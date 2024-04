"Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie działa w momencie, kiedy zaprzyjaźniona Krajowa Rada Sądownictwa, na wskroś upolityczniona, potrzebuje pomocy, albo politycy PiS-u potrzebują reakcji trybunału" - stwierdził Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości i poseł Koalicji Obywatelskiej, który był gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak mówił polityk, "nie traktujmy poważnie tego, co się w tej chwili dzieje w Trybunale Konstytucyjnym".

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM swojego gościa pytał najpierw o postępowanie dotyczące Daniela Obajtka.

Prokuratura musi ustalić miejsce pobytu, jeżeli będzie wzywany (...) i nie będzie się stawiał, to zawsze jest instytucja doprowadzenia - stwierdził Arkadiusz Myrcha.

Piotr Salak przytoczył słowa Daniela Obajtka, wedle których "sprawa jest polityczna". Niepoważne (słowa - przyp. red.), ale obrona ma do tego prawo - skomentował wiceminister sprawiedliwości. Ma prawo pisać na Twitterze cokolwiek chce, nawet jeśli to jest nieprawda - dodał polityk.

Skąd to nagłe przyspieszenie w tej sprawie? - zapytał prowadzący rozmowę.

Dzisiaj mieliśmy informację bieżącą. To nie jest jakieś nagłe przyspieszenie. Pojawił się artykuł opisujący sytuację dotyczącą przekazania środków w wysokości 1,5 mld złotych na rachunki spółki szwajcarskiej, więc była potrzeba, żeby wyjaśnić, na jakim etapie są poszczególne postępowania - mówił Arkadiusz Myrcha.

Dziennikarz dopytał, czy gdyby nie było artykułu Onetu, to nie byłoby postępowania. To by może nie było dzisiejszej konferencji prasowej. Postępowania się toczą. One się nie toczą od wczoraj, ani od kilku dni - zaznaczył wiceminister.

Podkreślił, że, "jest potrzeba, żeby publicznie zakomunikować, na jakim etapie są te postępowania, żeby wszyscy ci, którzy myślą, że w tych sprawach się nic nie dzieje... W tych sprawach się dzieje bardzo dużo".

"Nie traktujmy poważnie tego, co dzieje się w TK"

Piotr Salak zapytał swojego gościa o to, czy minister sprawiedliwości będzie respektował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. prezesów i wiceprezesów sądu. Chodzi o zabezpieczenie TK dotyczące możliwości odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powołanych przez Zbigniewa Ziobrę.

Proszę zauważyć, co to jest za postanowienie i czy w ogóle TK ma kompetencje, żeby się wypowiadać w tej sprawie. Trybunał Konstytucyjny w obecnym kształcie działa w momencie, kiedy zaprzyjaźniona Krajowa Rada Sądownictwa, na wskroś upolityczniona, potrzebuje pomocy, albo politycy PiS-u potrzebują reakcji trybunału - zaznaczył Arkadiusz Myrcha.

Nie traktujmy poważnie tego, co się w tej chwili dzieje w Trybunale Konstytucyjnym - dodał.

"Praktycznie na finiszu"

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zwrócił uwagę na wolne tempo zmian dot. praworządności, które były m.in. wśród "100 konkretów na 100 dni rządów".

Zdaniem Arkadiusza Myrchy, "wszystkie te projekty ustaw czy ustawy - w przypadku o KRS - są już praktycznie na finiszu".

Ustawy tzw. trybunalskie - mówimy o dwóch - są procedowane. Ustawa o ustroju sądów, tzw. kagańcowa, zakładam, że na dniach będzie kierowany wniosek o wpis do wykazu prac - zaznaczył. Kiedy? Nie chcę być zakładnikiem konkretnej daty, ale zakładam, że to może być szybciej niż później - odpowiedział.

Myrcha zaznaczył, że "powiedzieć, że w tematyce praworządności się niewiele dzieje lub nic, byłoby po prostu tezą niesprawiedliwą". Tych ustaw jest całkiem sporo - dodał.

O praworządności

Piotr Salak stwierdził, że rozjeżdża się harmonogram prac legislacyjnych dotyczący praworządności.

Ale środki z KPO są przyznane, są zaakceptowane pierwsze wnioski o płatność. To wszystko się dzieje. Jeśli chodzi o harmonogram prac, to jesteśmy w stałym kontakcie z instytucjami unijnymi. Tak więc tutaj nie ma ryzyka, że nasze działania ukierunkowane na przywrócenie w Polsce pełnej praworządności, mogą być zachwiane - stwierdził Myrcha.

Jak teraz są pieniądze z KPO, to nie będzie pośpiechu? - dopytał Piotr Salak.

Nie, wręcz przeciwnie. My podchodzimy do tego honorowo - stwierdził wiceminister sprawiedliwości.