Brytyjski dziennik "Evening Standard" poleca seriale, które należy obejrzeć w 2025 roku. Na szczycie tej listy znajduje się serial „Reniferek”. Warto go obejrzeć z dwóch powodów - to niezwykle opowiedziana historia stalkingu, a reżyserką czterech z siedmiu odcinków jest Polka.

O artystycznych, formalnych, aktorskich i reżyserskich walorach "Reniferka" wypowiedzieli się krytycy, niemal jednogłośnie nazywając ten serial wybitnym. W niezwykle śmiały, miejscami brawurowy sposób opowiada historię brytyjskiego komika (opartą na faktach), który stał się ofiarą stalkingu.

Autor scenariusza Richard Gadd opowiada o swoich perypetiach niezwykle szczerze. Należy dodać, że serial otrzymał dodatkową odsłonę w postaci groźby pozwu sądowego od osoby, na której historii został oparty, a która siłą rzeczy została w nim ukazana w niezwykle krytyczny sposób.

Reżyserką czterech odcinków "Reniferka" jest Polka Weronika Tofilska, a operatorem także Polak Krzysztof Trojnar. To film, który w niezwykle odważny sposób - choć miejscami kontrowersyjny - obrazuje traumę osób prześladowanych emocjonalnie i fizycznie. Dodatkowym wyzwaniem, które wymagało szczególnej delikatności ze strony twórców, jest fakt, że osobą prześladowaną w tym przypadku jest mężczyzna, a stalkerką kobieta.

Inne seriale proponowane przez "Evening Standard"

"Kulawe Konie" to zabawny brytyjski serial szpiegowski. Opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów kontrwywiadu MI5 i ich odrażającym szefie, w którego postać wcielił się znany brytyjski aktor Gary Oldman. Serial zdobył wiele nagród, w tym BAFTA, i otrzymał olbrzymią liczbę nominacji. Nakręcono cztery sezony, a piąty jest w trakcie realizacji. Film jest zarazem komedią i thrillerem - doskonałą odtrutką na wypolerowane obrazy w gatunku filmów o Jamesie Bondzie.

Gazeta poleca także najnowszą ekranizację "Szoguna", słynnej książki Jamesa Clavella, która opowiada o przygodach angielskiego rozbitka w XV-wiecznej Japonii oraz trzeci sezon serialu "Industry", który opisuje życie zawodowe i prywatne ludzi pracujących w londyńskiej dzielnicy finansowej City. Losy głównych bohaterów znakomicie splatają się w tym przypadku z szerszym obrazem przemysłu, który kryje wiele tajemnic i przerażających praktyk.

Perełka historyczna to czwarty sezon "Wolf Hall" - serial historyczny nakręcony na podstawie książek słynnej brytyjskiej pisarki Hilary Mantel. Opowiada o czasach króla Henryka VIII, czyli o angielskiej reformacji. Głównym bohaterem jest doradca monarchy Tomasz Cromwell, który przez lata dzięki swojemu instynktowi i sprytowi osiągnął bardzo wysoką pozycję na dworze. Pośredniczył w organizowaniu kolejnych jego małżeństw, ale też maczał palce w mrocznych machinacjach, które doprowadziły do ścięcia drugiej żony króla Anny Boleyn. To doskonała opowieść w wykonaniu znakomitych aktorów, z bardzo dobrze napisanymi dialogami i cudowną scenografią - prawdziwa uczta dla ludzi, którzy pragną zgłębić tajniki historii, przy okazji delektując się świetną ekranizacją dzieł literackich najwyższego lotu.