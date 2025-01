Około 2 tys. lat - właśnie tyle ma rzeźba porzucona w worku na śmieci w okolicach miasta Saloniki w północnej Grecji. O szokującym znalezisku - marmurowym posągu najprawdopodobniej z epoki hellenistycznej, który przedstawia kobietę - poinformowała grecka policja.

/ /HANDOUT/AFP/East News/Shutterstock / East News

Skarb z epoki hellenistycznej odkryty w najmniej oczekiwanym miejscu

W worku na śmieci w okolicach Salonik, dokładnie w Neoi Epivates, znaleziono porzucony marmurowy posąg kobiety, datowany na epokę hellenistyczną (320–30 p.n.e.) - przekazała grecka policja w środę.

Starożytny posąg znaleziony niedaleko Salonik, drugiego co do wielkości miasta w Grecji, ma ok. 80 centymetrów i przedstawia postać kobiecą bez głowy. Nie wiadomo na razie, jak duża jest jej wartość historyczna, jednak odnalezienie jej wzbudziło niebywałą sensację nie tylko w środowisku znawców sztuki.

Zdjęcie opublikowane przez grecką policję 22 stycznia 2025. Starożytny posąg znaleziony w czarnej plastikowej torbie w pobliżu pojemników na śmieci na ulicy w Salonikach / HANDOUT/AFP/East News / East News

"Władze wszczęły dochodzenie w celu ustalenia, kto wyrzucił artefakt. Na krótko zatrzymano jedną osobę. Została przesłuchana. Pomnik zostanie przekazany lokalnym władzom zajmującym się antykami w celu konserwacji i dalszych badań. One ocenią jego wartość" - przekazały w komunikacie greckie służby.