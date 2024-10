Kolejny uczestnik imprezy, cytowany przez brytyjski dziennik "Financial Times", powiedział, że terroryści z Hamasu strzelali do nich "jak do kaczek".

"Oddziały terrorystów po prostu ich rozstrzeliwały"

Esther Borochov powiedziała dziennikarzom agencji Reutera, że samochód, którym jechała, został staranowany przez inny pojazd. Zobaczyła młodego mężczyznę jadącego innym autem, który kazał jej wsiąść. Tak zrobiła, ale chwilę później mężczyzna został zastrzelony z bliskiej odległości przez hamasowców. Kobieta powiedziała, że przeżyła, bo udawała martwą w samochodzie.

To była masakra - mówił Kan News Yaniv, jeden z członków ekipy medycznej zabezpieczającej festiwal. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. To była zaplanowana zasadzka. Kiedy ludzie wychodzili z wyjść awaryjnych, czekały na nich oddziały terrorystów i po prostu ich rozstrzeliwali. (...) Mordowali nawet ludzi w toaletach - poinformował.

Masakry w kibucach

Spalony dom w jednym z kibuców / ABIR SULTAN / PAP/EPA

W ciągu dnia uzbrojeni hamasowcy wtargnęli do ponad 20 osiedli i miejscowości na terytorium Izraela, położonych w odległości nawet 24 kilometrów od granicy. W niektórych miejscach godzinami jeździli po ulicach, strzelając do cywili i żołnierzy.



W ciągu paru godzin kilka kibuców i osiedli przeszło tymczasowo pod kontrolę Hamasu. W Kfar Aza dokonano masakry ludności cywilnej, w której zginęło co najmniej 40 osób, w Beeri - 108 osób. Hamas w brutalny sposób mordował całe rodziny, a także podpalał domy. Bojownicy zabili również 17 tajskich i nepalskich pracowników w kibucu Alumim.

Izraelskie wojsko potrzebowało kilku godzin, by odpowiedzieć na atak.



245 dni w niewoli

Tuż po ataku z 7 października w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania, na których widać, jak terroryści z Hamasu biorą do niewoli zakładników. Na jednym z takich filmów młoda kobieta błaga o pomoc, a potem zostaje wywieziona na motocyklu.

Uprowadzona to Noa Argamani, studentka, która brała udział właśnie w festiwalu Supernova.

Na filmie zrozpaczona kobieta krzyczy w kierunku swojego chłopaka, z którym była na festiwalu. On także został uprowadzony przez Hamas.