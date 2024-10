"Patrzymy na to, co nas otacza i widzimy, że czasy robią się niespokojne. W Europie Środkowej trzeba wydawać dużo więcej środków na obronę. Sąsiedztwo jest niespokojne, Rosja jest agresywna i dąży do rewizji granic" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, pytany o trwającą agresję Rosji na Ukrainę. Gość Tomasza Terlikowskiego dodał, że "jesteśmy tym pokoleniem, które musi być szczególnie czujne i liczyć na sojusze, ale też zbudować własną odporność na potencjalne ataki w różnej sferze".

Rosja dąży do rewizji granic

Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 był Paweł Kowal - poseł Koalicji Obywatelskiej, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy.

Jednym z tematów rozmowy była sytuacja za naszą wschodnią granicą i trwającą agresją Rosji na Ukrainę. Czy powinniśmy się obawiać rozszerzenia tego konfliktu?

Patrzymy na to, co nas otacza i widzimy, że czasy się robią niespokojne. W Europie Środkowej trzeba wydawać dużo więcej środków na obronę, ale też trzeba rozumieć obronę i reagowanie w ogóle na sytuacje kryzysowe, jako zadanie społeczne, czyli szersze szkolenia społeczne, obrona cywilna, wydatki na wojsko. Czas się zmienił, sąsiedztwo jest niespokojne. Rosja jest bardzo agresywna i dąży do rewizji granic - mówił Paweł Kowal.

Kowal o słowach gen. Kukuły

Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa o ostatnie słowa Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukuły, który powiedział, że "Jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa".

Jesteśmy tym pokoleniem, które musi być szczególnie czujne i liczyć na sojusze, ale też zbudować własną odporność na potencjalne ataki w różnej sferze. I jeszcze jedno, myślę, że może najważniejsze w tym wszystkim, że dzisiaj stanąć z bronią, to niekoniecznie znaczy zawsze stać na granicy i czekać na czołgi. Dzisiaj to znaczy być czujnym w internecie. Dzisiaj to znaczy ochronić infrastrukturę krytyczną. Podstawą do zrozumienia dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo są wydatki na obronność, własna zdolność produkcji amunicji i obrona cywilna, czyli myślenie w kategoriach społecznych, szerokich o tym, jak reagować- komentował poseł Koalicji Obywatelskiej.



Nie ma co usypiać opinii publicznej i obywateli, że jest spokojnie, bo spokojnie nie jest, czasy są faktycznie przedwojenne. To są czasy, które wymagają czujności. 1939 rok się nie powtórzy, każda wojna jest inna – zaznaczył gość Tomasza Terlikowskiego.

Kowal o rozmowach pokojowych Ukraina - Rosja

W Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 pojawił się też wątek zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę i ewentualnych rozmów pokojowych z Rosją.

Jest w tym momencie nastrój, jakby miały być. Pewnie gdzieś w kuluarach jakieś kanały komunikacyjne są. Czy doprowadzą do realnego przerwania walk w najbliższych miesiącach? – zastanawiał się Kowal. Moim zdaniem wielki znak zapytania. Kluczem do zakończenia wojny w Ukrainie jest odsunięcie Putina przez jego otoczenie. Ono pewnie kiedyś nastąpi. Ale kiedy – nie wiemy. Na pewno będzie niespodziewane – dodał. Najbardziej prawdopodobny jest wariant, że otoczenie Putina podejmie próbę podmienienia go kimś, kto już jest na Kremlu, a potem kimś, kto jest na emigracji– stwierdził.

Kowal o wyborach prezydenckich w USA

Tomasz Terlikowski zapytał też swojego gościa o nadchodzące wybory prezydenckie w USA. Tam w wyścigu do Białego Domu biorą udział Kamala Harris i Donald Trump.

Kto wygra w USA, pewnie się zdecyduje w Pensylwanii. Dzisiaj nic nie pozwala powiedzieć z pewnością, że na pewno wygra Trump, walka będzie toczyła się do ostatniej chwili– skomentował Paweł Kowal.

Jak dodawał, jest zwolennikiem polityki profesjonalnej. Taką politykę prowadzi obecny rząd, a to oznacza mieć kontakt z obozami politycznymi w USA – stwierdził. Jak podkreślił, niezależnie od tego czy wygra Harris, czy Trump, świat trwa.

Musimy być przygotowani do rozmowy z każdym i jesteśmy. Będziemy rozmawiać z każdym– zapewnił.