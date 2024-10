Maszynopis "Małego Księcia" z odręcznymi notatkami autora Antoine'a de Saint-Exupéry'ego można kupić za 1,25 mln dolarów, czyli około 5 mln zł. Najczęściej tłumaczona książka na świecie została wystawiona na sprzedaż przez londyńską księgarnię Peter Harrington Rare Books.

Jest to najbardziej ekscytujący, najcenniejszy i najważniejszy dokument literacki, z którym miałam do czynienia - przyznała w rozmowie z portalem Artnet Sammy Jay, starsza specjalistka ds. literatury w Peter Harrington Rare Books. Możliwość zbliżenia się do twórczego procesu Saint-Exupéry'ego jest ekscytująca, a nawet wzruszająca - dodała.