozprawę ws. pytań Sądu Najwyższego

Zapowiedziana na 12 lutego rozprawa poświęcona pytaniom prejudycjalnym, jakie do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skierował Sąd Najwyższy, została odwołana. TSUE poprosił też o wyjaśnienie, czy po znowelizowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym zajmowanie się sprawą nadal jest niezbędne.

TSUE odwołał rozprawę ws. pytań Sądu Najwyższego Zapowiedziana na 12 lutego rozprawa poświęcona pytaniom prejudycjalnym, jakie do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skierował Sąd Najwyższy, została odwołana. TSUE poprosił też o wyjaśnienie, czy po znowelizowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym zajmowanie się sprawą nadal jest niezbędne. czytaj więcej

Prokuratorskie postępowanie ws. śmierci Ireny Dziedzic

Prowadzone jest postępowanie ws. nieumyślnego spowodowania śmierci dziennikarki Ireny Dziedzic - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś. Jest ono skutkiem zawiadomienia złożonego jeszcze w październiku.

Zawiadomienie dotyczyło zawarcia niekorzystnych umów na szkodę pokrzywdzonej, a także narażenia jej na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia - poinformował Saduś. Jak wyjaśnił, kiedy prokuratura zajmowała się już sprawą, nastąpił zgon pokrzywdzonej.





Jaśkowiak złoży skargę na decyzję śledczych ws. "politycznych aktów zgonu"

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapowiada skargę na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie "politycznych aktów zgonu". Wystawiła je dwa lata temu kilkunastu polskim samorządowcom w ramach happeningu Młodzież Wszechpolska. Kryterium było m.in. poparcie dla przyjęcia uchodźców do danego miasta. Taki akt otrzymał m.in. Jaśkowiak, ale też zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.





Anna Dymna: Nie powinniśmy pozwolić, by Jurek Owsiak przestał kierować WOŚP

Ataki na Jurka Owsiaka są w tym dramatycznym momencie bardzo okrutne i szkodliwe. Nie dziwię się, że pękło mu serce. Nie powinniśmy jednak pozwolić, by przestał kierować Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - napisała w oświadczeniu prezes Fundacji "Mimo Wszystko" Anna Dymna.

Anna Dymna: Nie powinniśmy pozwolić, by Jurek Owsiak przestał kierować WOŚP Ataki na Jurka Owsiaka są w tym dramatycznym momencie bardzo okrutne i szkodliwe. Nie dziwię się, że pękło mu serce. Nie powinniśmy jednak pozwolić, by przestał kierować Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy - napisała w oświadczeniu prezes Fundacji "Mimo Wszystko" Anna Dymna. czytaj więcej

Pożar gazociągu w Łodzi, jedna osoba ranna, 50 ewakuowanych

Jedna osoba ranna w pożarze gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Lutomierskiej w Łodzi. Prewencyjnie ewakuowano ponad 50 osób z dwóch pobliskich budynków - ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.

Pożar gazociągu w Łodzi, jedna osoba ranna, 50 ewakuowanych Jedna osoba ranna w pożarze gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Lutomierskiej w Łodzi. Prewencyjnie ewakuowano ponad 50 osób z dwóch pobliskich budynków - ustaliła dziennikarka RMF FM-Agnieszka Wyderka. czytaj więcej

Atak terrorystyczny w Nairobi. Zginęło co najmniej pięć osób

Co najmniej pięć osób zginęło, a osiem zostało rannych ataku terrorystycznym, który we wtorek po południu przeprowadzili w stolicy Kenii Nairobi islamiści z somalijskiej organizacji al-Szabab. Celem ataku był znajdujący się w centrum miasta hotel DusitD2.



Wybuchy i strzały w stolicy Kenii. Islamiści przyznali się do ataku Co najmniej pięć osób zginęło, a osiem zostało rannych ataku terrorystycznym, który we wtorek po południu przeprowadzili w stolicy Kenii Nairobi islamiści z somalijskiej organizacji al-Szabab. Celem ataku był znajdujący się w centrum miasta hotel DusitD2. czytaj więcej

Dunak i Klonowski ekspresowo dotarli do bazy pod K2. Trzeci ma do nich dołączyć

Paweł Dunaj i Marek Klonowski są już w bazie pod K2. Dwaj Polacy wędrowali do niej z Askole przez 6 dni. Jutro dołączy do nich pozostała część zespołu, którego liderem jest Bask Alex Txikon. Jak ujawnił pakistański operator tej zimowej wyprawy na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik, skład ma uzupełnić wkrótce także trzeci himalaista z Polski.





​Dwaj Polacy ekspresowo dotarli do bazy pod K2. Trzeci ma do nich dołączyć Paweł Dunaj i Marek Klonowski są już w bazie pod K2. Dwaj Polacy wędrowali do niej z Askole przez 6 dni. Jutro dołączy do nich pozostała część zespołu, którego liderem jest Bask Alex Txikon. Jak ujawnił pakistański operator tej zimowej wyprawy na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik, skład ma... czytaj więcej





Na Księżycu rośnie bawełna



To pierwszy taki kiełek w historii ludzkości. Naukowcy z Chongqing University w Chinach informują, że nasienie bawełny, zabrane na Księżyc przez sondę Chang'e-4 wykiełkowało i ma się dobrze. Widać je na opublikowanym dziś zdjęciu z wnętrza eksperymentalnej kapsuły, zabranej ma Srebrny Glob. Chińczycy zapewniają, że ich mini biosfera jest w pełni hermetyczna, eksperyment nie doprowadzi do zanieczyszczenia Księżyca. Prócz nasion bawełny w kapsule umieszczono jeszcze nasiona rzepaku, ziemniaków, rzodkiewnika, poczwarki muszki owocowej i drożdże.



WIĘCEJ O DOKONANIU CHIŃCZYKÓW PRZECZYTASZ TUTAJ

Urodzinowy prezent, na który zapracowaliśmy: RMF FM z 2. pozycją w rankingu opiniotwórczości!

Piękny prezent wypracowaliśmy sobie na 29. urodziny: to ranking najczęściej cytowanych w grudniu mediów, w którym RMF FM uplasowało się na drugiej pozycji! Z zestawienia, przygotowanego - jak co miesiąc - przez Instytut Monitorowania Mediów, wynika również, że jesteśmy niekwestionowanym liderem opiniotwórczości wśród stacji radiowych!