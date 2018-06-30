Drugi dzień Rajdu Śląska pod kontrolą Miko Marczyka

RMF24

​Miko Marczyk jeżdżący skodą R5 nadal jest liderem po czterech sobotnich odcinkach Rajdu Śląska. Marczyk prowadzenie objął po wczorajszych dwóch miejskich odcinkach rozgrywanych w Mikołowie i wokół Stadionu Śląskiego.

Załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk na trasie odcinka specjalnego 2. Rajdu Śląska w Mikołowie

Kierowca skody prowadzi w klasyfikacji rajdu, mimo że dzień od zwycięstwa rozpoczął Tomasz Kasperczyk, który na pierwszy trzecim OS-ie okazał się najszybszy. Wyprzedził on właśnie Marczyka i Brzezińskiego.

Później kierowcy mieli do przejechania najdłuższy sobotni OS Bzie. Na nim bezkonkurencyjny okazał się Miko Marczyk, który o ponad sekundę wyprzedził ubiegłorocznego zwycięzcę rajdu śląska Kasperczyka. Za tą dwójką na mecie zameldował się Brzeziński.

Piąty odcinek, też bardzo długi, bo blisko 20-kilometrowy wygrał Jakub Brzeziński. Kierowca jeżdżący skodą na mecie wyprzedził o ponad sekundę lidera rajdu Marczyka i o ponad pięć sekund Kasperczyka.

Ostatni przedpołudniowy OS Suszec, który już wcześniej kierowcy przejechali, ale w odwrotnym kierunku okazał się najbardziej łaskawy dla załogi Kasperczyk/Syty. Ta dwójka zameldowała się na próby przed załogą Brzeziński/Kozdroń i Marczyk/Gospodarczyk.

Mimo że każdy odcinek pada łupem innego kierowcy, to klasyfikacja generalna się nie zmienia. Na jej czele nadal jest Miko Marczyk, który ma trzy sekundy przewagi nad Tomaszem Kasperczykiem. Zgodnie z zapowiedziami pewnie i bezpiecznie w tym rajdzie jedzie Jakub Brzeziński, który zajmuje trzecie miejsce po sześciu odcinkach specjalnych. Dziś kierowcy przejadą jeszcze trzy OS-y.

Po sześciu odcinkach w klasyfikacji OPEN N prowadzi Słobodzian przed Kotarbą i Łatą. W grupie czwartej prowadzi załoga Jurecki Trela, która ma ponad 1 sekundę przewagi nad Kacprem Wróblewskim i Jackiem Spentanym.



(ak)