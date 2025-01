W ciągu 11 dni od premiery drugi sezon serialu "Squid Game" został obejrzany 126,2 miliona razy. To wynik, który już teraz daje mu drugie miejsce na liście najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych seriali Netfliksa wszech czasów. Wyżej jest tylko pierwszy sezon „Squid Game”.

Zdjęcie z planu drugiego sezonu "Squid Game" / No Ju-han/Netflix / Materiały prasowe

91 dni zajęło pierwszemu sezonowi "Squid Game" zanotowanie 265,2 miliona wyświetleń. Wynik ten dał mu niekwestionowane pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych seriali Netfliksa. Bezkonkurencyjna produkcja w końcu doczekała się godnego siebie przeciwnika. To drugi sezon "Squid Game", który ma już 126,2 miliona wyświetleń. Pozostało mu jeszcze 80 dni na poprawienie rekordowego wyniku poprzednika.

W drugim sezonie "Squid Game" do rozgrywki na śmierć i życie powraca gracz 456. Postanawia zdemaskować i dopaść osoby stojące za tytułowymi zawodami, w których przegrywający umierają.

Zdjęcie z planu drugiego sezonu "Squid Game" / No Ju-han/Netflix / Materiały prasowe

Ze względu na brutalne sceny ten serial przeznaczony jest dla widzów powyżej 16. roku życia. Przemoc ukazana w "Squid Game", strzelanie do ludzi, eliminowanie ich z tych gier, to metafora systemu społecznego, w którym poziom przemocy lub brutalności jest narzucany słabym i tym, którzy przegrywają konkurencję z innymi - mówił w RMF FM reżyser serialu.

Taką interpretację sugerowałbym widzom. Myślę też, że jeśli chodzi o poziom przemocy lub brutalności, to ona tylko zwraca uwagę na to, co ma miejsce teraz w prawdziwym świecie. Zobacz, co dzieje się z uchodźcami, co wojna robi z kobietami i dziećmi na całym świecie. Czy to naprawdę jest mniej brutalne niż to, co widzisz w "Squid Game"? Moja odpowiedź brzmi: nie. Nie mogę zgodzić się z tym, że poziom przemocy pokazany w serialu jest większy czy bardziej brutalny niż to, co w rzeczywistości spotyka dziś słabszych - opowiadał w RMF FM Dong-hyuk Hwang.