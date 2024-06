Tragedia na torach w Indiach. Według najnowszych informacji co najmniej 13 osób zginęło w katastrofie kolejowej w stanie Bengal Zachodni. Jadący do Kalkuty pociąg ekspresowy został uderzony z tyłu przez skład towarowy krótko po wyjeździe ze stacji początkowej Siliguri.

W Indiach często dochodzi do katastrof kolejowych / PIYAL ADHIKARY / PAP/EPA

Reuters informuje o 13 osobach, które zginęły. Wcześniej lokalna policja podawała, że co najmniej pięć osób zginęło, a około 30 odniosło obrażenia.

Według miejscowych władz kolizja doprowadziła do wykolejenia się co najmniej dwóch wagonów pociągu pasażerskiego w pobliżu stacji Rangapani, około siedmiu kilometrów od stacji New Jalpaiguri, która jest węzłem kolejowy w dystrykcie Dźajpalguri

Zdjęcia opublikowane przez indyjskie media pokazują wraki wagonów przewróconych na bok.