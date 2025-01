508 tysięcy dolarów, czyli ponad 2 mln zł - za tyle właśnie sprzedano na aukcji dwie kartki z niedokończonymi słowami utworu "Mr Tambourine Man" Boba Dylana z jego notatkami na marginesach. O sprzedaży tej niezwykłej pamiątki za astronomiczną kwotę poinformowała BBC.

Kolekcja przedmiotów związanych z amerykańskim piosenkarzem i autorem tekstów Bobem Dylanem, dom aukcyjny Julien's Auction, styczeń 2025 / MARK HUMPHREY / PAP

Jak podała telewizja BBC News, ponad pół miliona dolarów kosztowały finalnie na aukcji dwie kartki papieru, na których zapisana została pierwsza, surowa wersja słów do utworu "Mr Tambourine Man". To jedna z najbardziej znanych piosenek Boba Dylana, która została też unieśmiertelniona przez kasowy hit „Młodzi gniewni” z Michelle Pfeiffer w roli głównej.

Na dwóch żółtych kartkach znalazły się napisane na maszynie słowa wspomnianego utworu w trzech różnych wersjach roboczych. Wśród nich nie było słów, które ostatecznie zostały zarejestrowane wraz z piosenką w 1965 roku, kiedy to została wydana.

O trwającym procesie twórczym nad słowami piosenki świadczą też ręcznie zapisane przez Dylana notatki na marginesach kartki.

/ MARK HUMPHREY / PAP

Trzecia wersja słów, jaka znalazła się na kartkach, jest najbliższa oryginalnemu tekstowi piosenki, jednak znalazły się tam znaczące zmiany, o czym informuje dom aukcyjny Julien’s Auctions, w którym odbyła się aukcja.

Wraz z kartkami z utworem dostępna jest też relacja Ala Aronowitza, w którego domu w marcu 1964 roku został on napisany. Dylan spędził u dziennikarza noc, pisząc i poprawiając słowa na jego maszynie do pisania. To właśnie Aronowitz znalazł kosz na śmieci "pełen falstartów", wśród których był szkic słów do "Mr Tambourine Man".

Miesiąc po wydaniu wspomnianej piosenki przez Dylana, swoją wersję nagrała grupa The Byrds. Trafiła ona na pierwsze miejsce listy Billboardu, a także w Wielkiej Brytanii. Tym samym została pierwszą kompozycją Dylana, która znalazła się na pierwszych miejscach list przebojów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W sumie na wspomnianej aukcji sprzedano pamiątki za łączną sumę półtora miliona dolarów.

Wśród wystawionych rzeczy znalazły się również obraz olejny z 1968 roku namalowany i podpisany przez Dylana, jego gitara elektryczna 1983 Fender Telecaster oraz dżinsowa kurtka, którą muzyk nosił w filmie "Płonące serce" z 1987 roku.