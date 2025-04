Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z PSL-Trzeciej Drogi. Porozmawiamy m.in. o wsparciu ludowców dla kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, ataku hakerskim na PO oraz burzliwym posiedzeniu Sejmu.

Z Michałem Kamińskim z koalicji rządzącej porozmawiamy m.in. o wyborach prezydenckich. Zapytamy o kampanię głównych kandydatów oraz szanse na poprawę sondażowego wyniku przez Szymona Hołownię.

W sobotę w Racławicach (woj. małopolskie) odbędzie się Rada Naczelna PSL, a jednym z głównych tematów spotkania ma być kwestia wsparcia finansowego przez ludowców kampanii prezydenckiej kandydata Trzeciej Drogi na prezydenta Szymona Hołowni.

W rozmowie nie zabraknie sprawy ataku hakerskiego na PO czy ceł Donalda Trumpa wprowadzonych m.in. na kraje UE.

