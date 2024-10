Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość powstawania gęstej mgły, w zasięgu której widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska IMGW ocenia na 70 proc.

Dziś pochmurno, w kolejnych dniach więcej przejaśnień

W całym kraju dziś miejscowo mogą pojawić się opady deszczu i mżawki, zwłaszcza na wschodnich krańcach Polski.

W górach spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze.

Temperatura w kraju waha się od 10 st. C na wschodzie do 15 st. C na północnym zachodzie.

W najbliższych dniach będzie można zauważyć coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Pogoda będzie się poprawiać - podkreśla IMGW.

