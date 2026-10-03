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Banany, które nie brązowieją. Rewolucja na półkach sklepowych już blisko

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (08:03)

Nadchodzi nowa era w handlu żywnością. Do sprzedaży w brytyjskich supermarketach trafią wkrótce banany, które nie brązowieją po obieraniu i krojeniu. Dzięki zastosowaniu technologii edycji genów CRISPR-Cas9 naukowcom udało się zablokować enzym odpowiedzialny za starzenie się owocu. Twórcy technologii zapowiadają rewolucję: koniec z marnowaniem jedzenia na masową skalę i mniejszy ślad węglowy.

Banany, które nie brązowieją. Rewolucja na półkach sklepowych już blisko
Wyrzucasz banany, bo ściemniały? Naukowcy znaleźli na to niesamowity sposób /Shutterstock
  • Banany nowej generacji nie brązowieją.
  • Dzięki edycji genów CRISPR owoce zachowują świeży kolor po obraniu.
  • Nowa technologia może ograniczyć marnowanie żywności.
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Dlaczego banany ciemnieją i jak to powstrzymać?

Brązowienie bananów to problem każdego z nas. Świeżo obrane owoce w krótkim czasie tracą apetyczny wygląd, co w efekcie prowadzi do tego, że je wyrzucamy. Nowe rozwiązanie technologiczne proponowane przez firmę Tropic pozwala na zachowanie świeżego, jasnożółtego koloru bananów przez znacznie dłuższy czas – zarówno po obraniu, jak i pokrojeniu.

To efekt zastosowania innowacyjnej technologii edycji genów, która pozwoliła ograniczyć produkcję oksydazy polifenolowej – enzymu odpowiedzialnego za brązowienie owoców.

Metoda CRISPR, czyli edycja genów zamiast klasycznego GMO

Opracowane przez Tropic banany nie są klasycznymi GMO. Zastosowana została technologia edycji genów Crispr-Cas9, która umożliwiła precyzyjne usunięcie lub modyfikację wybranych fragmentów DNA, bez wprowadzania materiału genetycznego z innych, niespokrewnionych gatunków. Dzięki temu banany uznawane są za tzw. rośliny precyzyjnie hodowane.

Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra) już zatwierdził informację marketingową tych owoców, co jest jednym z kluczowych warunków wprowadzenia produktu na rynek. Kolejnym etapem będzie przegląd bezpieczeństwa prowadzony przez Food Standards Agency (FSA). Dopiero po pozytywnej ocenie produkt będzie mógł trafić do sprzedaży - podkreśla „The Guardian”.

Tropic uzyskał już zezwolenia regulacyjne na sprzedaż swoich bananów w 10 innych krajach, w tym w Japonii, Brazylii i na Filipinach. Owoce są już uprawiane na terenie Ameryki Łacińskiej.

Miliony owoców w koszu. Czy technologia uratuje planetę?

Wprowadzenie niebrązowiejących bananów może przynieść realne korzyści dla środowiska i gospodarki. Według firmy Tropic ograniczenie marnowania tych owoców mogłoby zmniejszyć emisję CO2 w całym łańcuchu dostaw o ponad 25 proc

Rządowe badania wskazują, że każdego dnia w Wielkiej Brytanii wyrzuca się aż 1,4 miliona jadalnych bananów. Co więcej, aż 30 proc. konsumentów przyznało, że zdarzyło im się wyrzucić banana z powodu drobnych otarć lub ciemnych plam na skórce. Nowa technologia może więc znacząco ograniczyć skalę marnowania.


Źródło: RMF24
Tagi: banan
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