Gościem czwartkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie rabin Szalom Dow Ber Stambler, przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce. Porozmawiamy z nim przede wszystkim o wtorkowym incydencie, kiedy to poseł Konfederacji Grzegorz Braun przerwał uroczystość zapalenia świec chanukowych w Sejmie. Zgasił je, używając do tego gaśnicy proszkowej.

Rabin Szalom Dow Ber Stambler / Tomasz Gzell / PAP

Jakie znaczenie dla Żydów ma święto Chanuki? Jak odebrali wtorkowe wydarzenia? Czy Polska ma problem z antysemityzmem?

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle tuż po 8.00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, Interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!