Nic tak nie relaksuje po całym dniu, jak moczenie stóp – a jeżeli do ciepłej wody dodamy jeszcze sól lub olejki eteryczne i damy im 10 do 15 min, to łatwiej będzie usunąć z nich martwy naskórek i zrogowacenia. Kolejny krok to peeling – najlepiej regularny, 2 razy w tygodniu. Łuszczenie się naskórka to naturalny proces, który warto wspierać.
Wakacje to wysokie temperatury, gorące nawierzchnie i słona woda – a efekt prosty do przewidzenia: sucha skóra. To nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim przyczyna wielu nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak:
- twardnienie,
- pęknięcia,
- ból,
- świąd.
Pomocne będzie nawilżanie preparatami, zawierającymi mocznik i wyciągi roślinne.
W czasie wysokich temperatur uwalniamy i odsłaniamy stopy – pozbywamy się skarpet i ciężkiego obuwia. Skoro mowa o wysokich temperaturach i słońcu – to zbyt rzadko pamiętamy o tym, żeby chronić przed nim nogi i stopy właśnie. Skóra na nich - tak samo jak reszta ciała – wymaga nasmarowania kremem z filtrem, bo także narażona jest na niekorzystne działanie promieniowania UV. To zagrożenie poparzeniem i większe ryzyko starzenia się oraz rozwoju nowotworu.
Dokładnie osuszaj stopy po każdej kąpieli w basenie i zbiorniku wodnym. O ten rejon ciała możemy dbać także od środka – dostarczając organizmowi witamin: A, C, E, B i minerałów: cynk, krzem, żelazo. Warto sięgać po świeże, sezonowe warzywa i owoce.
Dlaczego warto pielęgnować stopy – zwłaszcza latem
Tutaj nie chodzi tylko o kwestię estetyki. Zdrowa skóra stóp to uczucie lekkości i lepsze samopoczucie. Jeżeli są ciężkie i obolałe, to ma to wpływ na naszą kondycję i może wywoływać wiele innych dolegliwości.
Codzienna pielęgnacja pozwala:
- uniknąć przesuszeń i pęknięć,
- zachować miękką skórę,
- uchronić stopy przed odciskami i otarciami,
- przyspieszyć regenerację.