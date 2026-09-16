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Tajemnicza wysypka - skóra jak poparzona tosterem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (13:56)

Przed zjawiskiem „tostowej skóry” ostrzegają lekarze z Wielkiej Brytanii. Po pomoc przyszedł tam pacjent - wchodzący w nastoletni etap swojego życia. Zdiagnozowano u niego ab igne (EAI). Jak się okazało – chłopiec codziennie przez osiem godzi miał na swoim brzuchu oparty laptop.

Tajemnicza wysypka - skóra jak poparzona tosterem
zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Lekarze z Wielkiej Brytanii ostrzegają przed zjawiskiem „tostowej skóry” (ab igne, EAI), które powstaje w wyniku długotrwałego działania niskiego ciepła na skórę, np. od laptopa opieranego o ciało przez wiele godzin.
  • Przypadek nastoletniego chłopca, który po codziennym oparciu laptopa o brzuch przez 8 godzin dziennie, rozwinął siatkowatą wysypkę, potwierdza, że problem może dotyczyć coraz większej liczby osób korzystających z urządzeń elektrycznych.
  • Syndrom jest zwykle odwracalny i wysypka znika po kilku tygodniach, jednak w niektórych przypadkach zmiany skórne mogą pozostać na stałe.
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EAI ma formę siatkowatej wysypki – która powstaje w efekcie długiego narażenia skóry na działanie ciepła niskopoziomowego. Może powstawać w wyniku działania termoforów lub poduszek rozgrzewających – ale przyczyną mogą być także urządzenia elektryczne.

Z przekazanych przez szpital informacji wynikało, że młody pacjent - który trafił na dziecięcy oddział ratunkowy - miał coś w rodzaju „samoistnych siniaków”. To była wysypka niewiadomego pochodzenia. Chłopiec czuł się dobrze, nie miał urazu, ani innych objawów - takich jak choćby gorączka czy utrata masy ciała. Badania także wyszły prawidłowo – dlatego opuścił szpital.

Dwa tygodnie później wrócił z nasiloną – i tym razem także bolącą – wysypką, która zaczęła złuszczać się. W wywiadzie ustalono, że  chłopak uczył się w domu i korzystał z laptopa. Podczas ładowania – urządzenie opierał o brzuch.

Pamiątka na zawsze?

Syndrom „tostowej skóry” – to najczęściej zjawisko odwracalne i wysypka schodzi po kilku tygodniach. Tak było w przypadku wspomnianego, młodego Brytyjczyka. W niektórych sytuacjach ślady mogą zostać jednak na trwałe.

Pacjentów z wysypką w kształcie „siateczki” – będzie prawdopodobnie coraz więcej, bo coraz częściej w różnych miejscach i sytuacjach korzystamy z urządzeń elektrycznych.


Tagi: skóra wysypka
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