"Nie wydaje mi się, żeby czekała nas fala uchodźców z Syrii" – mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Adam Szłapka, minister ds. UE, poseł Koalicji Obywatelskiej, komentując wydarzenia w Syrii i upadek reżimu Baszara Al-Asada. "Rosja słabnie, wojna w Ukrainie jest dla niej obciążeniem" – dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

Adam Szłapka, minister ds. UE i poseł KO

Pierwszym tematem rozmowy były wydarzenia w Syrii i upadek reżimu Baszara al-Asada. Z naszego punktu widzenia istotną informacją jest oczywiście to, że był to sojusznik Władimira Putina. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest tam bardzo niestabilnie. I tak niestabilnie jeszcze będzie przez dłuższy czas - mówił Adam Szłapka.

O ucieczce Baszara al-Asada z Syrii do Rosji powiedział: To jest sygnał dla całego świata, że Iran i Rosja zajęte innymi sprawami nie panują nad tym, co się dzieje u swoich sojuszników (...). Myślę, że to jest bardzo poważny też sygnał dla społeczeństwa wewnątrz Rosji, bo oni obserwują też sytuację gospodarczą i skutki sankcji, skutki tej wojny.

Zapytany o to, czy czeka nas teraz fala migracji z Syrii, Szłapka podkreślił, że to "poważne wyzwanie dla Europy". Naszym priorytetem powinny być szczelne granice. Powinniśmy być gotowi na wszelkie scenariusze, ale nie wydaje mi się, żeby doszło do kolejnej fali migracji - stwierdził minister ds. UE.

Rosja słabnie, bo koszty wojny w Ukrainie są dla niej bardzo poważne, co też pokazuje, że my nadal konsekwentnie powinniśmy Ukrainę w tej walce wspierać. Największym zagrożeniem dzisiaj dla Europy i dla bezpieczeństwa Europy jest Rosja - podkreślał Adam Szłapka.

Relacje z USA

Kolejna część rozmowy dotyczyła poczynań prezydenta elekta USA. Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone pozostaną w NATO, jeśli "sojusznicy będą płacić swoje rachunki i dobrze traktować Amerykę w relacjach handlowych" - zwrócił uwagę gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Mamy bardzo mocne papiery, bo my wydajemy na obronę więcej, niż wynika to z naszych zobowiązań. I szczerze mówiąc, w tym zakresie wydawania części PKB, to my mamy z Donaldem Trumpem dokładnie takie samo zdanie. My przekonujemy naszych partnerów europejskich, żeby wydawali więcej, bo jak będziemy wydawać więcej, to będziemy razem bezpieczniejsi - mówił Adam Szłapka.

Minister ds. UE wyraził przekonanie, że podejście państw UE do kwestii wydatków na obronność się zmienia.

Stwierdził również, że Polska znowu ma dobre relacje handlowe z USA i "mocną pozycję startową". Donald Trump jest osobą, która rozumie, czym jest biznes i będzie chciał się dogadać w taki sposób, aby Stany Zjednoczone zarabiały na handlu i Europa zarabiała - wyraził przekonanie polityk KO.

Rozmowy o pokoju

Tomasz Terlikowski zapytał o plan pokojowy Trumpa dla Ukrainy, zakładający m.in. utworzenie strefy zdemilitaryzowanej.

Na razie mówimy o spekulacjach, a nie o projekcie, który już leży na stole. Zobaczymy już po inauguracji prezydentury Trumpa, jak to będzie wyglądało. On jest zdeterminowany, żeby doprowadzić do pokoju. Jest jednak prawdopodobne, że Putin będzie dalej parł do wojny, bo przecież doskonale wiemy, jakie były jego cele, kiedy zaczynał. On chce panować nad całą Ukrainą - skomentował Szłapka.

Wybory prezydenckie

Kolejna część rozmowy poświęcona była sprawom polskim, m.in. wyborom prezydenckim.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że Rafał Trzaskowski mówi o rzeczach, o których do tej pory mówił głównie PiS, m.in. o gospodarce czy bezpieczeństwie.

Szłapka odpowiadał, że PiS w swoich hasłach jest niewiarygodny.

Jeśli chodzi o gospodarkę, to przypominam, że rząd Mateusza Morawieckiego przygotował Polski Ład, że doprowadził do gigantycznego chaosu w Polsce. Gdy PiS mówi o gospodarce, to jest po prostu skrajnie niewiarygodny. PiS oczywiście dużo też mówił o bezpieczeństwie, ale przypominam, że to PiS zrobił ministrem obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który skasował kontrakt na caracale, co doprowadziło do chaosu w polskiej armii - skomentował Szłapka.

Skomentował też pierwsze wystąpienia Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez PiS.

Jeżeli ktoś taki jak Nawrocki, czyli kandydat wskazany przez Jarosława Kaczyńskiego, mówi o zakończeniu wojny polsko-polskiej, to przypomina mi się spot Jarosława Kaczyńskiego z 2010 roku skierowany "do przyjaciół Rosjan". Jarosław Kaczyński naprawdę jest w stanie powiedzieć i rozkazać mówienie Nawrockiemu każdej, dowolnej rzeczy. A na koniec i tak wszyscy wiemy, że jego metodą działania w polityce jest konfliktowanie, napuszczanie na siebie ludzi - powiedział polityk KO.