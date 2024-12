"Złożyliśmy wniosek do prokuratury w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa przez pięciu panów w Państwowej Komisji Wyborczej, którzy pochodzą z nominacji PO, ruchu Hołowni, PSL-u oraz Lewicy - tych, którzy przegłosowali odroczenie obrad ws. sprawozdania komitetu PiS" - skomentował w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS i szef klubu parlamentarnego tej partii. "Oni stosują metody putinowskie i standardy moskiewskie" - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Mariusz Błaszczak o decyzji PKW

Gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 pytał Mariusza Błaszczaka o kwestię odłożenia decyzji Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Jesteśmy aktywni też jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Złożyliśmy wniosek do prokuratury w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa przez pięciu panów w Państwowej Komisji Wyborczej, którzy pochodzą z nominacji PO, ruchu Hołowni, PSL-u oraz Lewicy. Prokuratura została jednak siłą przejęta przez „koalicję 13 grudnia”, ale wiecznie pod tą władzą nie będzie. Ta koalicja też się kiedyś rozpadnie i wtedy do sprawy wrócimy - powiedział Mariusz Błaszczak.

To jest działanie, którego - w naszej ocenie - celem jest wypaczenie wyniku wyborów prezydenckich, skradzenie Polakom wyborów prezydenckich - dodał.Taki scenariusz (ewentualnego unieważnienia wyborów – przyp. red.) zapowiadają zarówno Szymon Hołownia, jak i Ryszard Kalisz. Jeśli to będzie miało miejsce, będziemy mieli do czynienia z uzurpacją władzy. Żyjemy w przestrzeni międzynarodowej, mamy możliwość działać, póki są wolne media, a więc będziemy się odwoływać do opinii publicznej - powiedział wiceprezes PiS.

Tomasz Terlikowski przypomniał, że to właśnie dzięki zmianom wprowadzonym przez PiS w PKW zasiadają politycy.

My wprowadziliśmy system sędziowsko-parlamentarny. Chcieliśmy, żeby standardy były wysokie, a były niskie. System sędziowski się nie sprawdza. Problem polega na tym, że ci panowie z „koalicji 13 grudnia” stosują metody putinowskie i standardy moskiewskie - stwierdził Mariusz Błaszczak.

Przypominam, że w 2014 roku doszło do złamania standardów, a jeszcze wcześniej PKW jeździła gdzie? Do Moskwy. Problemem nie jest system, tylko ludzie wskazani przez „koalicję 13 grudnia” - stwierdził.

Plany wobec Karola Nawrockiego

Wynik wyborczy pana dr. Karola Nawrockiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość zmieni rzeczywistość - powiedział wiceprezes PiS.

Chcemy, żeby jego wynik był taki, jak wynik Donalda Trumpa w Ameryce, żeby rządzący nie mogli podważyć tego wyniku - dodał.

Wiceprezes PiS o decyzjach obecnego rządu

Oni źle rządzą. Drożyzna, której symbolem jest cena masła. Mamy do czynienia z podwyżką cen energii, cen gazu. Popatrzmy na sondaże. Po roku rządów powinni być silniejsi, a nie są. Złamano zasady dotyczące kodeksu wyborczego poprzez wybór nieproporcjonalny, ponieważ Ryszard Kalisz nie powinien się znaleźć w PKW. Lewica ma zbyt niskie poparcie w parlamencie, żeby mieć swojego przedstawiciela, a zrobiono to. Teraz w różny sposób traktowane są przez większość w PKW sprawozdania finansowe i orzeczenia Sądu Najwyższego. Konfederacja i partia Gowina - większość PKW uznała te orzeczenia, a w przypadku Prawa i Sprawiedliwości nie uznała - stwierdził gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Zwróciliśmy się do marszałka Sejmu o to, żeby on zwrócił się do prezydenta o odwołanie tych pięciu panów, którzy złamali prawo - dodał Mariusz Błaszczak.

Barbara Nowacka realizuje „lewacki” program, tak jak Rafał Trzaskowski w Warszawie. W odniesieniu do grupy Razem - proszę zwrócić uwagę, że skoro ma i miała taki charakter lewicowy, o coś im chodzi - zostali wypchnięci z tej koalicji. Ta koalicja jest bezideowa. Oni rządzą tylko dlatego, że chcą rządzić - stwierdził gość Tomasza Terlikowskiego.

Złożyliśmy wniosek o wotum nieufności wobec ministra Wieczorka (…) - poinformował.

Wniosek posłów PiS wobec ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka wpłynął już do marszałka Sejmu. Szymon Hołownia poinformował, że Sejm zgodnie z regulaminem rozpatrzy wniosek na pierwszym lub drugim styczniowym posiedzeniu.

