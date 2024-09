Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista. Porozmawiamy m.in. o telewizyjnej debacie Donalda Trumpa i Kamali Harris.

Zbigniew Lewicki / Piotr Szydłowski / RMF FM

Kto zwyciężył w telewizyjnej debacie kandydatów na prezydenta USA? Kto lepiej zaprezentował swoje atuty? Czy po debacie euforia zapanowała wśród zwolenników Kamali Harris czy Donalda Trumpa? Czy zwycięzca debaty zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych? O to między innymi zapytamy naszego gościa.

