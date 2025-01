"Null" to bardzo ważne pojęcie w wojskowej topografii. To pierwsza linia ukraińskich pozycji, za którą jest tylko szara strefa, a dalej pozycje rosyjskie - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Szczepan Twardoch, prozaik i publicysta, autor kilkunastu powieści, który od końca 2022 roku zaangażowany jest w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Jego nowa powieść, osadzona w realiach wojny w Ukrainie, ukaże się 26 lutego, czyli niemal dokładnie w trzecią rocznicę rosyjskiej agresji.

Gość Piotra Salaka to autor kilkunastu powieści, m.in.: „Morfina”, „Drach” czy „Król”, a także dramatów, librett operowych i scenariuszy. Jego książki sprzedały się w ponadmilionowym nakładzie.

Szczepan Twardoch od końca 2022 roku zaangażowany jest w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach prawie 2 mln zł i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody czy osprzęt wojskowy na front. Za działalność na rzecz ukraińskiego wojska w 2024 roku został wyróżniony nagrodą Stand with Ukraine.

"Null", czyli nowa powieść Szczepana Twardocha

Jego najnowsza powieść „Null” - osadzona w realiach wojny w Ukrainie - ukaże się 26 lutego, czyli niemal dokładnie w trzecią rocznicę agresji rosyjskiej.

"Null" to bardzo ważne pojęcie w wojskowej topografii. To pierwsza linia ukraińskich pozycji, za którą jest tylko szara strefa, a dalej pozycje rosyjskie. „Null” jest takim odnośnikiem topograficznym, gdy rozmawia się o wojennej geografii. Na samych pozycjach byłem kilkukrotnie, ale staram się tego nie eksponować. To nie jest ważne, gdzie byłem, zajmuję się dostarczaniem pomocy ukraińskim żołnierzom. Zależy mi, aby broń trafiała bezpośrednio do rąk własnych tych ludzi, którzy potem tego sprzętu używają - powiedział Szczepan Twardoch.

Nie wiem, kiedy skończy się wojna, nie mam zdania, ale mam nadzieję, że ona się skończy w tym roku, bo sytuacja ukraińskich żołnierzy jest straszna. Mam nadzieję, że to się zakończy nie załamaniem frontu, ale przynajmniej zamrożeniem - dodał.

W jakiej kondycji jest ukraińskie wojsko?

Zbrojne Siły Ukrainy mają wiele wymiarów. Zdanie „My jesteśmy jak talibowie”, czyli „Jesteśmy armią niemal partyzancką, która mierzy się z silniejszym przeciwnikiem” – to usłyszałem od mojego kolegi, który w tym wojsku służy już od ponad 10 lat. Tłumaczył to zachodnim ochotnikom w legionie międzynarodowym; oni tego nie rozumieli. Czy to wojsko jest dobrze wyposażone? Zależy, w jakim aspekcie. W niektórych fatalnie, w niektórych bardzo dobrze. To jest wojsko, które praktycznie w całości przemieszcza się cywilnymi samochodami, które są zwożone z Europy. One „nie żyją” długo na froncie. To wojsko, które najważniejsze narzędzie walki, czyli drony, kupuje w większości za prywatne pieniądze, z prywatnych zrzutek. Dopiero od paru miesięcy – z tego, co wiem – ZSU zaczęło kupować drony FPV. Wideo z takiego drona nie trafia na ekran tabletu, tylko na okulary, takie gogle, które żołnierz ma na sobie. One też posługują się analogowym sygnałem wideo, przez co są bardziej odporne na zakłócenia - tłumaczył pisarz.

