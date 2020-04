"Opozycja stara się osłabić Polskę, doprowadzić do chaosu w naszym kraju wtedy, kiedy mamy sytuację trudną" - stwierdził minister obrony Mariusz Błaszczak - gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Nawiązując do pewnego cytatu z popularnego filmu z lat 90. - opozycja to po prostu źli ludzie są" - dodał.

