Sekret idealnego jajka sadzonego ujawniony. Dodaj ten składnik!

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Jajko sadzone to klasyk, który nigdy się nie nudzi i śniadaniowy pewniak od lat królujący na polskich stołach. Jest to przysmak tani, uniwersalny i szybki w przygotowaniu. Wystarczy rozgrzać patelnię, wbić jajka i po kilku minutach cieszyć się smakiem. Ale czy wiesz, że wystarczy jeden prosty składnik, by nadać temu zupełnie nowy wymiar smaku?

Jeden składnik, który robi różnicę

Choć najczęściej sięgamy po sól, pieprz czy odrobinę chili, istnieje jeden produkt, który potrafi całkowicie odmienić smak jajka sadzonego. Mowa o... koncentracie pomidorowym! Ten niepozorny dodatek, znany głównie jako baza do sosów, zyskuje coraz większą popularność jako patent na urozmaicenie śniadania.

Koncentrat pomidorowy wprowadza intensywną, lekko pikantną i aromatyczną nutę, która sprawia, że nawet zwykłe jajko staje się prawdziwą ucztą dla podniebienia.

Jak przygotować jajko sadzone z koncentratem pomidorowym?

Nie potrzebujesz wyrafinowanych umiejętności kulinarnych ani długiej listy składników. Wystarczy odrobina kreatywności i koncentrat pomidorowy. Oto sprawdzony sposób na idealne jajko sadzone z pomidorową nutą:

1. Rozgrzej patelnię i dodaj odrobinę oleju.

2. Na rozgrzany tłuszcz nałóż około jednej łyżeczki koncentratu pomidorowego na każde jajko. Smaż chwilę, aż koncentrat lekko przyciemnieje i zacznie intensywnie pachnieć.

3. Wbij jajko bezpośrednio na koncentrat. Dzięki temu na spodzie jajka powstanie chrupiąca, aromatyczna skorupka.

4. Dopraw do smaku – klasyczna sól i pieprz sprawdzą się świetnie, ale możesz też sięgnąć po chili, paprykę, świeżą bazylię czy natkę pietruszki.

To prosty sposób, by nawet zwykłe jajko sadzone zyskało głębię smaku i niepowtarzalny aromat.

Pomidor i jajko – duet idealny

Jeśli jesteś fanem połączenia jajek i pomidorów, koniecznie spróbuj również szakszuki – dania wywodzącego się z Bliskiego Wschodu i kuchni północnoafrykańskiej. W tej potrawie jajka gotowane są bezpośrednio w pikantnym sosie pomidorowym z dodatkiem cebuli, czosnku, papryki i aromatycznych przypraw. To sycąca i rozgrzewająca propozycja nie tylko na śniadanie!

Szybki przepis na szakszukę:

- Podsmaż na oliwie cebulę i czosnek.

- Dodaj pokrojoną paprykę i pomidory.

- Przypraw solą, pieprzem, papryką i kuminem.

- Gdy sos się zagotuje, wbij jajka i przykryj patelnię, aż białko się zetnie.

- Posyp świeżą kolendrą lub natką pietruszki.

Tak przygotowana szakszuka to prawdziwa eksplozja smaków na talerzu!

Koncentrat pomidorowy – nie tylko do sosów

Koncentrat pomidorowy to produkt, który warto mieć w każdej kuchni. Powstaje z dojrzałych pomidorów, które są gotowane i zagęszczane do formy gęstej pasty. Dzięki temu zachowuje nie tylko smak, ale i cenne wartości odżywcze pomidorów: likopen, witaminę C, witaminę A, potas oraz błonnik.

Co ważne, koncentrat jest bardzo wydajny – już niewielka ilość wystarczy, by nadać potrawie intensywny smak. Jest niskokaloryczny, nie zawiera tłuszczu, a w wersji niesolonej – mało sodu.

Dlaczego warto sięgnąć po koncentrat pomidorowy?

Poza walorami smakowymi, koncentrat pomidorowy wykazuje szereg korzyści zdrowotnych. Zawarty w nim likopen może wspierać pracę serca i działać przeciwzapalnie. To także szybki i wygodny sposób na wzbogacenie codziennych posiłków o cenne składniki odżywcze.

Spróbuj już dziś i przekonaj się, jak jeden prosty składnik może odmienić smak Twojego śniadania!

