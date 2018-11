Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła, że sklepy w najbliższy poniedziałek mają być zamknięte.

Jacek Sasin zapewnił w poniedziałkowej Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że prezydent podpisze ustawę ws. wolnego od pracy 12 listopada. Mamy deklarację ze strony pana prezydenta, że podpisze tę ustawę. Zdaję sobie sprawę, że stawiamy pana prezydenta w niekomfortowej sytuacji, oczekując, że podejmie tę decyzję szybko. Mamy deklarację ze strony pana prezydenta, że mu to nie przeszkadza i że taką decyzję podejmie - mówił Sasin.



Jedna z przyjętych poprawek wykreśla preambułę ustawy, druga usuwa sformułowanie, iż dzień 12 listopada 2018 r. jest "uroczystym Świętem Narodowym", proponując w to miejsce zapis, że dzień ten jest "Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej".



Trzecia poprawka z zaproponowanych przez Senat skreśla artykuł 3 ustawy, zgodnie z którym 12 listopada mają nie obowiązywać zasady ograniczające handel w niedziele i święta w placówkach takich jak m.in. sklepy, hurtownie, czy domy towarowe.



Inspekcja Pracy wyjaśnia wątpliwości: 12 listopada sklepy zamknięte

Wbrew niejasnościom prawnym i chaosowi ustawowemu, 12 listopada sklepy w Polsce mają być zamknięte. Tak jak w każde inne święto - ogłosiła Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Otwarte będą mogły być tylko małe sklepy w których właściciel albo ktoś z jego rodziny stanie za ladą.

Poniżej oficjalne stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy:

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 października 2018 r. ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 12 listopada 2018 r. uroczystym Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy.

Ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm w art. 3 stanowiła, że w dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305 i 650).

Uchwałą z dnia 26 października 2018 r. Senat wprowadził poprawki do ustawy polegające m.in. na skreśleniu art. 3 ustawy.

Senat podzielił opinię partnerów społecznych, reprezentujących pracowników handlu (m.in. NSZZ "Solidarność"), że pracownicy handlu nie mogą być traktowani gorzej niż pracownicy innych działów gospodarki. Zdaniem Wysokiej Izby, Parlament powinien być konsekwentny w swoich ocenach i preferencjach dotyczących ochrony pracownika i działania w interesie rodziny. Nie znaleziono merytorycznego uzasadnienia, aby w przypadku nowo stanowionego święta odstąpić od poglądów i idei przyświecających Parlamentowi w momencie uchwalania ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni.

W świetle powyższego, w związku z przyjęciem przez Sejm poprawki Senatu, w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywać będą ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta określone w przepisach ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.





Kukiz'15: To kupczenie Świętem Niepodległości

Głosowanie w Sejmie poprzedziła debata. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-UED skrytykowali poprawki Senatu do ustawy ustanawiającej 12 listopada.



Przedstawiciel Kukiz'15 krytykował PiS i PO za "kupczenie" Świętem Niepodległości.



Joanna Frydrych (PO) zwracała uwagę na szybki tryb procedowania ustawy. Krytykowała również prezydenta Andrzeja Dudę za wcześniejszą deklarację podpisania ustawy. Prezydent wziął do ręki długopis i nie znając kształtu ustawy z niecierpliwością czeka, żeby złożyć swój autograf - mówiła.



Według Frydrych poprawki Senatu nie mają nic wspólnego z prawidłowym procesem legislacyjnym. Ta ustawa to bubel prawny, tryb procedowania był skandaliczny (...) Jest to przejaw braku szacunku dla Polaków i rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - mówiła posłanka PO.



Poseł Nowoczesnej: Dzisiaj proponujecie ustawę, która jest największym knotem

Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz ocenił, że to, co proponuje PiS na 100-lecie odzyskania niepodległości "to jest jedna wielka kompromitacja". Od trzech lat wiecie, że będziemy obchodzić to święto i co wy proponujecie? Proponujecie wspólne odśpiewanie hymnu o godz. 12.00, proponujecie zjeżdżalnie dmuchane dla dzieci, proponujecie marsz organizowany przez narodowców, który jeszcze nie wiadomo, czy się odbędzie - podkreślił poseł Nowoczesnej. Dzisiaj proponujecie ustawę, która jest największym knotem, jaki wychodzi z tej sali. Nawet nie jesteście w stanie wskazać, kto będzie pracował, a kto nie. Ta ustawa będzie polskich podatników kosztować 6,5 mld zł - wskazał.



W odpowiedzi wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński wymieniał inicjatywy rządu zorganizowane na 100-lecie odzyskania niepodległości.



Adam Szłapka (Nowoczesna) stwierdził, że ustawa zostanie ogłoszona najwcześniej 8 listopada, a więc dopiero wtedy będzie podstawa do tego, aby sądy wysłały zawiadomienia do osób, których rozprawy miały się odbyć w poniedziałek 12 listopada.



Józef Brynkus (Kukiz'15) podkreślił, że jego ruchowi nie odpowiada "kupczenie" świętem odzyskania niepodległości. Państwo robicie sobie wszyscy tutaj cyrk polityczny na bazie tej rocznicy już od ponad roku. Toczycie wojnę i tę wojnę przenosicie na polskie ulice. Efektem tego jest radykalizowanie się postaw i polaryzacja poglądów Polaków dotyczących Święta Niepodległości - mówił poseł Kukiz'15.



Jacek Protasiewicz (PSL-UED) ocenił, że 100. rocznica odzyskania niepodległości nie będzie godna i dumna. Dodał, że nie pojawią się na niej przywódcy europejscy. Macie szczęście, że przewodniczącym Rady Europejskiej jest Donald Tusk i będzie w Polsce, złoży kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza - mówił.



Ryszard Petru (Liberalno-Społeczni) stwierdził, że ustawa wprowadza mnóstwo chaosu i bałaganu, a pracownicy handlu 7 listopada dalej nie wiedzą, czy będą musieli 12 listopada pójść do pracy. Rządzicie trzy lata i dopiero teraz się zorientowaliście, że 11 listopada wypada w niedzielę? - pytał Petru polityków PiS. Krytykował również PiS oraz prezydenta. To pokazuje, tak naprawdę, gdzie macie swego prezydenta, to pokazuje, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym - na końcu - mówił. Po jego słowach, na wniosek prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ogłoszono przerwę i zwołano Konwent Seniorów. Kaczyński ocenił, że Petru obraził prezydenta. Po zakończeniu przerwy marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że Petru oraz Dominik Tarczyński (PiS), który nazwał jednego z posłów "idiotą", naruszyli powagę Sejmu.

