RMF24

Latem, stopy muszą unieść i znieść wiele. Wycieczki i podróże z ciężkimi bagażami, spacery i wyprawy po: twardej, miękkiej, kamienistej czy piaszczystej nawierzchni, kąpiele w różnych zbiornikach wodnych. Takie zabiegi nie wpływają korzystnie na ich kondycję i jesteśmy już tylko o krok do problemów, które przekładają się na nasze zdrowie i samopoczucie.

Nic tak nie relaksuje po całym dniu, jak moczenie stóp – a jeżeli do ciepłej wody dodamy jeszcze sól lub olejki eteryczne i damy im 10 do 15 min, to łatwiej będzie usunąć z nich martwy naskórek i zrogowacenia. Kolejny krok to peeling – najlepiej regularny, 2 razy w tygodniu. Łuszczenie się naskórka to naturalny proces, który warto wspierać.

Wakacje to wysokie temperatury, gorące nawierzchnie i słona woda – a efekt prosty do przewidzenia: sucha skóra. To nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim przyczyna wielu nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak:

twardnienie,

pęknięcia,

ból,

świąd.

Pomocne będzie nawilżanie preparatami, zawierającymi mocznik i wyciągi roślinne.

W czasie wysokich temperatur uwalniamy i odsłaniamy stopy – pozbywamy się skarpet i ciężkiego obuwia. Skoro mowa o wysokich temperaturach i słońcu – to zbyt rzadko pamiętamy o tym, żeby chronić przed nim nogi i stopy właśnie. Skóra na nich - tak samo jak reszta ciała – wymaga nasmarowania kremem z filtrem, bo także narażona jest na niekorzystne działanie promieniowania UV. To zagrożenie poparzeniem i większe ryzyko starzenia się oraz rozwoju nowotworu.

Dokładnie osuszaj stopy po każdej kąpieli w basenie i zbiorniku wodnym. O ten rejon ciała możemy dbać także od środka – dostarczając organizmowi witamin: A, C, E, B i minerałów: cynk, krzem, żelazo. Warto sięgać po świeże, sezonowe warzywa i owoce.

Dlaczego warto pielęgnować stopy – zwłaszcza latem

Tutaj nie chodzi tylko o kwestię estetyki. Zdrowa skóra stóp to uczucie lekkości i lepsze samopoczucie. Jeżeli są ciężkie i obolałe, to ma to wpływ na naszą kondycję i może wywoływać wiele innych dolegliwości.

Codzienna pielęgnacja pozwala: