​Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki będzie w środę gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Wywiad poprowadzi Tomasz Terlikowski, gospodarz porannego programu w naszej internetowej stacji.

Trzydziestopięciogodzinny czas pracy w tygodniu, a może czterodniowy tydzień i trzydniowy weekend - co jest lepsze i dlaczego urzędnicy we Włocławku pracują krócej, ale pięć dni w tygodniu? O to zapytamy prezydenta miasta, które jako jedno z pierwszych wprowadziło krótszy tydzień pracy. Czy to rozwiązanie się sprawdza, czy nikt na nie nie narzeka i czy pomysł ten powinien być wprowadzany gdzie indziej?

W czasie rozmowy padnie także pytanie o pomysł Krzysztofa Kukuckiego, który chciałby innego podziału na województwa i umieszczenia stolicy jednego z nowych województw (kujawsko-mazowieckiego) właśnie we Włocławku. Czy ten pomysł ma szanse realizacji i co na to mieszkańcy?

Ale w czasie rozmowy nie zabraknie też pytań o przekazywanie mieszkań "prymusom", którzy mogą pochwalić się najlepszymi wynikami w nauce, a także o to, czy prezydent nie powinien się bardziej skupić na dostępności żłobków, niż na podziałach administracyjnych.

