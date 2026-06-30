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Aktywność fizyczna to zdrowie, ale nie w czasie największych upałów

Autor: Publikacja: Wczoraj, 30 czerwca (23:30)

Zwykle, za lekarzami zachęcamy do aktywności fizycznej - tym razem jednak ostrzegamy. Trzydziesto, czterdziestoletnie osoby - które wyszły pobiegać w czasie największego upału - były w ostatnich dniach pacjentami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Aktywność fizyczna to zdrowie, ale nie w czasie największych upałów
  • W czasie największych upałów osoby w sile wieku, które podjęły intensywną aktywność fizyczną, trafiały do szpitala z odwodnieniem i nagłym zatrzymaniem krążenia, co jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ początkowe objawy bywają niezauważalne.
  • Specjaliści zalecają unikanie treningów w godzinach największego nasłonecznienia i wybieranie porannych lub wieczornych pór dnia, a także regularne nawadnianie organizmu – minimum trzy litry wody dziennie, ponieważ pragnienie oznacza już odwodnienie.
  • Wysokie temperatury powyżej 35 stopni powodują wzrost liczby pacjentów z udarami cieplnymi, zwłaszcza wśród seniorów i dzieci, które są szczególnie narażone i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz w południe.

Przyczyną było odwodnienie, ale też nagłe zatrzymanie krążenia. Na SOR trafiły osoby w sile wieku - którym wydawało się, że są zdrowe i wysportowane.

To są najczęściej osoby, które po prostu tracą przytomność. To jest bardzo groźne i bardzo zdradzieckie, bo w początkowej fazie w ogóle nie czujemy, że coś się z nami dzieje. Dopiero, kiedy następuje taka dezorientacja, to bardziej zauważają to osoby postronne niż my – tłumaczy w rozmowie z Twoim Zdrowiem RMF24 mjr. lek. Łukasz Wawrzyniak z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

Specjaliści apelują, żeby zrezygnować z intensywnego ruchu i treningów w czasie, gdy słońce grzeje najmocniej. Lepiej wybrać godziny poranne lub wieczorne.

Najczęściej nie wiemy, jak groźne są upały

Nie wolno bagatelizować temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza.

W czasie rekordowych upałów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie - jest zdecydowanie więcej pacjentów. Tylko jednego dnia trafiło tam około dwudziestu osób po udarach cieplnych, wymagających hospitalizacji. W większości byli to seniorzy, ale pojawili się także trzydziesto, czterdziestolatkowie – którzy zdecydowali się na aktywność fizyczną w największym upale. 

Bardzo ważna informacja jest taka, że gdy chce nam się pić - to znaczy, że organizm jest już odwodniony. W upalne dni powinniśmy na bieżąco przyjmować płyny, minimum trzy litry wody dziennie – podkreśla mjr. lek. Łukasz Wawrzyniak.

Wydaje nam się, że jesteśmy silni – a nagle pojawia się osłabienie i potrzebna jest pomoc. Zmęczenie i dezorientacja – to sygnały ostrzegawcze ze strony organizmu.

Szczególnie zagrożone są dzieci i osoby starsze – które nie powinny wychodzić na zewnątrz w okolicach południa.

Źródło: Twoje Zdrowie
Tagi: sportowiec upały gorąc aktywność fizyczna nagłe zatrzymanie krążenia udar cieplny

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