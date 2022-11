"Liczę, że ustawa odległościowa (wiatrakowa - przyp. red.) jeszcze w listopadzie trafi pod obrady Sejmu" – mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM Jadwiga Emilewicz – posłanka PiS, była wicepremier i minister rozwoju. Jak mówiła, będzie starała się przekonać Solidarną Polskę, żeby zgodziła się na tę ustawę.

Jadwiga Emilewicz / Jakub Rutka / RMF FM

"Jeżeli mówimy o KPO, mamy bodaj 26 kamieni milowych, sami je wpisaliśmy do Krajowego Planu Odbudowy. Te pierwsze dwa, niezbędne do tego, aby zaliczki były wypłacone, to jest ustawa odległościowa, czyli ustawa liberalizująca zasady budowy wiatraków na lądzie, a druga to fundusz transportu niskoemisyjnego. To jest rzecz prostsza, bo ona dotyczy tak naprawdę rozporządzenia, nie zmian ustawowych" - mówiła Emilewicz.

Jak dodała, będzie chciała przekonać Solidarną Polskę, żeby zagłosowała za ustawą wiatrakową. Mówiła, że w tym przypadku nie chodzi o to, że "Unia nam każe". "To jest wynik zdroworozsądkowego podejścia. My tej energii odnawialnej w dobrych proporcjach potrzebujemy" - podkreślała.

"Będę przekonywać koalicjanta. Jeśli to się nie uda, to myślę, że jesteśmy w stanie taką ustawę przyjąć większością głosów w parlamencie, także ponad podziałami politycznymi" - dodawała.

Emilewicz podkreślała, że pieniądze z KPO są nam potrzebne.

Jadwiga Emilewicz zauważyła także, że 2023 będzie trudnym rokiem. "Ja mówiłam o tym kilka miesięcy temu, że my mierzymy się dzisiaj interwencyjne z cenami nośników energii, ale one nie będą niższe w przyszłym roku. I bez tarczy (antyinflacyjnej - przyp. red.) te koszty byłby wysokie" - podkreślała.

Mariusz Piekarski zauważył, że jak nie będzie tarczy antyinflacyjnej, to na normalnym poziomie będzie chociażby akcyza na paliwo. Wówczas podjeżdżając na stację benzynową będzie złotówkę drożej.

"Od września obserwujemy spadki cen za baryłkę ropy, więc jest pytanie, na ile tutaj jest przestrzeń do tego, żeby ograniczyć marżę i myślę, że to jest miejsce do dyskusji ze spółkami zarówno paliwowymi, jak i energetycznymi" - zaznaczała

Jakie działania może podjąć rząd? "Jeśli mówimy o mechanizmach osłonowych, to one będą bardziej punktowe niż powszechne, czyli będą dotyczyły tych najbardziej wrażliwych odbiorców" - mówiła.

Czyli pojawią się kryteria dochodowe? "Tak myślę, tak rozumiem słowa premiera. Budżet musi być też zasilany po to, żeby sprostać wydatkom i zobowiązaniom już zaciągniętym" - podkreślała Jadwiga Emilewicz.

"Na pewno jest przestrzeń do - powiedziałabym - świadomego nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ten silny nadzór w przyszłym roku będzie bardzo istotny, być może bez konieczności wprowadzania regulowanych cen - myślę, że to jest ostateczność" - zaznaczała.