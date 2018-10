Polska będzie ściągać do siebie studentów Uniwersytetu Harvarda, jednej z najsłynniejszych i najlepszych uczelni świata. Jak ogłosił w Nowym Jorku premier Mateusz Morawiecki, studentów mają uczyć prezesi największych polskich spółek.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, w programie zaprezentowanym przez Mateusza Morawieckiego chodzi o zmianę wizerunku Polski i o wychowanie nowych partnerów biznesowych. Kilkunastu polskich prezesów weźmie do siebie po kilku studentów Harvardu i będzie ich uczyć Polski, przedsiębiorcy będą ich mentorami.

O nas krążą stereotypy, które pochodzą jeszcze z okresu komunizmu, gdzie postrzega się Polskę jako kraj mały - mówi jeden z przyszłych mentorów, prof.

Harvardczycy mogą u nas zostać, albo wrócić do Ameryki i być naturalnym partnerem biznesowym dla polskich firm. Ja mogę mu zaproponować: wracaj do kraju, ja mam produkty, my możemy stworzyć wspólne przedsięwzięcie, ja ci mogę pomóc być przedsiębiorcą - mówi Adam Góral, prezes Asseco.