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PS5 Pro może być świetnym prezentem na święta 2026, jeśli obdarowana osoba gra na PlayStation, ma telewizor 4K i zwraca uwagę na płynność oraz jakość obrazu. Przed zamówieniem sprawdź trzy rzeczy: jaką konsolę gracz ma teraz, czy zbiera gry na płytach i w jakie tytuły najczęściej gra. To pomoże Ci ocenić, czy wykorzysta możliwości wersji Pro.

Co PS5 Pro daje graczowi, który już ma zwykłą PS5?

Różnicę najłatwiej dostrzec w grach przygotowanych z myślą o PS5 Pro. Konsola może zaoferować ostrzejszy obraz, lepsze efekty świetlne i wyższą lub stabilniejszą płynność. Technologia PSSR poprawia wygląd obrazu w obsługiwanych tytułach. Efekt zależy od gry i jej ustawień. Nie każda produkcja działa w 4K i 120 klatkach na sekundę.

Jak sprawdzić, czy taki prezent ma sens? Zapytaj mimochodem, w co bliska osoba teraz gra, i poszukaj tych tytułów wśród gier z oznaczeniem „PS5 Pro Enhanced”. Jeśli lubi szczegółową grafikę i płynny obraz, PS5 Pro ma większe szanse ją ucieszyć. Do okazjonalnej gry zwykła PS5 może wystarczyć.

Atutem wersji Pro jest też dysk SSD o pojemności 2 TB. Pomieści więcej gier, choć część przestrzeni zajmuje system. Jeśli gracz korzysta już z PS5, może grać na Pro w posiadane gry na PS5.

Jak sprawdzić przed zakupem, czy PS5 Pro będzie trafionym prezentem?

Zacznij od kolekcji gier. Standardowa PS5 Pro nie ma wbudowanego napędu optycznego. Kto kupuje pudełkowe wydania, wymienia się płytami ze znajomymi albo ogląda filmy Blu-ray, będzie potrzebować zgodnego napędu kupowanego osobno. Bez niego zagra w gry cyfrowe przypisane do swojego konta, ale nie w egzemplarze na płytach. Na stronie sklepu upewnij się, czy oglądasz samą konsolę, czy zestaw z napędem – to zmienia łączny koszt prezentu.

Sprawdź też ekran, przy którym gracz spędza czas. Na telewizorze 4K łatwiej docenić poprawę szczegółów. Jeśli zależy mu na wysokiej liczbie klatek, przyda się ekran obsługujący 120 Hz; sama konsola nie podniesie częstotliwości odświeżania telewizora. Na ekranie Full HD część zmian będzie mniej widoczna.

Przed włożeniem konsoli do koszyka przejdź krótką listę:

Czy obdarowana osoba gra na PlayStation, czy na innej platformie? Posiadane gry na Xboxa lub Nintendo Switcha nie uruchomią się na PS5 Pro. Czy ma gry na płytach? Jeśli tak, dolicz zgodny napęd i sprawdź, czy jest dostępny. Czy ma już PS5? Wtedy prezent oznacza wymianę sprzętu, a nie dostęp do nowej biblioteki gier. Czy konsola będzie stała pionowo? Podstawka pionowa jest osobnym akcesorium, które czasem warto dokupić.

Kiedy kupić PS5 Pro pod choinkę, a kiedy wybrać inny prezent?

PS5 Pro ma sens jako duży prezent dla osoby, która dużo gra, zna różnice między trybami grafiki i wydajności, a poprawę obrazu zobaczy na swoim ekranie. Sprawdzi się też przy planowanej wymianie PS4. Jeśli gracz ma już PS5 i jest z niej zadowolony, sprawdź, czy w ogóle chce ją wymieniać. Być może bardziej ucieszy go gra lub akcesorium, o którym wspominał.

Policz pełny budżet: konsola, ewentualny napęd, gra i drugi kontroler do wspólnej zabawy. Jeden DualSense jest w zestawie z konsolą, ale dodatkowy pad przyda się tylko wtedy, gdy domownicy grają razem.

Jeśli nie znasz odpowiedzi na najważniejsze pytania, zaproponuj wspólny zakup konsoli po świętach. Kiedy chodzi o świąteczne prezenty możesz poszukać gry lub akcesorium dopasowanego do sprzętu, który obdarowana osoba już ma. PS5 Pro będzie trafionym upominkiem wtedy, gdy da graczowi to, na czym mu zależy: więcej miejsca na gry albo lepsze wrażenia w ulubionych tytułach.