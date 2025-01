"Media społecznościowe i fakt, że „każdy ma swoją prawdę” ułatwia sterowanie tym, jakie informacje mogą dotrzeć do danej grupy społecznej. Widzieliśmy w raporcie dotyczącym wpływów rosyjskich, że dezinformacja klimatyczna to jedna z broni Putina. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że dopłaty do energii, głównie do paliw kopalnych, to jest 7 proc. produktu globalnego brutto w skali globu. 7 proc. z naszych podatków jakimiś dziwnymi drogami idzie na to, żeby magnaci naftowi, Putin, kraje arabskie otrzymywały nasze pieniądze. To bardzo poważny problem. Płacimy za energię i paliwa dużo więcej niż nam się wydaje, tylko te pieniądze są od nas zabierane w „inny” sposób - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi z PAN.

Prof. Szymon Malinowski / Archiwum RMF FM

Stany Zjednoczone wycofują się z porozumień paryskich dotyczących ochrony klimatu, a Unia Europejska pod polską prezydencją zapowiada rewizję Zielonego Ładu ze względu na koszty energii.

Czy to koniec polityki klimatycznej, jaką znamy i czy na naszych oczach polityka i ekonomia wygrywają z koniecznością ochrony planety? O to m.in. Piotr Salak pytał swojego gościa.

Czy nie stać nas na politykę proklimatyczną?

Walka z globalnym ociepleniem odbywa się w minimalnym zakresie. Jak widać, temperatury gwałtownie rosną, emisje są rekordowe. Mamy rekordowy przyrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze za ubiegły rok, w związku z tym to, że mówimy dużo o walce z globalnym ociepleniem, nie znaczy, że dużo robimy. Ruch prezydenta Trumpa ma fatalne skutki, bo przynosi różne dodatkowe działania i przekonuje niektórych niezdecydowanych, że nie warto nic robić. Prezydent Trump ma wielki wpływ na opinię publiczną - powiedział prof. Szymon Malinowski.

Wychodzi na to, że nie stać nas na ratowanie siebie, bo tu nie chodzi o ratowanie planety. To smutna konstatacja. Problem Unii Europejskiej i w pewnym sensie problem prezydenta Trumpa ma swoje korzenie w dezinformacji. Widzimy zmiany w postawie opinii publicznej - stwierdził naukowiec.

Krótko mówiąc: 7 proc. z naszych podatków jakimiś dziwnymi drogami idzie na to, żeby magnaci naftowi, Putin, kraje arabskie otrzymywały nasze pieniądze. To bardzo poważny problem. Płacimy za energię i paliwa dużo więcej, niż nam się wydaje, tylko te pieniądze są od nas zabierane w „inny” sposób - wyjaśnił.

"Drill, baby, drill"

Wołanie Trumpa o powrót do chłopskiego rozumowania w kwestii energii to maskowanie tego, co jest w interesie ludzi takich, jak on - powiedział prof. Szymon Malinowski.

To "Drill, baby, drill" ("Wierć, kochanie, wierć" - słowa Donalda Trumpa, hasło kampanii republikanów w 2008 roku - przyp. red.) nie oznacza, że USA mają jakieś niewiarygodne ilości ropy, którą mogą zacząć wydobywać i nam sprzedawać. Wcale nie mają tak dużo ropy, a drążenie na Alasce jest kosztowne - powiedział prof. Szymon Malinowski - stwierdził profesor nauk o Ziemi.

Kwestia energii to nie tylko kwestia energii odnawialnej. Na szczęście trochę już myślimy o budowie elektrowni jądrowej. To są źródła nieemisyjne - dodał naukowiec.

My mówimy abstrakcyjnie o ratowaniu planety, używamy oksymoronów typu "zielona energia". Gdyby mówić o tym inaczej: że domy zabierze nam powódź, że nie będziemy mieli dobrych plonów, że nasze pola i lasy strawi ogień, że się ugotujemy, że nie będziemy mieli co włożyć do garnka - może to by zmieniło nasze myślenie (...). 1,5 miliona ludzi w Nigerii i Mali została wysiedlona z powodu powodzi. My też mamy już mniej plonów niż mieliśmy. Za mało jest przekazu, co możemy zrobić. Potrafimy dopłacać do różnych rzeczy z naszych podatków, a powinniśmy zarabiać na produkowaniu energii, magazynowaniu jej - powiedział prof. Malinowski.

