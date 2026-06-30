RMF24

Zwykle, za lekarzami zachęcamy do aktywności fizycznej - tym razem jednak ostrzegamy. Trzydziesto, czterdziestoletnie osoby - które wyszły pobiegać w czasie największego upału - były w ostatnich dniach pacjentami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Przyczyną było odwodnienie, ale też nagłe zatrzymanie krążenia. Na SOR trafiły osoby w sile wieku - którym wydawało się, że są zdrowe i wysportowane.

To są najczęściej osoby, które po prostu tracą przytomność. To jest bardzo groźne i bardzo zdradzieckie, bo w początkowej fazie w ogóle nie czujemy, że coś się z nami dzieje. Dopiero, kiedy następuje taka dezorientacja, to bardziej zauważają to osoby postronne niż my – tłumaczy w rozmowie z Twoim Zdrowiem RMF24 mjr. lek. Łukasz Wawrzyniak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

Specjaliści apelują, żeby zrezygnować z intensywnego ruchu i treningów w czasie, gdy słońce grzeje najmocniej. Lepiej wybrać godziny poranne lub wieczorne.

Najczęściej nie wiemy, jak groźne są upały

Nie wolno bagatelizować temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza.

W czasie rekordowych upałów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie - jest zdecydowanie więcej pacjentów. Tylko jednego dnia trafiło tam około dwudziestu osób po udarach cieplnych, wymagających hospitalizacji. W większości byli to seniorzy, ale pojawili się także trzydziesto, czterdziestolatkowie – którzy zdecydowali się na aktywność fizyczną w największym upale.

Bardzo ważna informacja jest taka, że gdy chce nam się pić - to znaczy, że organizm jest już odwodniony. W upalne dni powinniśmy na bieżąco przyjmować płyny, minimum trzy litry wody dziennie – podkreśla mjr. lek. Łukasz Wawrzyniak.

Wydaje nam się, że jesteśmy silni – a nagle pojawia się osłabienie i potrzebna jest pomoc. Zmęczenie i dezorientacja – to sygnały ostrzegawcze ze strony organizmu.

Szczególnie zagrożone są dzieci i osoby starsze – które nie powinny wychodzić na zewnątrz w okolicach południa.