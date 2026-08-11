Kryjówka pająków czy naturalna część owoców? Poznaj prawdę o bananach

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Czy czarna końcówka banana jest szkodliwa dla zdrowia? Wiele osób podczas jedzenia tych owoców odcina ich końce lub wyrzuca białe „nitki”, obawiając się zagrożenia. Ekspert ds. żywienia rozwiał jednak wszelkie wątpliwości na temat włókien, które tak chętnie usuwamy.

Czy czarna końcówka banana jest trująca? Mit o pająkach i ciemnych plamkach

Banany należą do najpopularniejszych owoców na świecie. Wiele osób zastanawia się jednak, czym w rzeczywistości jest charakterystyczna ciemna plamka na ich końcu i czy można ją bezpiecznie zjeść.

Okazuje się, że czarna końcówka banana jest całkowicie nieszkodliwa. To po prostu naturalna pozostałość po miejscu, w którym owoc był bezpośrednio połączony z bananowcem.

Te banany nie są dobre dla dzieci. Lepiej uważać Czy można jeść mocno dojrzałe banany? Niektórzy czekają na ten moment, aż na żółtej skórce pojawi się brąz – uważają, że takie owoce są słodsze. Im ciemniejsze, tym łatwiejsze do rozgniecenia – myślą z kolei rodzice. Często przekonani, że kolor na…

Choć popularny jest mit, że ciemny punkt to ślad po pająkach, w praktyce takie sytuacje są wyjątkowo rzadkie. Jeśli owoc rzeczywiście stał się kryjówką dla pajęczaka, można to łatwo rozpoznać po specyficznej, białej i lepkiej warstwie, która przypomina pajęczynę.

W środku owocu widoczne są czasami ciemniejsze plamki, które u wielu osób wywołują konsternację. Okazuje się, że stanowią one jedynie pozostałości po pestkach. Wszystkie te drobne niedoskonałości banana są jadalne i bezpieczne dla zdrowia. Jedynie od naszych upodobań zależy, czy zjemy je razem z owocem.

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Białe „nitki” na bananie: Czy trzeba je usuwać przed zjedzeniem?

Wiele nieporozumień budzą także charakterystyczne, białe „nitki”, które oplatają miąższ banana. Wielu z nas podczas obierania usuwa je, myśląc, że są niepotrzebne lub niesmaczne. W rzeczywistości jednak nie trzeba tego robić. Te podłużne włókna to tzw. pęczki łyka. Odpowiadają one za dostarczanie owocowi składników odżywczych oraz skutecznie wspomagają cały proces dojrzewania banana. Bez nich rozwój tego owocu nie byłby możliwy.

Sprawę tych włókien jednoznacznie wyjaśnił ekspert. Chemik i badacz żywienia Nicholas D. Gillitt w rozmowie z „Huffington Post” podkreślił, że włókna te prawdopodobnie zawierają więcej bardziej zróżnicowanych rodzajów błonnika. Naukowiec zwrócił uwagę, że stanowią one tak małą część banana, że można je jeść bez obaw.

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To, czy zdecydujemy się jeść owe „nitki” razem z owocem, czy jednak je usuniemy, pozostaje wyłącznie kwestią gustu. Jedno jest pewne – banany, niezależnie od drobnych niedoskonałości, pozostają pyszną i zdrową przekąską.