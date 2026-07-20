Ile filiżanek kawy z kofeiną można bezpiecznie pić każdego dnia?

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Najnowsze badania naukowe przynoszą kolejne informacje na temat związku między spożyciem kawy a zdrowiem serca. Zapisano je w oficjalnym stanowisku "Caffeine and Cardiovascular Disease", opublikowanym przez American Heart Association na łamach czasopisma "Circulation". Czytamy w nim, że dla większości dorosłych spożywanie do 5 filiżanek kawy z kofeiną dziennie, co odpowiada około 400 mg kofeiny, jest bezpieczne i może wiązać się z niższym ryzykiem wystąpienia niektórych chorób sercowo-naczyniowych.

Kofeina to najczęściej stosowany na świecie środek pobudzający, a kawa pozostaje jej głównym źródłem w codziennej diecie. Najnowsze analizy naukowe potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że umiarkowane spożycie kawy nie tylko nie szkodzi sercu, ale może nawet przynosić korzyści zdrowotne. Badania wykazały, że regularne picie kawy wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju niewydolności serca, choroby wieńcowej, udaru mózgu, a także niektórych zaburzeń rytmu serca.

Bezpieczna dawka kofeiny i jej źródła

Eksperci podkreślają, że dla większości zdrowych dorosłych spożycie do 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada 3 - 5 filiżankom kawy po 240 ml każda, jest bezpieczne. Warto jednak pamiętać, że zawartość kofeiny w kawie może się różnić w zależności od sposobu parzenia i rodzaju ziaren. Przeciętna filiżanka czarnej kawy może zawierać od 10 do 20 mg kofeiny na 30 ml płynu.

Cytowane badania wskazują, że największe korzyści zdrowotne przynosi spożywanie kawy bez dodatku cukru, śmietanki czy syropów smakowych. Taka kawa może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, chorób serca, udaru mózgu, niewydolności serca oraz niektórych zaburzeń rytmu serca. Z kolei dodatki takie jak cukier czy syropy mogą niwelować pozytywny wpływ kawy na zdrowie.

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Ukryte zagrożenie w napojach energetycznych

Eksperci ostrzegają przed wysokimi dawkami kofeiny, szczególnie w formie napojów energetycznych i tzw. „energy shotów”. Tego typu produkty mogą zawierać nawet 40 - 70 mg kofeiny na 30 ml płynu, czyli 3 - 4 razy więcej niż zwykła kawa. Tak wysokie stężenia kofeiny mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego oraz zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza u osób młodych i zdrowych.

Jak organizm reaguje na kofeinę

Kofeina jest metabolizowana przez wątrobę i osiąga najwyższe stężenie we krwi w ciągu godziny od spożycia. Szybkość jej rozkładu zależy od czynników genetycznych, wieku, tempa metabolizmu oraz wcześniejszego przyzwyczajenia do kofeiny. U niektórych osób regularne spożywanie kawy prowadzi do rozwoju tolerancji, podczas gdy inni mogą odczuwać silniejsze efekty przy tej samej dawce. Krótkotrwałe skutki spożycia kofeiny obejmują wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, wzrost poziomu cukru we krwi oraz zwiększoną koncentrację. U niektórych osób mogą wystąpić kołatania serca lub zaburzenia snu.

Wpływ czarnego naparu na ciśnienie i cukier

Wpływ kawy na ciśnienie tętnicze jest złożony. Badania wykazały, że u osób z prawidłowym ciśnieniem spożywanie 1 - 3 filiżanek kawy dziennie może zwiększać ryzyko rozwoju nadciśnienia, natomiast picie ponad 3 filiżanek dziennie wiązało się z niższym ryzykiem. Wysokie dawki kofeiny, szczególnie z napojów energetycznych, mogą znacząco podnosić ciśnienie, zwłaszcza u osób już zmagających się z nadciśnieniem.

Regularne spożywanie czarnej kawy bez dodatków wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2. Jednak krótkoterminowo kofeina może obniżać wrażliwość na insulinę. Naukowcy podkreślają, że korzystny wpływ kawy na ryzyko cukrzycy może wynikać także z obecności innych związków bioaktywnych o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym.

Sposób parzenia a poziom cholesterolu

Niektóre rodzaje kawy, zwłaszcza te przygotowywane bez filtrów (np. espresso, kawa po turecku, z prasy francuskiej), zawierają związek zwany kafestolem, który może podnosić poziom tzw. „złego” cholesterolu LDL. Kawa filtrowana oraz rozpuszczalna nie zawiera znaczących ilości kafestolu.

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Arytmia i choroby serca a liczba filiżanek

Analizy wykazały, że spożywanie 1 - 3 filiżanek kawy dziennie nie zwiększa ryzyka migotania przedsionków ani innych poważnych zaburzeń rytmu serca. Jednak wyższe dawki kofeiny mogą prowadzić do występowania przedwczesnych skurczów komór serca, zwłaszcza u osób wrażliwych.

Picie 2 - 4 filiżanek kawy dziennie wiązało się z niższym ryzykiem choroby wieńcowej, niewydolności serca i udaru mózgu. Jednak spożycie powyżej 4 filiżanek dziennie może zwiększać ryzyko niewydolności serca.

Inne produkty bogate w kofeinę

Chociaż kawa jest najczęstszym źródłem kofeiny, inne produkty również dostarczają tego związku, m.in. herbata, czekolada, napoje gazowane, napoje energetyczne oraz niektóre leki dostępne bez recepty. Warto pamiętać, że napoje energetyczne i suplementy często zawierają dodatkowe składniki, które mogą nasilać działanie kofeiny i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Indywidualna tolerancja i ryzyko

Eksperci podkreślają, że reakcja organizmu na kofeinę jest bardzo indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, przyjmowane leki czy uwarunkowania genetyczne. To, co dla jednej osoby jest bezpieczną dawką, u innej może wywołać niepożądane objawy, takie jak kołatanie serca, niepokój czy zaburzenia snu. Zaleca się, by osoby z chorobami serca, nadciśnieniem lub innymi schorzeniami konsultowały spożycie kofeiny z lekarzem.

Opinia eksperta z University of California

Zaskoczyło nas z jednej strony, jak spójne są dowody na to, że spożywanie kofeiny głównie w postaci kawy w umiarkowanych ilościach, wydaje się być związane z kilkoma korzyściami sercowo-naczyniowymi, zarówno pod względem czynników ryzyka, jak i wyników zdrowotnych. A jednocześnie zauważamy, że mogą występować szkodliwe skutki, choćby związane z przedwczesnymi skurczami komorowymi - mówi szef grupy piszącej stanowisko, prof. Gregory M. Marcus z University of California, San Francisco School of Medicine.

Z drugiej strony za nieco przygnębiający uznajemy fakt, że wciąż brak rygorystycznych badań dotyczących takich produktów jak napoje energetyczne i syntetyczna kofeina w wysokich dawkach. Tymczasem naprawdę musimy zrozumieć prawdziwe skutki zdrowotne tych coraz częściej używanych substancji, zwłaszcza biorąc pod uwagę pewne sygnały i niewielkie serie przypadków sugerujące, że takie napoje lub produkty mogą być faktycznie szkodliwe - dodaje prof. Marcus.

Naukowcy podkreślają konieczność prowadzenia dalszych badań, zwłaszcza dotycząc

Kiedyś uważana za używkę, dziś sprzymierzeniec zdrowia. Nowe badania obalają mity Najnowsze badania zmieniły sposób, w jaki naukowcy patrzą na kawę. Do niedawna uważana za używkę, dziś jest bardziej doceniana za korzystny wpływ na zdrowie – m.in. obniżanie ryzyka nadciśnienia tętniczego. Lek. Stanisław Surma ze Śląskiego…

ych wpływu różnych źródeł kofeiny na zdrowie serca oraz mechanizmów działania kofeiny w organizmie. Szczególnej uwagi wymagają napoje energetyczne i suplementy zawierające kofeinę, których popularność stale rośnie.

Cytowane stanowisko uspokaja miłośników kawy: umiarkowane spożycie tego napoju, bez dodatku cukru i tłustych śmietanek, jest bezpieczne dla większości dorosłych i może przynosić korzyści dla zdrowia serca. Jednak każdy powinien obserwować reakcje swojego organizmu i w razie wątpliwości konsultować się z lekarzem. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku napojów energetycznych i suplementów z kofeiną, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia sercowo-naczyniowego.