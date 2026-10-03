Banany, które nie brązowieją. Rewolucja na półkach sklepowych już blisko

Dlaczego banany ciemnieją i jak to powstrzymać?
Brązowienie bananów to problem każdego z nas. Świeżo obrane owoce w krótkim czasie tracą apetyczny wygląd, co w efekcie prowadzi do tego, że je wyrzucamy. Nowe rozwiązanie technologiczne proponowane przez firmę Tropic pozwala na zachowanie świeżego, jasnożółtego koloru bananów przez znacznie dłuższy czas – zarówno po obraniu, jak i pokrojeniu.
To efekt zastosowania innowacyjnej technologii edycji genów, która pozwoliła ograniczyć produkcję oksydazy polifenolowej – enzymu odpowiedzialnego za brązowienie owoców.
Metoda CRISPR, czyli edycja genów zamiast klasycznego GMO
Opracowane przez Tropic banany nie są klasycznymi GMO. Zastosowana została technologia edycji genów Crispr-Cas9, która umożliwiła precyzyjne usunięcie lub modyfikację wybranych fragmentów DNA, bez wprowadzania materiału genetycznego z innych, niespokrewnionych gatunków. Dzięki temu banany uznawane są za tzw. rośliny precyzyjnie hodowane.
Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra) już zatwierdził informację marketingową tych owoców, co jest jednym z kluczowych warunków wprowadzenia produktu na rynek. Kolejnym etapem będzie przegląd bezpieczeństwa prowadzony przez Food Standards Agency (FSA). Dopiero po pozytywnej ocenie produkt będzie mógł trafić do sprzedaży - podkreśla „The Guardian”.
Tropic uzyskał już zezwolenia regulacyjne na sprzedaż swoich bananów w 10 innych krajach, w tym w Japonii, Brazylii i na Filipinach. Owoce są już uprawiane na terenie Ameryki Łacińskiej.
Miliony owoców w koszu. Czy technologia uratuje planetę?
Wprowadzenie niebrązowiejących bananów może przynieść realne korzyści dla środowiska i gospodarki. Według firmy Tropic ograniczenie marnowania tych owoców mogłoby zmniejszyć emisję CO2 w całym łańcuchu dostaw o ponad 25 proc.
Rządowe badania wskazują, że każdego dnia w Wielkiej Brytanii wyrzuca się aż 1,4 miliona jadalnych bananów. Co więcej, aż 30 proc. konsumentów przyznało, że zdarzyło im się wyrzucić banana z powodu drobnych otarć lub ciemnych plam na skórce. Nowa technologia może więc znacząco ograniczyć skalę marnowania.