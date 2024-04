"Odmawia się nam prawa do obrony przed tymi, którzy chcą dokonać na nas ludobójstwa. To wypaczenie sprawiedliwości i historii" - stwierdził izraelski premier Benjamin Netanjahu, odnosząc się do doniesień o możliwym wystawieniu nakazów aresztowania wobec władz Izraela przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK).

Izraelski premier Benjamin Netanjahu / SVEN HOPPE / PAP/DPA

Osiemdziesiąt lat po Holokauście międzynarodowe organy, powołane w celu zapobieżenia kolejnemu Holokaustowi, rozważają odmówienie państwu żydowskiemu prawa do obrony przed tymi, którzy przybyli, aby dokonać na nas ludobójstwa i nadal usilnie nad tym pracują. (...) Co za absurd - oznajmił Netanjahu. Treść jego wystąpienia przytoczył portal Times of Israel. W ocenie szefa rządu ewentualne wydanie nakazów aresztowania przez MTK byłoby "skandalem o historycznym znaczeniu", "niezatartą plamą na całej ludzkości" i "bezprecedensową antysemicką zbrodnią, (popełnioną) z nienawiści".



Netanjahu oskarżył MTK o próbę celowego sparaliżowania działań izraelskiego rządu. Zadeklarował również, że - niezależnie od wszelkich czynników zewnętrznych - Izrael zrealizuje zakładane cele wojny z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas. Wśród tych celów wymienił: uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez bojowników Hamasu, odsunięcie tego ugrupowania od władzy w Strefie Gazy, wyeliminowanie na tym terytorium wszelkich zagrożeń dla Izraela oraz ustabilizowanie sytuacji bezpieczeństwa w pobliżu północnych granic kraju.



Premier zaapelował do światowych przywódców o sprzeciwienie się domniemanym planom MTK wobec Izraela.

MTK może wydać nakazy aresztowania dla członków władz i wojska Izraela

W poniedziałek agencja AP powiadomiła, że izraelski resort spraw zagranicznych ostrzegł swoje zagraniczne przedstawicielstwa w związku z pogłoskami, że MTK może wkrótce wydać nakazy aresztowania wyższych rangą urzędników politycznych i wojskowych z Izraela.



Według portalu Axios Netanjahu miał powiedzieć prezydentowi USA Joe Bidenowi podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej, że obawia się wystawienia nakazu aresztowania przez MTK. Serwis przytoczył też wypowiedzi amerykańskich urzędników, utrzymujących, że prokurator Trybunału znajduje się pod presją organizacji pozarządowych i niektórych krajów członkowskich. Ani USA, ani Izrael nie są stronami Rzymskiego Statutu MTK.

Resort zdrowia Strefy Gazy: Ponad 34 tys. ofiar po stronie palestyńskiej

Ponad 34,5 tys. osób (cywilów i bojowników prowadzących walkę zbrojną) poległo po stronie palestyńskiej w wojnie pomiędzy Hamasem i Izraelem - oznajmił we wtorek resort zdrowia Strefy Gazy. Konflikt zapoczątkował zbrojny najazd Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, skutkujący śmiercią ponad 1200 osób i uprowadzeniem przeszło 240.



Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) prowadzi na wniosek Republiki Południowej Afryki odrębne dochodzenie mające ocenić, czy Izrael dopuścił się aktów ludobójstwa podczas toczącej się wojny w Strefie Gazy. MTS jest sądem ONZ rozpatrującym spory pomiędzy państwami, a wydawane przez niego wyroki są dla stron ostateczne.



MTK to sąd karny działający na podstawie traktatów, powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, takich jak zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i agresji.