Kompletna ochrona posiadłości – jakie rozszerzenia warto włączyć do podstawowej polisy domowej?

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Podstawowa polisa chroni mury i wyposażenie domu, ale przy bardziej rozbudowanym majątku często przydaje się szerszy zakres. Laptop zabierasz do pracy, rower trzymasz poza posesją, a zakup pompy ciepła kosztuje Cię często nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do tego dochodzą awarie, przy których liczy się szybka pomoc fachowca. Dlatego przed zakupem polisy sprawdź, jakie rozszerzenia odpowiadają temu, jak korzystasz z nieruchomości.

Assistance domowy – pomoc po awarii

Assistance przydaje się wtedy, gdy potrzebujesz hydraulika, elektryka, ślusarza czy szklarza. W zależności od wariantu polisa pokrywa organizację wizyty albo również koszt samej interwencji i części zamiennych.

Przed wyborem sprawdź, ile razy w roku skorzystasz z takiej pomocy i jaki limit obowiązuje przy jednej usłudze. Ważny jest też katalog awarii objętych assistance.

OC w życiu prywatnym – gdy uszkodzisz cudze mienie

OC w życiu prywatnym przydaje się np. wtedy, gdy woda z Twojego domu zaleje sąsiednią nieruchomość albo domownik przypadkowo uszkodzi cudzą rzecz.

Przy wyborze zwróć uwagę przede wszystkim na sumę gwarancyjną. Sprawdź też wyłączenia odpowiedzialności, spisane w OWU. W szerszych wariantach ochrona dotyczy również szkód w sprzęcie sportowym, który ubezpieczony posiadał na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia (pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień do korzystania z wyżej wymienionego sprzętu, jeżeli są one wymagane).

Ubezpieczenie rzeczy poza domem

Laptop, smartfon, aparat czy rower często zabierasz ze sobą. Dlatego sprawdź, czy zakres polisy obejmuje także przedmioty używane poza miejscem zamieszkania.

W dostępnych ofertach suma takiego ubezpieczenia wynosi od 100 do 30000 zł. Ochrona terytorialna może dotyczyć Polski, a w wybranych wariantach również innych krajów. Zakres obejmuje m.in. urządzenia elektroniczne, sprzęt sportowy, rowery, hulajnogi elektryczne oraz dokumenty.

Fotowoltaika i pompa ciepła – sprawdź osobny zakres

Jeśli masz instalację fotowoltaiczną albo pompę ciepła, sprawdź, na jaką kwotę są one objęte ochroną. To elementy o dużej wartości, a ich naprawa po szkodzie oznacza wysoki wydatek.

Suma ubezpieczenia instalacji związanych z zieloną energią sięga 300 tys. zł. Niektóre polisy przewidują także wsparcie przy przerwie w pracy instalacji, jeśli wynika ona ze zdarzenia objętego ochroną.

Ochrona psa lub kota

Rozszerzenie polisy może dotyczyć także zwierząt domowych. Ubezpieczenie psa lub kota obejmuje zwykle skutki nieszczęśliwego wypadku, jego zaginięcie lub kradzież.

Przed zakupem sprawdź, w jakich sytuacjach przysługuje świadczenie i jakie limity przewiduje umowa.

Wynajmujesz dom? Sprawdź dodatkowe rozszerzenia

Jeśli wynajmujesz nieruchomość, przydatne jest rozszerzenie dotyczące szkód spowodowanych przez najemców. Ochrona obejmuje np. zalanie sąsiada, jeśli odpowiedzialność za zdarzenie ponosi osoba najmująca lokal.

W części ofert przy zawieraniu umowy nie trzeba podawać danych najemców, co upraszcza korzystanie z takiego rozwiązania przy częstszej zmianie lokatorów.

Jak dobrać rozszerzenia do ubezpieczenia domu?

Przy wyborze ubezpieczenia domu zacznij od tego, co ma największą wartość i co najczęściej narażasz na szkodę. Jeśli często korzystasz ze sprzętu poza domem, sprawdź ochronę ruchomości. Przy pompie ciepła lub fotowoltaice zwróć uwagę na osobne sumy ubezpieczenia. Gdy wynajmujesz nieruchomość, przeanalizuj szczegóły OC najemcy.

Dobrze dobrane rozszerzenia powinny odpowiadać konkretnym elementom majątku i sytuacjom, w których podstawowy wariant nie zapewnia wystarczającego zabezpieczenia.